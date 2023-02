Elenco delle partite previste per oggi, martedì 7 febbraio 2023: si gioca il posticipo della 21° in Serie A, semifinale Coppa del Mondo per Club tra Flamengo e Al-Hilal

Salernitana – Juventus chiude la 21esima giornata di Serie A. Un turno molto lungo partito da sabato e che nella giornata di ieri ha visto da una parte la gioia del Verona per aver conquistato un punto prezioso con la Lazio e dall’altra la delusione/tristezza della Sampdoria raggiunta per due volte a Monza, la seconda allo scadere su rigore. Un segno del destino per questa stagione o un segnale comunque di ripresa di una squadra che è sembrata in crescita rispetto alle precedenti giornate. Spicca anche la gara valida per la prima semifinale della Coppa del Mondo FIFA per club, Flamengo – Al-Hilal della ore 20.

Indice



La partita dell’Arechi abbiamo detto conclude una 4 giorni di Serie A. Si gioca alle 20.45 in un clima più disteso per i campani che con il colpo a Lecce ha interrotto una serie negativa anche se non vince in casa dal 22 ottobre quando ebbe la meglio per 1-0 sullo Spezia, fu anche l’ultimo clean sheet con l’8-2 di Bergamo che sembrava fosse stato una sentenza per Nicola e il proseguo della stagione. Invece i 7 punti di vantaggio sul Verona danno ancora un pò di respiro in vista di questo incontro. Situazione complicata per i bianconeri che sono reduci dalla sconfitta molto mal digerita in casa con il Monza e che sembrano dover recitare fino a fine stagione una parte anonima in campionato. Mister Allegri ha messo sull’attenti il gruppo che ha ancora una fase finale di Europa League da giocare al meglio oltre alla semifinale di Coppa Italia contro l’Inter dal sapore di finale. “Piglio giusto” ha sottolineato in conferenza stampa parlando di come affrontare la sfida in un campo difficile con i tifosi che saranno pronti a sostenere i proprio colori e contro avversario galvanizzato dal successo nell’ultimo turno: “Adesso dobbiamo riprendere il cammino e tornare alla vittoria. Noi dobbiamo fare bene sul campo, non dobbiamo avere alibi”. Possibile 4-3-3 per i granata che ha dato buoni riscontri e molto dipenderà dalla posizione di Candreva e Bradaric. Tra i nodi da sciogliere quello della cabina di regia da affidare a Nicolussi Caviglia o Bohinen mentre per i centrali difensivi favoriti Bronn e Sambia su Daniliuc e Lovato. I bianconeri ancora alla prese con alcuni infortuni verso un 3-5-2 con Kean e Di Maria in avanti e Vlahovic da utilizzare a partita in corso.

Alle ore 20 si entra nella fase calda della Coppa del Mondo FIFA per club con la prima semifinale tra i brasiliani del Flamengo e gli arabi dell’Al-Hilal. Questi ultimi sono arrivati fin qui superando ai rigori il Wydad ai quarti di finale. Si ritrovano dopo la semifinale del 2019 dove i sudamericani ebbero la meglio per 3-1 . Mai una squadra della Nazionale AFC ha vinto un Mondiale per Club e in due occasione fu sconfitta in finale dal Real Madrid che sarà protagonista dell’altra semifinale in programma mercoledì contro gli egiziani dell’Al Ahly. Prosegue l’Atlantic Cup dove sono in programma due partite: alle 15.30 Lyngby – Elfsborg e alle 20.30 Copenaghen – Viking. Calcio sudamericano già in campo invece con Huracan – Banfield per la Liga Profesional argentina, così come in Bolivia, Cile, Uruguay e Colombia. In Germania si giocano due incontri di DFB Pokal ovvero alel 18 Sandhausen – Friburgo e alle 20.45 Francoforte – Darmstadt. In Inghilterra invece troviamo alle 20.45 Blackpool – Huddersfield per la Championship e quattro partite per i sedicesimi di FA Cup.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

20.45

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 7 febbraio 2023

ALBANIA SUPER LEAGUE

Kastrioti – Erzeni 13:00

Teuta – Bylis 16:00

Vllaznia – Kukesi 19:00

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Huracan – Banfield 01:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL

Royal Pari – Independiente Petrolero 00:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

O’Higgins – Huachipato 00:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Aguilas – Tolima 00:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Smouha – Al Masry 13:45

El Gaish – Pyramids 16:00

Future FC – National Bank Egypt 18:00

EUROPA ATLANTIC CUP

Lyngby – Elfsborg 15:30

FC Copenhagen – Viking 20:30

EUROPA UEFA YOUTH LEAGUE – PLAY OFF

Young Boys U19 – Salzburg U19 18:00

Hibernian U19 – Dortmund U19 20:00

GERMANIA DFB POKAL

Sandhausen – Friburgo 18:00

Francoforte – Darmstadt 20:45

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Chapelton – Faulkland 01:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Blackpool – Huddersfield 20:45

INGHILTERRA FA CUP

Burnley – Ipswich 20:45

Fleetwood – Sheffield Wed 20:45

Grimsby – Luton 20:45

Sheffield Utd – Wrexham 20:45

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Aluminium Arak – Mes Rafsanjan 12:30

Nassaji Mazandaran – Peykan 12:30

Esteghlal F.C. – Naft M.I.S 13:00

Foolad – Sepahan 15:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Hapoel Hadera – M. Haifa 19:30

ITALIA SERIE A

Salernitana – Juventus 20:45

MONDO AMICHEVOLI PER CLUB

Louisville City (Usa) – Colorado Springs (Usa) 00:00

MONDO COPPA DEL MONDO FIFA PER CLUB

Flamengo – Al-Hilal 20:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Dep. Municipal – Carlos Mannucci 19:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Defensor Sp. – Fenix 01:30

VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Dinh – Khanh Hoa 12:00

Thanh Hoa – Song Lam Nghe An 12:00