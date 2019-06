Elenco delle partite previste per oggi domenica 2 giugno 2019: in primo piano il ritorno della finale play-off di Serie B tra Verona e Cittadella.

VERONA – Serie B in primo piano quest’oggi con il ritorno della finale play-off che metterà di fronte Verona e Cittadella. Si parte dal 2-0 dell’andata in favore della formazione ospite maturato al Tombolato. Da una parte, dunque, ci sono i padroni di casa che hanno bisogno di vincere con due reti di scarto per capovolgere il risultato dell’andata e volare in Serie A. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine di Venturato che è vicina alla sua prima promozione nella massima serie ma ci sarà da lottare fino alla fine.

Pronostici per oggi 2 giugno 2019

Calcio in TV oggi 2 giugno 2019

FRANCIA: Ligue 1 – Spareggio

21:00 Dijon – Lens

ITALIA: Serie B – Play Off

21:15 Verona – Cittadella [CRONACA DIRETTA]

MONDO: Mondiali U20 – Play Off

17:30 Italia U20 – Polonia U20

20:30 Colombia U20 – Nuova Zelanda U20

BRASILE: Serie A 00:00 Bahia – Gremio

16:00 Botafogo RJ – Vasco

21:00 Athletico-PR – Fluminense

Ceara – Santos

Sao Paulo – Cruzeiro

ITALIA: Serie C – Promotion – Play Offs 20:30

Piacenza – Imolese

Pisa – Arezzo

Trapani – Catania

Triestina – FeralpiSalò

ITALIA: Serie D – Fase Vincitori – Play Off 16:00 Lecco – Avellino

SPAGNA: LaLiga2 18:00

Las Palmas-Almeria

20:00

Albacete – Malaga

Cadice – Extremadura UD

Elche – La Coruna

Lugo – Tenerife

Maiorca – Granada

R. Oviedo – Rayo Majadahonda

Saragozza – Numancia