Elenco delle partite previste per oggi, mercoledì 4 ottobre 2023: i rossoneri nella tana del Borussia Dortmund, i biancocelesti in quella del Celtic, RB Lipsia-City tra le più attese in Champions League

Mercoledì 4 ottobre, attenzione rivolta alla Champions League e ai suoi gironi con la seconda giornata che vede come protagoniste le altre due italiane, Milan e Lazio. Ad aprire la giornata sarà la gara tra Anversa – Shakhtar, che cercheranno la loro prima vittoria in questa competizione, entrambe reduci da una sconfitta nel loro esordio rispettivamente contro Barcellona e Porto. Gara che si terrà ad Anversa presso il “Bosuilstadion”, con calcio d’inizio alle ore 18.45. In contemporanea scenderanno in campo anche Atletico Madrid e Feyenoord, match valevole per il gruppo E, in cui gli spagnoli del Cholo Simeone cercheranno di rivendicare il passo falso di Roma contro la Lazio, in cui nei minuti di recupero, hanno clamorosamente subito un gol dall’estremo difensore avversario, pareggiando la gara e portandosi a casa un solo punto. Situazione complicata per il Feyenoord, che invece dovrà cercare di difendere il primo posto in classifica guadagnato contro il Celtic la scorsa giornata.

Si prosegue poi con gli incontri delle ore 21.00 con l’attenzione rivolta principalmente alle squadre del nostro campionato. Al “Celtic Park” di Glasgow, si terrà Celtic – Lazio, partita valevole per il gruppo E che vede i padroni di casa ultimi in classifica a causa del brutto esordio in casa del Feyenoord. Situazione che però non rispecchia l’attuale momento degli scozzesi che hanno alle spalle un mese di vittorie in Premiership e che daranno il massimo per emergere. I Biancocelesti invece due settimane fa hanno ottenuto un pareggio in extremis contro l’Atletico grazie ad un gol nei minuti finali del proprio portiere. Forti della propria esperienza, vorranno certamente proseguire il cammino nell’Europa dei grandi, motivo per cui si prospetta un match abbastanza equilibrato. Gli scozzesi sono in ottima forma e vorranno confezionare i loro primi 3 punti in casa, la Lazio invece è consapevole dell’opportunità di staccare gli avversari in classifica, e per questo, cercherà anch’essa la sua prima vittoria.

Discorso differente per Dortmund – Milan, con i padroni di casa che dovranno rimediare alla sconfitta subita in trasferta contro il PSG nella prima di Champions. I Gialloneri fin ora hanno perso solo una delle loro ultime 8 gare, pareggiandone 2 e vincendone 5, un dato che dimostra il loro buon inizio di stagione che si arricchisce ulteriormente per l’ottima prestazione messa in campo venerdì scorso contro l’Hoffenheim. D’altra parte, invece, il Milan è reduce da 3 vittorie di fila in Serie A, dove gli uomini di Pioli hanno saputo dimostrare qualità segnando tanto e subendo poco. Ci si aspetta dunque un match equilibrato sulla carta, tra due squadre dal grande potenziale, con i padroni di casa che partiranno al massimo spinti dal loro pubblico e con un Milan, che invece, dovrà approfittare della statistica a loro favorevole che registra un Dortmund spesso in difficoltà con le italiane.

Il Barcellona invece incontrerà il Porto di Sergio Conceicao, in uno scontro ai vertici della classifica che vede entrambe le squadre a punteggio dopo il trionfo degli spagnoli sull’Anversa e dei portoghesi sullo Shakhtar. Una partita non semplice per i padroni di casa che affronteranno una squadra affinata e compatta che non perde da più di dieci partite ufficiali. Altro match interessante quello tra Newcastle – PSG, con gli inglesi che tornano in Champions dopo un’assenza di circa vent’anni, tornati ormai in forma smagliante dopo i loro ultimi risultati. Affronteranno un PSG in crescita e in cerca di una condizione stabile, motivo per cui si prospetta una gara combattuta e ricca di gol. Per il gruppo G invece si affronteranno Lipsia – Manchester City e Stella Rossa – Young Boys, con la squadra di Pep Guardiola che vuole ottenere la seconda vittoria in Coppa a discapito dei tedeschi, che invece sperano di confermare le grandi prestazioni realizzate sin ora. Discorso diverso per i serbi che ospiteranno gli uomini di Wicky Raphael, in una partita che potrebbe concedere i primi 3 punti fondamentali ad entrambe.

