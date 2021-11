Elenco delle partite previste per oggi giovedì 25 novembre 2021: Lazio a Mosca per l’Europa League, Roma ospita lo Zorya per la Conference League

Europa e Conference League in primo piano in questo giovedì 25 novembre. Si entra nel vivo così come lo è stato per la due giorni di Champions League e gare che diventano sempre più decisive per il proseguo agli ottavi di finale. Andiamo a vedere più da vicino gli impegni di Lazio e Roma quindi ci sarà una carrellata sui vari gironi di Europa League e altre informazioni sulla programmazione odierna. La Lazio impegnata alle 18.45 a Mosca così come è stato ieri per il Napoli contro un avversario attualmente in ultima posizione nel gruppo E con due punti con il Galatasaray al comando con 8 punti quindi i biancocelesti con 5 e il Marsiglia con 4. Fondamentale per la squadra di Sarri tornare con il bottino pieno dalla trasferta in modo da potersi giocare il primo posto in casa nell’ultimo turno con i turchi. Ma tutto può essere messo in discussione in caso di risultato negativo. Il capitano Acerbi punta il dito contro le disattenzioni che rischiano di compromettere quanto di buono messo in campo. Quindi ha evidenziato come nel girone sono presenti squadre complicate da affrontare e che con il cambio dell’allenatore i prossimi avversari saranno desiderosi di partire bene. “Noi abbiamo bisogno di questa partita per andare avanti in Europa, e loro per avere la speranza di restare aggrappati ai playoff. Entrambe le squadra hanno bisogno di punti” ha sottolineato Sarri in conferenza stampa dove ha riferito come sia un errore fare troppi calcoli ma piuttosto concentrarsi. Immobile sembra recuperato e dovrebbe guidare l’attacco ma non si escludono alcune rotazioni con la possibile presenza di Basic per Milinkovic mentre in avanti dovrebbe partire Zaccagni piuttosto che Pedro. Alle 21 invece in campo la Roma che ospita lo Zorya, squadra agevolmente sconfitta in trasferta ma che tallona i giallorossi con un solo punto dietro in classifica. Per centrare il primo posto nel girone sarà necessario non fallire entrambe le partite confidando anche in un mezzo passo falso del Bodo/Glimt. Mourinho carica i suoi sostenendo come si tratti di una finale, dentro o fuori nella competizione: “È una partita importante, sappiamo che andare avanti vorrebbe dire avere delle difficoltà nel gestire due competizioni insieme, ma è un problema che vogliamo avere nella nostra stagione”. Resta l’incognita se sarà scelta la difesa a tre o quattro visto che tornano disponibili sia Vina che Calafiori, di certo l’impressione è che non ci sarà molto spazio per il turn over visto che si tratta di un match che non ammette cali di tensione.

EUROPA LEAGUE

18.45

21-00

CONFERENCE LEAGUE

21.00

LA SITUAZIONE NEI GIRONI DI EUROPA LEAGUE

Diamo uno sguardo ai vari gironi a esclusione di quello già analizzato dove è presente la Lazio. Nel girone A tutto deciso per il primo posto con il Lione a 4 punti mentre scontro decisivo tra Rangers e Sparta Praga a 4 punti. Nel girone B il Monaco primo con 8 punti ospita il Real Sociedad a 6 mentre il PSV proverà a mettere pressione cercando di vincere la più agevole sfida casalinga con lo Sturm Graz. Nel girone C ha già giocato il Napoli che con la sconfitta a Mosca si è complicato il cammino. Ora guida proprio con lo Spartak a 7 ma dalla sfida tra Leicester e Legia potrebbe uscire fuori la nuova capolista a una giornata dalla fine. Nel girone D il Francoforte può mettere in cantiere il primo posto mentre sarà grande sfida per il secondo posto trea Olympiakos e Fenerbahce. Nel gruppo F trasferta insidiosa per la capolista Braga contro il Midtjylland mentre la Stella Rossa potrebbe approfittare visto l’agevole turno casalingo con il Ludogorets. Nel girone G il Leverkusen per il primo posto matematico contro un Celtic che può ancora dire la sua e non può perdere visto che il Betis ha un turno agevole in casa con il fanalino Ferencvaros con 0 punti. Infine nel girone H West Hast a Vienna per il primo posto matematico mentre Dinamo Zagabria e Genk si sfidano in quello che può definirsi un vero e proprio spareggio.

