Elenco delle partite previste per oggi, venerdì 20 gennaio 2023: in campo Boca Juniors e Racing Club, in Italia anticipo di Serie B Palermo-Bari, si gioca anche in Liga

Calcio argentino in primo piano in questo venerdì 20 gennaio 2023. Si gioca alle 17.30 la Supercoppa Argentina 2022 ad Abu Dhabi tra Boca Juniors campione della Liga Argentina 2022 e il Racing Club vincitore della Copa de Campeones 2022. Torna in Germania la Bundesliga e lo fa con l’anticipo della 16esima giornata tra RB Lipsia e Bayern Monaco con fischio d’inizio alle 20.30 mentre nella Liga si apre alle ore 21 la 18esima giornata con Maiorca – Celta Vigo. In Italia fari puntati sull’anticipo della 21esima giornata di Serie B tra Palermo e Bari mentre nel Campionato Primavera 1 alle 14 in campo Sampdoria e Inter mentre alle 16 troviamo Fiorentina – Napoli.

Partiamo dall’Italia dove alle 20.30 si affrontano la 4° e la 10° della classe. I rosanero sono reduci dal pareggio di Brescia con cui ha chiuso il girone d’andata e il pareggio in rimonta con il Perugia. Ospiteranno al Barbera i biancorossi che archiviata la sconfitta casalinga nel match clou con il Genoa in casa hanno iniziato l’anno nuovo con un travolgente 4-0 al Parma con un Cheddira in grande spolvero. Tuttavia sfogliando i precedenti il successo dei pugliesi in Sicilia manca da 25 anni mentre sono stati 10 i pareggi e altrettante le sconfitte.

Dunque sarà la capolista Bayern Monaco ad aprire il 2023 di Bundesliga. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto con il RB Lipsia che insegue a sei punti di distacco ed appare tra le più in forma, imbattuto da 13 partite ufficiali (11 vittorie e 2 pareggi). Il successo sui bavaresi tuttavia manca dal 2018 quando trionfarono per 2-1, era il 18 marzo. Sono sei i successi consecutivi per il Bayern prima della sosta per i mondiali ma nonostante questo il distacco in vetta resta ancora molto esiguo con il Friburgo a -4. In Spagna abbiamo detto dell’incontro che apre la nuova giornata di Liga. Più delicata la situazione degli ospiti che conservano appena un punto dalla zona calda della classifica.

Il programma degli incontri partirà già dalla notte con la Liga de Expansion MX quindi la mattina alle 09.45 troviamo per l’A-League la sfida tra Adelaide e Macarthur. Ricordiamo che prosegue l’African Nations Championship con la seconda giornata della fase a gironi: alle ore 17 si affrontano Angola e Mauritania mentre alle ore 20 Congo e Niger. In Francia troviamo per la Ligue 2 alle 18.30 Sochaux – Caen mentre per la Coppa di France alle 21.10 l’interessante sedicesimo di finale Marsiglia – Rennes. In Inghilterra, in attesa di un nuovo turno di Premier League anticipa la Championship con due partite: alle 20.45 Sheffield United – Hull e alle 21 Burnley – West Brom.

AFRICA AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP

Angola – Mauritania 17:00

Congo – Niger 20:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Al Khaleej – Al-Raed 13:30

Damac – Al-Fateh 16:00

Al-Taawon – Al Shabab 18:30

ARGENTINA SUPERCOPPA

Boca Juniors – Racing Club 16:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Adelaide United – Macarthur FC 09:45

BANGLADESH PREMIER LEAGUE

Bangladesh Police – Azampur Uttara 10:00

Mohammedan – Sheikh Jamal 10:00

Sheikh Russel – Abahani Limited 10:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Eupen – Genk 20:45

CILE PRIMERA DIVISIÓN

Magallanes – O’Higgins 22:00

CIPRO FIRST DIVISION

Ol. Nicosia – AEK Larnaca 18:00

CROAZIA HNL

Istra 1961 – Slaven Belupo 17:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Masry – Ghazl El Mahallah 16:00

Ceramica Cleopatra – Smouha 18:00

FRANCIA COPPA DI FRANCE

Marsiglia – Rennes 21:10

FRANCIA LIGUE 2

Sochaux – Caen 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

RB Lipsia – Bayern 20:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Panetolikos – Giannina 19:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Sheffield Utd – Hull 20:45

Burnley – West Brom 21:00

INGHILTERRA FA CUP

Accrington – Boreham Wood 20:45

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Mes Kerman – Naft M.I.S 12:30

Persepolis – Zob Ahan 14:00

Sanat-Naft – Foolad 15:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Newry City – Glentoran 20:45

Portadown – C. Rangers 20:45

ITALIA PRIMAVERA 1

Sampdoria U19 – Inter U19 14:00

Fiorentina U19 – Napoli U19 16:00

ITALIA SERIE B

Palermo – Bari 20:30

MAROCCO BOTOLA PRO

Mouloudia Oujda – Union Touarga 20:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Atletico La Paz – Atl. Morelia 02:05

Atlante – Pumas Tabasco 04:05

MESSICO LIGA PREMIER SERIE A – CLAUSURA

Pachuca 2 – Yalmakan 19:00

Halcones de Zapopan – Mexicali 22:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Emirati arabi uniti U20 – Cina U20 14:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Ostrava (Cze) – Cracovia (Pol) 14:00

Plzen (Cze) – Molde (Nor) 14:00

Horsens (Den) – Aalborg (Den) 14:30

Servette U21 (Sui) – Lugano II (Sui) 15:00

Teplice (Cze) – Rapid Vienna (Aut) 15:00

Shakhtar (Ukr) – Austria Vienna (Aut) 15:30

Salzburg (Aut) – Karlsruher (Ger) 16:00

Partizan (Srb) – Mladost (Srb) 17:00

Dusseldorf (Ger) – BSV Rehden (Ger) 18:00

Göteborg (Swe) – Degerfors (Swe) 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Excelsior – FC Volendam 20:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Arouca – Portimonense 20:00

Sporting – Vizela 22:15

ROMANIA LIGA 1

U. Cluj – FC Voluntari 15:30

Rapid Bucarest – Sepsi Sf. Gheorghe 19:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Murata – Cosmos 21:15

SPAGNA LALIGA

Maiorca – Celta Vigo 21:00

SPAGNA LALIGA2

Las Palmas – Mirandes 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Cape Town City – TS Galaxy 18:30

Sekhukhune – Swallows 18:30

TURCHIA SUPER LIG

Adana Demirspor – Giresunspor 18:00