Programmazione che si avvalora con il turno di Coppa Italia di Serie C, che vedrà affrontarsi ben 28 squadre. Tra gli incontri in vista Lumezzane – Atalanta U23, Turris – Audace Cerignola, Ancona – Pineto, Foggia – Sorrento e Virtus Francavilla – Brindisi. Partite che inizieranno nel primo pomeriggio alle ore 14.00 e che termineranno con il turno serale delle 21.00.

CHAMPIONS LEAGUE

18.45

21.00

COPPA ITALIA SERIE C

16.15

Albinoleffe-Renate

18.30

Avellino-Monopoli

Pro Vercelli-Juventus Next Gen

Turris-Audace Cerignola

20.45

SERIE D

15.00

Programma delle partite del 4 ottobre 2023

ALBANIA SUPER LEAGUE

Partizani – Teuta 15:00

ALGERIA LIGUE 1

US Souf – Belouizdad Posticipata

ARMENIA PREMIER LEAGUE

Alashkert – West Armenia 13:00

Ararat – Pyunik 15:00

ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE

Kofu (Jpn) – Buriram (Tha) 12:00

Pohang (Kor) – Wuhan Three Towns (Chn) 12:00

Urawa (Jpn) – Hanoi FC (Vie) 12:00

Bangkok Utd (Tha) – Jeonbuk (Kor) 14:00

Kitchee (Hkg) – Lion City (Sgp) 14:00

Zhejiang Professional (Chn) – Melbourne City (Aus) 14:00

ASIA AFC CUP

Central Coast Mariners (Aus) – Stallion (Phl) 10:00

Bali United (Ina) – Terengganu (Mys) 14:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Independiente Petrolero – Wilstermann 00:00

Bolivar – Always Ready 02:30

Santa Cruz – Aurora 21:00

CILE COPPA DEL CILE

Magallanes – U. De Concepcion 20:30

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Viby – Hvidovre IF 16:00

EUROPA CHAMPIONS LEAGUE – FASE A GIRONI

Anversa – Shakhtar 18:45

Atl. Madrid – Feyenoord 18:45

Celtic – Lazio 21:00

Dortmund – Milan 21:00

FC Porto – Barcellona 21:00

Newcastle – Paris SG 21:00

RB Lipsia – Manchester City 21:00

Stella Rossa – Young Boys 21:00

EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE – FASE A GIRONI

Anversa U19 – Shakhtar U19 12:00

Atl. Madrid U19 – Feyenoord U19 14:00

Dortmund U19 – Milan U19 14:00

RB Lipsia U19 – Manchester City U19 14:00

Celtic U19 – Lazio U19 15:00

FC Porto U19 – Barcellona U19 16:00

Newcastle U19 – PSG U19 16:00

Stella Rossa U19 – Young Boys U19 16:00

EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE – PLAY OFF VINCENTI

Turan U19 – S. Tiraspol U19 12:00

Din. Zagabria U19 – Basaksehir U19 14:00

Gabala U19 – Puskas Akademia U19 14:00

Lech U19 – Nantes U19 14:00

Rukh Lviv U19 – Sarajevo U19 14:00

Paphos U19 – Zilina U19 15:00

Sparta Praga U19 – M. Haifa U19 15:00

Famalicao U19 – Midtjylland U19 16:00

Olympiakos U19 – Lecce U19 16:00

Din. Minsk U19 – Ludogorets U19 17:00

Maribor U19 – Mainz U19 18:00

Univ. Craiova U19 – Partizan U19 18:00

Malmö U19 – HJK U19 18:45

Gent U19 – Basilea U19 19:00

FRANCIA LIGUE 2

St. Etienne – Dunkerque 18:45

GRECIA COPPA DI GRECIA

PAE Egaleo – Diagoras 12:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Coventry – Blackburn 20:45

