Elenco delle partite previste per oggi sabato 2 novembre 2019: in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide di Premier League, Liga e Bundesliga

ROMA – É un sabato scoppiettante quello che ci attende a cominciare dalla Serie A. Si parte alle 15 con Roma-Napoli con i capitolini che sono reduci dalla larga vittoria esterna di Udine mentre i partenopei hanno pareggiato con l’Atalanta. Alle 18 Bologna-Inter con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta di Cagliari mentre i nerazzurri hanno vinto a Brescia. Alle 20.45 il Derby della Mole Torino-Juventus con i Granata che stanno attraversando un momento particolarmente negativo mentre i bianconeri sono reduci dalla vittoria casalinga contro il Genoa. In Serie B cinque partite in programma: alle 15 Ascoli-Venezia, Crotone-Perugia, Livorno-Juve Stabia e Pescara-Pisa mentre alle 18 Salernitana-Entella.

In Premier League si parte alle ore 13.30 con Bournemouth-Manchester United. Alle ore 16 impegni casalinghi per Arsenal e Manchester City che giocheranno contro Wolves e Southampton mentre il Liverpool giocherà sul campo dell’Aston Villa. Alle ore 18.30 c’è Watford-Chelsea. In Liga impegni esterni per Barcellona e Atletico Madrid che giocheranno, rispettivamente, contro Levante e Siviglia mentre il Real Madrid se la vedrà col Betis tra le mura amiche. In Bundesliga Dortmund e Lipsia se la vedranno in casa contro Wolfsburg e Magonza mentre il Bayern Monaco giocherà sul campo del Francoforte. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FRANCIA: Ligue 1

17:30 Marsiglia – Lilla

20:00

Amiens – Brest

Angers – Strasburgo

Metz – Montpellier

Nimes – Rennes

Tolosa – Lione

GERMANIA: Bundesliga

15:30

Brema – Friburgo

Dortmund – Wolfsburg

Francoforte – Bayern

Leverkusen – Monchengladbach

RB Lipsia – Magonza:

18:30 Union Berlino – Hertha

INGHILTERRA: Premier League

13:30 Bournemouth – Manchester Utd

16:00

Arsenal – Wolves

Aston Villa – Liverpool

Brighton – Norwich

Manchester City – Southampton

Sheffield Utd – Burnley

West Ham – Newcastle

18:30 Watford – Chelsea

ITALIA: Serie A

15:00 Roma – Napoli [CRONACA DIRETTA]

18:00 Bologna – Inter [CRONACA DIRETTA]

20:45 Torino – Juventus [CRONACA DIRETTA]

ITALIA: Serie B

15:00

Ascoli – Venezia

Crotone – Perugia

Livorno – Juve Stabia

Pescara – Pisa [CRONACA DIRETTA]

18:00 Salernitana – Entella

OLANDA: Eredivisie

18:30 Waalwijk – Heracles

19:45 Sparta Rotterdam PSV

20:45 Alkmaar – Twente

SPAGNA: LaLiga

13:00 Espanyol – Valencia

16:00 Levante – Barcellona

18:30 Siviglia – Atl. Madrid

21:00 Real Madrid – Betis

INGHILTERRA: Championship 13:30 Wigan – Swansea

16:00

Blackburn – Sheffield Wed

Brentford – Huddersfield

Cardiff – Birmingham

Derby – Middlesbrough

Fulham – Hull

Leeds – QPR

Luton – Nottingham

Reading – Millwall

ITALIA: Serie C – Girone A 20:45 Alessandria – Novara

ITALIA: Serie C – Girone B 15:00 Rimini – Vis Pesaro

ITALIA: Serie C – Girone C 20:45 Catanzaro – Avellino

ITALIA: Primavera 1 11:00 Cagliari U19 – Atalanta U19

13:00 Napoli U19 – Fiorentina U19

14:30 Lazio U19 – Chievo U19

17:00 Sassuolo U19 – Pescara U19

PORTOGALLO: Primeira Liga 19:00 Benfica – Rio Ave

21:30 Moreirense – Guimaraes

SPAGNA: LaLiga2 16:00 Fuenlabrada – La Coruna

18:00 Alcorcon – Racing Santander

20:00 Tenerife – Huesca