IL CALCIO SUDAMERICANO E QUALIFICAZIONE MONDIALI DONNE

In Sud America protagonista la Liga Profesional argentina già aperta da Altetico Tucuman – Defensa y Justicia iniziata il giorno prima. In campo due delle tre partite per la Serie A brasiliana ovvero Fluminense – Internacional e Sao Paulo – Athletico-PR. Si gioca anche in Cile la Primera Division mentre in Colombia c’è alle 02 Pereira – Atletico Nacionale per la Coppa. Torna anche la Liga MX nella notte con due incontri oltre che l’Uruguay e il Venezuela mentre proseguono i playoff nella MLS in USA con Colorado Rapids – Portland Timbers alle 22.30. Per il calcio femminile si giocano ben 11 incontri validi per la qualificazione ai prossimi mondiali del 2023 a partire dalle ore 13 con Bosnia-Erzegovina – Danimarca e Macedonia del Nord – Irlanda del Nord. Nei vari gironi a punteggio pieno sono ancora Svezia, Spagna, Scozia, Inghilterra, Danimarca, Russia, Svizzera, Italia e Francia.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 25 NOVEMBRE 2021

ALGERIA LIGUE 1

Arba – Chlef 14:30

Biskra – Chelghoum 14:30

Constantine – MC Alger 14:30

Hussein Dey – Oran 14:30

Medea – Magra 14:30

Paradou – Tlemcen 14:30

Setif – Belouizdad 17:00

USM Alger – Relizane 18:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Independiente – Boca Juniors 01:30

Arsenal Sarandi – Union Santa Fe 21:00

Colon – Rosario 23:15

Lanus – Platense 23:15

ARMENIA COPPA

Ararat – Noah 15:00

BRASILE SERIE A

Fluminense – Internacional 01:30

Sao Paulo – Athletico-PR 01:30

Santos – Fortaleza 23:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN – PLAY OFF RETROCESSIONE

S. Morning – Deportes Temuco 22:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Pereira – Atl. Nacional 02:00

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA

Herediano – Grecia 00:00

Santos DG – Cartagines 00:00

Alajuelense – Guadalupe 03:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ittihad – Pharco 14:00

Al Ahly – Smouha 15:00

Ceramica Cleopatra – Zamalek 15:00

EUROPA EUROPA CONFERENCE LEAGUE – FASE A GIRONI

Flora – Partizan 16:30

K. Almaty – Basilea 16:30

HJK – Alashkert 18:45

Lincoln – FC Copenhagen 18:45

M. Haifa – Union Berlino 18:45

Mura – Tottenham 18:45

Qarabag – Omonia 18:45

Rennes – Vitesse 18:45

Slavia Praga – Feyenoord 18:45

Slovan Bratislava – PAOK 18:45

Anorthosis – Gent 21:00

Bodo/Glimt – CSKA Sofia 21:00

Jablonec – Alkmaar 21:00

M. Tel Aviv – LASK 21:00

Randers – CFR Cluj 21:00

Roma – Zorya 21:00

EUROPA EUROPA LEAGUE – FASE A GIRONI

Betis – Ferencvaros 18:45

Din. Zagabria – Genk 18:45

Galatasaray – Marsiglia 18:45

Leverkusen – Celtic 18:45

Lok. Mosca – Lazio 18:45

Midtjylland – Braga 18:45

Rapid Vienna – West Ham 18:45

Stella Rossa – Ludogorets 18:45

Brondby – Lione 21:00

Francoforte – Antwerp 21:00

Leicester – Legia 21:00

Monaco – Real Sociedad 21:00

Olympiakos – Fenerbahce 21:00

PSV – Sturm Graz 21:00

Rangers – Sparta Praga 21:00

EUROPA MONDIALI – DONNE – QUALIFICAZIONE

Bosnia-Erzegovina D – Danimarca D 13:00

Macedonia del Nord D – Irlanda del Nord D 13:00

Azerbaigian D – Russia D 16:00

Kosovo D – Polonia D 16:00

Serbia D – Bulgaria D 16:00

Svezia D – Finlandia D 18:30

Portogallo D – Israele D 19:00

Belgio D – Armenia D 20:00

Irlanda D – Slovacchia D 20:00

Albania D – Norvegia D 20:10

Spagna D – Faerøerne D 21:00

INDONESIA LIGA 1

Persija Jakarta – Bali United 12:30

KOSOVO SUPERLIGA

Drenica – KF Llapi 13:00

FC Ballkani – Malisheva 13:00

Gjilani – Drita 13:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

U.N.A.M. – Club America 02:00

Monterrey – Atlas 04:05

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA – VINCITORI

Ferretti – Ocotal 00:00

Managua FC – Juventus Managua 03:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF LEAGUE

Forge (Can) – Motagua (Hon) 02:00

PERU COPA PERU – PLAY OFF

Credicoop San Cristobal – Alfonso Ugarte 20:00

SERBIA SUPER LIGA

Mladost – Vojvodina 14:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Maldonado – Cerrito 13:45

Progreso – Penarol 20:30

USA MLS – PLAY OFF

Colorado Rapids – Portland Timbers 22:30

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – SECONDA FASE

Lara – Monagas 00:50