Leeds – QPR 20:45

Leicester – Preston 20:45

Sunderland – Watford 20:45

Swansea – Norwich 20:45

Rotherham – Bristol City 21:00

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Alessandria U19 – Reggiana U19 15:00

ITALIA COPPA ITALIA SERIE C

Lumezzane – Atalanta U23 14:00

AlbinoLeffe – Renate 16:15

Carrarese – Pontedera 16:15

Avellino – Monopoli 18:30

Pro Vercelli – Juventus U23 18:30

Turris – Audace Cerignola 18:30

Ancona – Pineto 20:45

Benevento – Giugliano 20:45

Catania – ACR Messina 20:45

Foggia – Sorrento 20:45

Juve Stabia – Potenza 20:45

Latina – Casertana 20:45

Torres – Olbia 20:45

Virtus Francavilla – Brindisi 20:45

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Alba – Bra 15:00

Chieri – Albenga 15:00

Derthona FbC – Chisola 15:00

Fezzanese – Borgosesia 15:00

PDHA – Vogherese 15:00

Pinerolo – Gozzano 15:00

Sanremese – Lavagnese 15:00

Ticino – Asti 15:00

Citta di Varese – Vado 16:00

Ligorna – Alcione Milano 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Brusaporto – Folgore Caratese 15:00

Caldiero Terme – Arconatese 15:00

Castellanzese – USD Casatese 15:00

Clivense – Club Milano 15:00

Crema – Pro Palazzolo 15:00

Legnano – Desenzano 15:00

Piacenza – Tritium 15:00

Ponte San Pietro – Caravaggio 15:00

Real Calepina – Villa Valle 15:00

Varesina – Ciserano-Bergamo 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

Castrovillari – Akragas 15:00

Gioiese – Sancataldese 15:00

Licata – Igea Virtus 15:00

Portici 1906 – Reggio Calabria 15:00

S. Agata – Locri 1909 15:00

San Luca – Lamezia Terme 15:00

Siracusa – AS Acireale 15:00

Trapani – Real Casalnuovo 15:00

USD Ragusa – Canicatti 15:00

MAROCCO BOTOLA PRO

Wydad – Renaissance Zemamra 19:15

FAR Rabat – Berkane 21:30

MESSICO LIGA DE EXPANSION MX – APERTURA

Correcaminos – Celaya 01:05

Dorados – Tlaxcala 05:05

MESSICO LIGA MX – APERTURA

Puebla – Monterrey 03:00

Club America – Pachuca 05:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Olanda U16 – Italia U16 19:00

NORD E CENTRO AMERICA CONCACAF CENTRAL AMERICAN CUP – PLAY OFF

Independiente – Motagua 04:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Stabaek – HamKam 19:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Melgar – Carlos Mannucci 01:00

Binacional – A. Lima 03:30

RUSSIA COPPA DI RUSSIA – FASE A GIRONI

Samara – Akhmat Grozny 11:30

F. Voronezh – CSKA Mosca 13:30

Sochi – Orenburg 14:00

Din. Mosca – Sp. Mosca 15:45

Krasnodar – Pari NN 16:15

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE

Folgore – Domagnano 21:15

Juvenes/Dogana – La Fiorita 21:15

Pennarossa – Tre Fiori 21:15

San Giovanni – Murata 21:15

Tre Penne – Faetano 21:15

SPAGNA LALIGA2

Eldense – Valladolid 19:00

R. Oviedo – Huesca 19:00

Burgos CF – Leganes 21:30

Gijon – Elche 21:30

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – PLAY OFF

Fortaleza (Bra) – Corinthians (Bra) 02:30

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Swallows – Chippa United 17:00

AmaZulu – Orlando Posticipata

Cape Town Spurs – Supersport 19:30

Richards Bay – Polokwane 19:30

Stellenbosch – TS Galaxy 19:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Kars 36 Spor – Dogubayazit 13:00