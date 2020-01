Elenco delle partite previste per oggi lunedì 20 gennaio 2020: in primo piano i posticipi di Serie A e Serie B con Atalanta-SPAL e Cosenza-Crotone.

BERGAMO – Posticipi di Serie A e Serie B in primo piano in questo lunedì. Partiamo da Atalanta-SPAL con i padroni di casa che sono reduci dalla sconfitta, in Coppa Italia, contro la Fiorentina ed in classifica occupano la quinta posizione con 35 punti mentre dall’altra ci sono gli estensi che occupano l’ultimo posto solitario. Nel campionato cadetto chiuderà la ventesima giornata il derby calabrese tra Cosenza e Crotone con i padroni di casa, prima della sosta, hanno perso contro la Juve Stabia mentre i pitagorici vogliono accorciare sul Pordenone secondo. Di seguito l’elenco completo degli incontri che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

FIFA > Amichevoli 2020 > Gennaio

01:00 Islanda - El Salvador

12:00 Seychelles - Mauritius



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



15:00



Dinamo Mosca - Zagłębie Lubin

Dinamo Kiev - Neftçi PFK

Atlético Sanluqueño CF - SV Sandhausen

13:00 SV Wehen Wiesbaden - Ferencvárosi TC

14:00 SpVgg Greuther Fürth - Lechia Gdańsk

16:30 Steaua Bucureşti - Lokomotiv Moskva



Algeria > Ligue 1 2019/2020

16:00 JS Kabylie - MC Oran

17:00 ASO Chlef - USM Alger



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020

16:10 Al Faisaly - Al Hilal



Bahrain > Campionato 2019/2020

14:40 East Riffa Club - Manama Club

16:00 Al Najma - Busaiteen

17:15 Riffa SC - Al Hidd



Cipro > First Division 2019/2020

18:00 Paphos FC - Olympiakos Nikosia



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura

01:00 AD San Carlos - Municipal Pérez Zeledón

03:00 Guadalupe - Santos de Guápiles



Egitto > Premiership 2019/2020

13:30 Aswan - Wadi Degla FC

16:00 Tala'ea El-Gaish SC - Ittihad El-Iskandary

18:30 Zamalek - Al-Masry Club







Francia > Coupe de France 2019/2020 > 10. Giornata

20:55 St-Pryvé St-Hilaire - AS Monaco



Grecia > Super League 2 2019/2020

15:30 PAS Giannina - Levadiakos



India > I-League 2019/2020

09:30 Minerva Punjab FC - Gokulam Kerala



Inghilterra > Championship 2019/2020

21:00 West Bromwich Albion - Stoke City



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020

18:00 Hapoel Kfar Saba - Bnei Yehuda Tel Aviv

19:00 Hapoel Be'er Sheva - Hapoel Haifa

19:15 Beitar Jerusalem - Maccabi Netanya



Italia > Serie A 2019/2020

20:45 Atalanta - SPAL



Italia > Serie B 2019/2020

21:00 Cosenza Calcio - Crotone



Italia > Serie C Girone B 2019/2020

20:45 Piacenza - Triestina



Italia > Primavera Campionato Primavera 1 2019/2020

14:30 Lazio - Genoa



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020

19:00 Olympique de Safi - Wydad AC



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura

01:45 Santos Laguna - Club León



Nigeria > Professional League 2019/2020



16:00



Jigawa Golden Stars - Rivers United FC

Nasarawa United FC - Warri Wolves



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



FC Utrecht (J) - Roda JC Kerkrade

Jong Ajax - FC Dordrecht



Paraguay > Primera División 2020 Apertura

00:15 Club Olimpia - General Díaz



Turchia > SüperLig 2019/2020

18:00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği



Turchia > 1. Lig 2019/2020

17:00 Balıkesirspor - Adana Demirspor