Elenco delle partite previste per oggi sabato 29 gennaio 2022: nel pomeriggio Gambia – Camerun, in serata Burkina Faso – Tunisia. In Italia spazio alla Lega Pro Girone A, Primavera 1 e Serie A femminile

Dopo due giorni di sosta per consentire di ricaricare le energia torna protagonista la Coppa d’Africa con i primi due quarti di finale. Alle ore 17 in campo Gambia e Camerun per una sfida sulla carta già indirizzata. É vero che questa edizione insegna come pochi risultati di partenza possono dirsi scontati ma la squadra ospitante di questa manifestazione 2022 difficilmente potrebbe permettersi di uscire così presto. Si tratta della prima sfida in questa competizione tra queste due nazionali mentre il Gambia in caso di successo potrebbe diventare la prima nazionale esordiente a raggiungere del semifinali. Il tecnico Tom Saintfiet dovrà fare affidamento sulla temibile coppia d’attacco Ablie Jallow – Moussa Barrow per spaventare i 5 volte campioni dell’African Nations Cup. Inutile nascondere come gli avversari siano favoriti a suo modo di vedere all’80% ma questo è per il suo gruppo un’abitudine quella di giocare con squadre più forti e siamo riusciti a cavarcela: “Contro il Camerun non avremo paura, giocheremo al massimo. È una partita bonus. Abbiamo visitato Limbé, Bafoussam e ora Douala, e vogliamo continuare a Yaoundé”. Dall’altra parte Antonio “Toni” Conceiçao vuole proseguire l’inarrestabile percorso verso il sesto titolo. Ha definito il tuo team una squadra giocosa a cui piace prendere il gioco da solo. L’avversario è dotato di una buona difesa e hanno molto alternative interessanti in avanti. Grande entusiasmo in tutto l’ambiente ha sottolineato il difensore Castelleto che ha parlato di buona corsa e di accoglienza fantastica del popolo molto attaccato alla squadra.



Alle 20 spazio a Burkina Faso – Tunisia, gara sulla carta molto incerta nell’esito come testimoniano anche i vari bookmarkers che danno solo un leggero vantaggio alla Tunisia con ipotesi supplementari dietro l’angolo. Si tratta della terza volta che si sfidano queste due squadre con il doppio vantaggio per il Burkina Faso vincente sia nel 1998 (ai rigori) che nel 2017 (2-0) e si trattava sempre di una quarto di finale. Record invece per la Tunisia come numeri di quarto di finale disputato, con questo raggiungerà quota undici. Il tecnico Kamou Malo ha parlato di partita molto delicata contro una squadra buona e coesa. Confida dell’armata di spirito e nella determinazione del suo gruppo fatto di molti giovani pieni di entusiasmo e di voglia di vincere. Le ambizioni non mancano e c’è la voglia di scrivere presente e futuro. La vittoria agli ottavi contro la Nigeria ha restituito piena credibilità ai Super Eagles (dopo una fase a gironi con due sconfitte e una sola vittoria) che proveranno a centrare per la seconda volta nella storia la semifinale. Il suo vice allenatore Jalel Kadri ha sottolineato come molte squadre blasonate sono già uscite e che questo la dice lunga sulla difficoltà di questa competizione: “Rispettiamo tutte le squadre e tratteremo il Burkina Faso come il candidato più forte per il titolo. Dobbiamo pensare con quella mentalità se vogliamo arrivare lontano. Sappiamo che la partita sarà difficile sotto tutti gli aspetti, ma la affronteremo in modo appropriato. Ho fiducia in tutti i giocatori e ognuno di loro ha un ruolo nel gioco”.

Senza Serie A e B, l’attenzione si sposta tutta sulla Lega Pro che apre un ricco weekend con il girone A al completo. Giocano tutte alle ore 14.30 ad esclusione di Treno – Pro Vercelli che inizierà alle ore 15. Per la promozione prosegue il testa a testa tra Sudtirol e Padova con la capolista a +5 più un turno da disputare che ospite il Legnano Salus, terz’ultima in classica mentre la squadra di Pavanel ospite la Pro Patria a caccia di punti salvezza visto la classifica pericolante. In chiave playoff fari puntati principalmente sulla trasferta del Renate con il Pro Sesto e quella della FeralpiSalò in casa della Juventus U23. Ricco programma nel Campionato Primavera 1 con 5 partite in programma. Si parte alle ore 11 con Genoa – Napoli e Verona – Atalanta. Grande attenzione su Torino – Juventus delle ore 17 anche in ottica classifica con i granata che possono balzare in seconda posizione anche con un pareggio. Per il calcio femminile invece si giocano i quarti di finale di Coppa Italia con Como – Roma alle 12 e il derby toscano, Empoli – Fiorentina alle 12.30.

COPPA DI FRANCIA, CALCIO SUDAMERICANO E CHAMPIONSHIP

Ferma la Ligue 1 in Francia sono in programma quattro partite di Coppa di Francia dalle 16.15 con Nancy – Amiens e Tolosa – Versailles ad aprire. In Sud America si gioca il Campeonato Carioca e Paulista in Brasile con sei gare in programma mentre in Colombia due della Primera A. Già in corso di svolgimento Tlaxcala – Venados de la Liga de Expansion MX mentre alle 04 si gioca Puebla – Tijuana. Infine in Inghilterra ricco programma nella Championship con nove partite quasi tutte al via alle 16 tranne il posticipo delle 18.30 tra Peterborough – Sheffield United.

