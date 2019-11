Elenco delle partite previste per oggi mercoledì 6 novembre 2019: in primo piano la Champions League con Juventus e Atalanta in campo.

MILANO – Champions League in primo piano anche oggi con le sfide valide per la seconda tranche della quarta giornata della fase a gironi. Si parte alle ore 18.55 con Lokomotiv Mosca-Juventus, con un successo i bianconeri ipotecherebbero la qualificazione agli ottavi. In contemporanea anche Bayern Monaco-Olympiakos. Alle ore 21 tutti gli altri match a cominciare da Atalanta-Manchester City con i nerazzurri che sono reduci dalla sconfitta col Cagliari mentre gli inglesi hanno vinto contro il Southampton. Impegni casalinghi PSG e Real Madrid che giocheranno contro Brugge e Galatasaray mentre il Tottenham farà visita alla Stella Rossa. Impegno esterno per l’Atletico Madrid che giocherà sul campo del Leverkusen mentre a chiudere Dinamo Zagabria-Shakthar.

EUROPA: Champions League – Fase a Gironi

18:55

Bayern – Olympiakos

Lok. Mosca – Juventus [CRONACA DIRETTA]

21:00

Atalanta – Manchester City [CRONACA DIRETTA]

Din. Zagabria – Shakhtar

Leverkusen – Atl. Madrid

Paris SG – Club Brugge

Real Madrid – Galatasaray

Stella Rossa – Tottenham

EUROPA: Europa League – Fase a Gironi

16:50 Guimaraes – Arsenal

EUROPA: UEFA Youth League – Fase a Gironi

13:00 Lok. Mosca U19 – Juventus U19

14:00

Atalanta U19 – Manchester City U19

Bayern U19 – Olympiakos U19

Din. Zagabria U19 – Shakhtar U19

Leverkusen U19 -Atl. Madrid U19

15:00 PSG U19 – Club Brugge U19

16:00

Real Madrid U19 – Galatasaray U19

Stella Rossa U19 – Tottenham U19

ITALIA: Coppa Italia Serie C – Play Off

14:30 Piacenza – Imolese

15:00

Catanzaro – Monopoli

Pro Vercelli – Carpi

17:30 Monza – Pro Patria

18:30 Viterbese – Teramo

20:30

Avellino – Cavese

Casertana – Bisceglie

Juventus U23 – Alessandria

Padova – L.R. Vicenza

Ravenna – Cesena

Reggina – Potenza

Siena – Arezzo

Ternana – Fermana