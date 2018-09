Le partite di oggi 30 settembre 2018: Serie A in primo piano

Elenco delle partite previste per domenica 30 settembre, in primo piano Serie A e Serie B oltre alle sfide della Liga, Ligue 1, Bundesliga e Premier League.

FIRENZE – Serie A e Serie B in primo piano in questa domenica. Si parte alle 12.30 con Bologna-Udinese: da una parte ci sono gli emiliani che sono reduci dalla sconfitta contro la Juventus mentre i friulani vengono dal k.o. casalingo contro la Lazio. Alle 15 tre sfide in programma a cominciare da Fiorentina-Atalanta mentre a completare il quadro Frosinone-Genoa e Chievo-Torino.

Alle 18 Parma-Empoli mentre alle 20.30 Sassuolo-Milan con i padroni di casa che sono terzi in classifica mentre i rossoneri vengono da tre pareggi consecutivi. Si gioca anche in Serie B: alle 15 in campo Ascoli-Cremonese e Cosenza-Perugia mentre alle 21 match clou tra Benevento e Foggia.

FRANCIA: Ligue 1

15:00 Rennes – Tolosa

17:00 Montpellier – Nimes

21:00 Lilla – Marsiglia

GERMANIA: Bundesliga

15:30 Francoforte – Hannover

18:00 Augusta – Friburgo

INGHILTERRA: Premier League

17:00 Cardiff Burnley

ITALIA: Serie A

12:30 Bologna – Udinese

15:00

Chievo – Torino

Fiorentina – Atalanta

Frosinone – Genoa

18:00 Parma – Empoli

20:30 Sassuolo Milan

ITALIA: Serie B

15:00 Ascoli – Cremonese

15:00 Cosenza – Perugia

21:00 Benevento – Foggia

OLANDA: Eredivisie

12:15 Heracles FC Emmen

14:30

Alkmaar – Zwolle

Graafschap – Willem II

Groningen – Utrecht

16:45 Feyenoord – Vitesse

SPAGNA: LaLiga

12:00 Huesca – Girona

16:15 Villarreal – Valladolid

18:30 Levante – Alaves

20:45 Betis – Leganes

ARGENTINA: Superliga

01:00 Argentinos Jrs – Racing Club

18:15 Patronato – Talleres Cordoba

20:30 Union Santa Fe – Gimnasia L.P.

22:45 Belgrano – Huracan

BRASILE: Serie A

00:00 America MG – Corinthians

02:00 Bahia – Flamengo

16:00 Palmeiras – Cruzeiro

21:00

Atletico-MG – Sport Recife

Botafogo RJ – Sao Paulo

Internacional – Vitoria

Santos – Atletico-PR

ITALIA: Serie C – Gruppo A

14:30 Arezzo – Arzachena

14:30 Piacenza – Pisa

16:30

Alessandria – Lucchese

Carrarese – Pro Patria

Pistoiese – Gozzano

20:30

Albissola – Pro Vercelli

Posticipata Cuneo – Entella

Novara – Juventus U23

Olbia – Pro Piacenza

Siena – Pontedera

ITALIA: Serie C – Gruppo B

14:30

Giana Erminio – Sambenedettese

Renate – Fermana

Rimini – Pordenone

18:30

AlbinoLeffe – Triestina

Fano – Imolese

Ravenna – Monza

Teramo – Gubbio

Virtus Verona – Südtirol

Vis Pesaro – Ternana

ITALIA: Serie C – Gruppo C

14:30 Reggina 1914 – Monopoli

18:30 Paganese – Juve Stabia

PORTOGALLO: Primeira Liga

17:00 Nacional – Santa Clara

19:30 Guimaraes – Setubal

21:30 Belenenses – Braga

SPAGNA: LaLiga2

12:00 Alcorcon – R. Oviedo

16:00 Malaga – Rayo Majadahonda

18:00 Almeria – Reus Deportiu

18:00 Osasuna – Numancia

20:00 Extremadura UD – Elche

20:30 Gimnastic – La Coruna

USA: MLS

01:00 DC United – Montreal Impact

01:30 Columbus Crew – Philadelphia Union

01:30 Toronto FC – New England Revolution

02:00 Minnesota – New York City

02:30 Houston Dynamo – San Jose Earthquakes

04:00 Los Angeles Galaxy – Vancouver Whitecaps

04:30 Portland Timbers – FC Dallas

19:00 New York Red Bulls – Atlanta United

23:00 Sporting Kansas City – Real Salt Lake

USA: USL

01:00 Atlanta United 2 – Louisville City

01:00 Charleston – Toronto FC 2

01:00 Charlotte Independ. – Pittsburgh

01:00 North Carolina – Richmond Kickers

01:30 Cincinnati – Indy Eleven

02:30 Nashville SC – New York Red Bulls 2

02:30 Rio Grande – Fresno

02:30 San Antonio – Seattle 2

03:00 Real Monarchs – Colorado Springs

04:00 Reno – Tulsa Roughnecks

04:30 Phoenix Rising – Saint Louis FC

04:30 Sacramento Republic – Portland 2

05:00 Las Vegas Lights – Oklahoma City Energy

19:00 Ottawa Fury – Bethlehem