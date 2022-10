Elenco delle partite previste per oggi lunedì 24 ottobre 2022: si gioca Cremonese-Sampdoria e Sassuolo-Verona in Italia, in campo che in Premier Legue e Liga

Lunedì 24 ottobre andrà in archivio l’undicesima giornata di Serie A che ha regalato grandi emozioni in particolare sabato e domenica sera. Aperta con il poker juventino contro l’Empoli ci ha fatto vivere un match pieno di colpi di scena in Fiorentina – Inter dopo che il Milan aveva vinto in casa con il Monza. Domenica invece il crollo inaspettato dell’Udinese del lunch match, la prova di forza della Lazio a Bergamo e del Napoli a Roma con la perla di Oshimhen che conferma la squadra di Spalletti come la migliore realtà in Italia e tra le più brillanti in questa prima parte della Champions League.

Alle 18:30 troveremo un delicato incontro salvezza tra Cremonese e Sampdoria. La squadra di Alvini raccoglie poco ma ha mostrato di poter dar fastidio a molti avversari di pari livello. Quella di Stankovic con appena tre punti all’attivo e con disperato trend. Entrambe le squadre sognano il primo successo in campionato che potrebbe dare morale verso una risalita ancora molto alla portata. Sarà il fattore campo o meglio la spinta dei tifosi secondo il tecnico grigiorosso a essere l’arma in più in questa partita. Uno scontro diretto molto importante dove si dovrà fare la partita. Dall’altra parte il passaggio del turno in Coppa Italia ha dato un pò di fiducia al gruppo e c’è da difendere l’orgoglio ha detto Stankovic in primis per rispetto dei tifosi che seguono con passione la squadra sostenendola anche in un momento così difficile. Alle 20:45 invece il Sassuolo ospita il Verona. Non ci sarà Berardi alle prese con un problema muscolare da una parte e alcuni giocatori in dubbio come Lazovic, Ceccherini, Doig e Lasagna dall’altra. I neroverdi sperano di interrompere la serie di sconfitte consecutive per adesso due mentre il Verona è piena crisi con ben 5 su 5 di sconfitte e un poco rassicurante terz’ultimo posto. Con la sconfitta di tutte le dirette concorrenti più vicine potrà essere imporante anche solo cogliere un punto per iniziare a muovere la classifica.

In Europa si giocano anche altri posticipi. Partiamo dalla Premier League che alle 21 vedrà in campo il West Ham e il Bournemouth. Nella Liga invece troveremo allo stesso orario Celta Vigo – Getafe a chiudere l’undicesimo turno. Nella Liga Portugal alle 21:15 in campo Rio Ave e Portimonense. Nel resto d’Italia troviamo alle 20:30 il posticipo di Serie B, Ascoli – Cagliari. I bianconeri sono in perfetto equilibrio tra vittorie, pareggi e sconfitte. Sono reduci dal brillante successo per 2-0 a Bari. I sardi in fiducia dopo il 2-1 casalingo con il Brescia e possibilità di riacciuffare in classifica la zona playoff. In Lega Pro si giocano due posticipi. Per il Girone B c’è Carrarese – Reggiana, per il C invece Monterosi Tuscia – Monopoli. Entrambe le gare si giocano alle 20:30. C’è anche il Campionato Primavera 1 con Verona – Cesena alle ore 15. Si gioca per la zona salvezza con gli scaligeri a quota 7, +3 sui bianconeri, appena sopra la zona calda della classifica.

SERIE A

18:30

20:45

SERIE B

20:30

Ascoli-Cagliari

LEGA PRO

20:30

