Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 29 novembre 2023: in Champions League si gioca Benfica-Inter, decisivo Galatasaray-Manchester United

La due giorni di Champions League per le squadre italiane è partita in salsa agrodolce. Se da un lato la Lazio ha centrato la qualificazione anticipata e può giocarsi anche il primo posto, per il Milan la situazione si fa a dir poco disperata. La sconfitta casalinga con il Dortmund obbliga nell’ultimo turno a vincere contro il Newcastle e contemporaneamente a sperare nella sconfitta del PSG per acciuffare per i capelli la qualificazione. Ma senza un risultato positivo i rossoneri potranno dire addio anche all’Europa League. Mercoledì 29 novembre troviamo gli impegni di Inter e Napoli alle ore 21.

Indice



I nerazzurri sono già qualificati ma proveranno a portare fino alla fine il testa a testa con il Real Sociedad per strappare un prezioso primo posto nel Gruppo D. Considerando che l’ultima partita giocheranno lo scontro decisivo a San Siro, restano aperte le opportunità di raccogliere il massimo da questa fase. Il Napoli è a un passo dalla qualificazione ma è chiamato a una prova tutt’altro che semplice in casa del Real Madrid. Furono proprio gli spagnoli a dare l’unico dispiacere in questa stagione di Champions League con quel 3-2 al Maradona ottenuto su autorete di Meret. Nel frattempo un pò di cose sono cambiate, c’è Mazzarri in panchina e l’esordio di questo suo secondo mandato vincente con l’Atalanta a rilanciare le ambizioni in campionato. I Blancos dovrebbero dare spazio a un ampio turn over anche se ci tengono a conservare l’imbattibilità al Bernabeu che in gare ufficiali dura da 9 turni con ben 8 vittorie.

Il programma di UCL si apre alle 18.45 con due partite, entrambe chiave per il futuro del rispettivo gruppo. Grande attesa per Galatasaray-Manchester United. Nel gruppo A dominato dal Bayern Monaco tutto il resto è in discussione visto che le altre tre squadre sono racchiuse in appena un punto. I turchi arrivano da due sconfitte consecutive e proveranno a far leva sul tifo anche se questo fattore campo ha prodotto poco in UCL visto che nelle ultime 15 partite troviamo appena due successi mentre sono 6 i pareggi e addirittura 7 le sconfitte. I Red Devils devono fare i conti con i numerosi infortunati ma dal rendimento soprattutto della difesa nelle ultime tre di Premier League un pò di ottimismo per questa sfida c’è. Non meno emozionante sarà Siviglia–PSV per il Gruppo B. Qui c’è l’Arsenal a dominare e la squadra spagnola che giocherà con un solo risultato in testa per tornare in corsa rischiando di portare tutti a 5 punti (tranne gli inglesi) a 90 minuti dalla fine. Alle ore 21 troviamo anche Bayern Monaco-Copenhagen che vede i danesi a caccia di punti mentre i tedeschi già primi potrebbero far riposare un pò di giocatori. Braga-Union Berlino è da leggere in particolare per il terzo posto anche se i padroni di casa un pensierino ancora alla qualificazione ce la fanno, Napoli permettendo. Per il Gruppo D c’è Real Sociedad-Salisburgo con gli ospiti a un punto dal restare in Europa.

In Francia alle ore 19 si gioca il recupero dell’ottava giornata di Ligue 1 tra Montpellier e Clermont, gara salvezza mentre nella Liga alle ore 21 si recupera la partita tra Maiorca e Cadice. In Italia due ottavi di finale di Coppa Italia Serie C con alle 18.30 sia il derby Avellino-Juve Stabia che Catania-Crotone, le vincenti si accoppieranno ai quarti di finale rispettivamente con Lucchese e Pescara. Si giocano anche tutte le partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

CHAMPIONS LEAGUE

18.45

21.00

COPPA ITALIA SERIE C

18.30

COPPA ITALIA SERIE D

14.00

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Pronostici per oggi, mercoledì 29 novembre 2023

