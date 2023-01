Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 30 gennaio 2023: posticipo della 20esima in Serie A e in Liga, Supercoppa di Uruguay

Ci ritroviamo per una nuovo inizio settimana con i posticipi in Serie A e Liga. Da una parte troviamo alle 20.45 Udinese – Hellas Verona e dell’altra alle ore 21 Villarreal – Vallecano. Nella notte di lunedì 30 gennaio oltre a trovare Pachuca – Necaxa per la Liga MX e alcuni incontri tra Liga Profesional argentina e campionati in Cile, Colombia e Costa Rica troviamo la Supercoppa in Uruguay che propone all’01 la sfida tra Liverpool e Nacional.

Indice



Prima di parlare del posticipo della Dacia Arena tra Udinese e Hellas Verona ricordiamo cosa è successo nella giornata di ieri. Capitombolo del Milan che nel lunch match perde 5-2 in casa con il Sassuolo. Sono numeri “umilianti” quelli ottenuti dai rossoneri in questo 2023. Con 18 gol presi in 7 partite risulta il peggiore rendimento difensivo tra le top 5 dei campionati europei e appena 1 il successo ottenuto, quello con la Salernitana nel primo impegno dell’anno. Non ha certo fatto di meglio la Juventus che dove averlo battuto in Coppa Italia incassa una nuova sconfitta con il Monza (a bissare quella dell’andata) e in classifica precipita in 13esima posizione, complice chiaramente la penalizzazione di 15 punti che ha improvvisamente cambiato il corso della stagione per lo meno in campionato. Una Lazio dalle due facce non è riuscita a conservare il vantaggio costruito dopo pochi minuti in una prima parte di gioco dove avrebbe potuto raddoppiare. Nella ripresa ha meritato di più la Fiorentina e pareggio sostanzialmente giusto. Il Napoli resta l’unica certezza. Due reti spettacolari dei suoi bomber Osimhen e Simeone stendono una Roma combattiva che aveva trovato anche il pari nella ripresa.

Tornando al posticipo di questa sera è una gara che per la classifica diventa molto importante in particolare per gli scaligeri che possono cercare di avvicinarsi allo Spezia che ora ha +6 ma i friulani vogliono consolidare il 7° posto e perchè no approfittare del ko di Milan e Roma per avvicinarsi in classifica. La vittoria con la Samp, la prima dopo la sosta ha infatti dato nuovo entusiasmo all’ambiente. Sarà ancora assente Deulofeu ancora alle prese con problemi al ginocchio e tra le chiavi di lettura del match potrebbe esserci il duello tra Becao che ha un solo successo nei sei personali e Lazovic che sta attraversando un buon momento nel ruolo di trequartista. “Una squadra forte, soprattutto fisicamente e con giocatori di grande qualità sia in mezzo al campo che in avanti, molto temibile sulle palle inattive e che alla Dacia Arena è sempre difficile da affrontare. È una gara che nasconde tante insidie. Noi dovremo metterci tanta attenzione e l’atteggiamento giusto, voglia e mentalità, senza mai mollare per tutti i novanta minuti, reggendo su ogni duello: lì si giocherà la partita” ha riferito il tecnico gialloblù Zaffaroni i conferenza stampa parlando del prossimo avversario.

In Italia si giocano anche tre incontri del campionato Primavera 1 ovvero alle ore 12 Roma – Udinese quindi alle 14 Napoli – Empoli e alle 16 Milan – Juventus. Ricordiamo che in classifica guida il Torino temporaneamente con 30 punti avendo già giocato il turno e la Roma con 29 può agganciarlo o superarlo se non perde. In Lega Pro per il girone C si gioca un’interessante scontro in chiave playoff ovvero il derby tutto pugliese tra Audace Cerignola attualmente 7° con 34 punti e il Monopoli 10° con 30.

Si gioca in campo neutro ovvero all’Estadio Centenario di Montevideo la partita tra Liverpool M. e Nacional valida per la Supercoppa Uruguayana. Nell’ultimo precedente dello scorso 30 ottobre le due squadre furono protagoniste della finale di Primera Division vinta 4-1 dal Nacional dopo i tempi supplementari. Pertanto si affronteranno la vincente della Primera Division con quella del Torneo intermedio.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

20.45

LEGA PRO

20.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 30 gennaio 2023

ALBANIA SUPER LEAGUE

Laci – Teuta 13:00

Erzeni – Vllaznia 16:00

Partizani – Egnatia 16:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Boca Juniors – Atl. Tucuman 01:30

Barracas Central – Godoy Cruz 21:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

A. Italiano – Copiapo 00:30

CIPRO FIRST DIVISION

Paralimni – Aris 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Junior – Ind. Medellin 01:30

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Alajuelense – Sporting San Jose 01:00

Guadalupe – Cartagines 01:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

National Bank Egypt – Ghazl El Mahallah 16:00

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Welayta Dicha – Sidama Bunna 13:00

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Molynes – Cavalier 23:00

GRECIA SUPER LEAGUE

PAOK – Levadiakos 17:00

Lamia – Ionikos 18:30

Asteras T. – Panathinaikos 20:00

INGHILTERRA FA CUP

Derby – West Ham 20:45

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Glentoran – Crusaders 20:45

ISRAELE LIGAT HA’AL

Sakhnin – Hapoel Jerusalem 19:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Roma U19 – Udinese U19 12:00

Napoli U19 – Empoli U19 14:00

Milan U19 – Juventus U19 16:00

ITALIA SERIE A

Udinese – Verona 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Audace Cerignola – Monopoli 20:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – CLAUSURA

Tapatio – Atletico La Paz 00:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Pachuca – Necaxa 02:00

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

FC Copenhagen (Den) – Aarhus (Den) 13:30

CSKA Sofia (Bul) – Shakhtar K. (Kaz) 14:00

Hebar (Bul) – Metalist 1925 (Ukr) 14:00

Louisville City (Usa) – Nashville SC (Usa) 22:00

NICARAGUA LIGA PRIMERA – CLAUSURA

Jalapa – Matagalpa 01:00

Managua FC – Juventus Managua 01:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Olimpia Asuncion – Sp. Luqueno 23:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Cracovia – Gornik Z. 19:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Guimaraes – Chaves 21:15

ROMANIA LIGA 1

FC Voluntari – CFR Cluj 19:00

SPAGNA LALIGA

Villarreal – Vallecano 21:00

SPAGNA LALIGA2

Saragozza – Ponferradina 21:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Bizertin – CS Sfaxien 14:00

Chebba – Stade Tunisien 14:00

Club Africain – Sidi Bouzid 14:00

Etoile Sahel – Esperance Tunis 14:00

Metlaoui – Rejiche 14:00

Monastir – Slimane 14:00

Olympique Beja – Ben Guerdane 14:00

US Tataouine – Hamam-Sousse 14:00

URUGUAY SUPERCOPPA

Liverpool M. – Nacional 01:00