Calcio in tv oggi, mercoledì 29 novembre 2023

Programma delle partite del 29 novembre 2023

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Noah – West Armenia 13:00

Urartu – Ararat 15:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE

Kitchee (Hkg) – Jeonbuk (Kor) 11:00

Kofu (Jpn) – Melbourne City (Aus) 11:00

Pohang (Kor) – Hanoi FC (Vie) 11:00

Urawa (Jpn) – Wuhan Three Towns (Chn) 11:00

Zhejiang Professional (Chn) – Buriram (Tha) 13:00

Bangkok Utd (Tha) – Lion City (Sgp) 15:00

ASIA AFC CUP

Central Coast Mariners (Aus) – Terengganu (Mys) 09:00

Bali United (Ina) – Stallion (Phl) 13:00

BRASILE SERIE A

Vasco – Corinthians 01:30

Santos – Fluminense 23:00

Flamengo – Atletico-MG 23:30

CROAZIA COPPA DI CROAZIA

Vukovar 1991 – Lok. Zagreb 13:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Future FC – Zamalek 18:00

ESTONIA MEISTRILIIGA – SPAREGGIO

Viimsi JK – Tammeka 17:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FASE A GIRONI

Galatasaray – Manchester Utd 18:45

Siviglia – PSV 18:45

Arsenal – Lens 21:00

Bayern – FC Copenhagen 21:00

Benfica – Inter 21:00

Braga – Union Berlino 21:00

Real Madrid – Napoli 21:00

Real Sociedad – Salzburg 21:00

EUROPA UEFA NATIONS LEAGUE – FEMMINILE – LEAGUE C

Armenia D – Israele D 12:00

EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE – FASE A GIRONI

Galatasaray U19 – Manchester Utd U19 12:00

Arsenal U19 – Lens U19 14:00

Real Sociedad U19 – Salzburg U19 14:00

Siviglia U19 – PSV U19 14:00

Braga U19 – Union Berlin U19 15:00

Bayern U19 – FC Copenhagen U19 16:00

Benfica U19 – Inter U19 16:00

Real Madrid U19 – Napoli U19 16:00

EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE – PLAY OFF VINCENTI

Din. Zagabria U19 – Basilea U19 14:00

Midtjylland U19 – Rukh Lviv U19 14:00

Olympiakos U19 – Gabala U19 16:00

Zilina U19 – Sparta Praga U19 16:30

Mainz U19 – Din. Minsk U19 18:30

FRANCIA LIGUE 1

Montpellier – Clermont 19:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Volos – Panserraikos 16:00

GUATEMALA LIGA NACIONAL – APERTURA – PLAY OFFS

Guastatoya – Antigua 22:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackburn – Birmingham 20:45

Leeds – Swansea 20:45

Sheffield Wed – Leicester 20:45

Southampton – Bristol City 20:45

Sunderland – Huddersfield 20:45

Ipswich – Millwall 21:00

ITALIA COPPA ITALIA SERIE C

Avellino – Juve Stabia 18:30

Catania – Crotone 18:30

ITALIA COPPA ITALIA SERIE D

Bra – USD Casatese 14:30

Campobasso – AJ Fano 14:30

Dolomiti Bellunesi – Union Clodiense 14:30

Livorno – Follonica Gavorrano 14:30

Nuova Florida – Cynthialbalonga 14:30

Paganese – Cavese 14:30

Trapani – Angri 14:30

Varesina – Pro Palazzolo 14:30

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA – VINCITORI

Sport Sebaco – Jalapa 21:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY OFF

Esteli – Alajuelense 04:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Libertad – Tacuary 23:30

Sportivo Trinidense – Guairena 23:30

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – PLAY OFF

Orenburg – Sp. Mosca 14:00

Din. Mosca – Zenit 16:15

FK Rostov – CSKA Mosca 16:15

SPAGNA LALIGA

Maiorca – Cadice 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Supersport – Mamelodi 18:30