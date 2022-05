Elenco delle partite previste per oggi sabato 7 maggio 2022: tre incontri in Serie A, si gioca nei principali campionati europei

Sabato 7 maggio all’insegna dei campionati europei. La nostra attenzione si focalizza soprattutto su quelli italiani che saranno oggetto della sezione di approfondimento sotto i link delle dirette previste per oggi. Anticipiamo che si giocheranno 3 gare di Serie A per la 36a giornata a partire dalle ore 15 con Torino – Napoli quindi alle 18 Sassuolo – Udinese e alle 20:45 Lazio – Sampdoria. Nella Bundesliga sono 5 incontri previsti con ben 4 alle ore 15:30. In evidenza l’impegno del Dortmund di casa del Furth mette il Leverkusen è impegnato in casa dell’Hoffenheim. Big match importante in chiave europa è Friburgo – Union Berlino: gli ospiti sono a una sola lunghezza dalla sesta posizione mentre i bianconeri difendono il loro quarto posto ultimo disponibile ad accesso diretto alla Champions League. In Francia si gioca alle ore 21 Nizza – Nantes per la Coppa di France ovvero la finale tra queste due squadre in gara secca. Nella Ligue 1 invece avevo alle 17 c’è Brest – Strasburgo, gara importante per gli ospiti che si trovano a tre lunghezze dal Nizza. In Inghilterra ricco programma di Premier League con ben 6 incontri tra questi i più importanti sono Chelsea – Wolves con i Bleu che devono concerlare il terzo posto classifica mentre gli ospiti proveranno a fare il possibile per riprendersi il settimo posto al momento sfumato a causa delle tre sconfitte consecutive. Alle 18:30 fari puntati sulla trasferta del Manchester United contro il Brighton mentre alle 20.45 il Liverpool ospita il Tottenham, gara importante per la rincorsa scudetto, visto che da diverse giornate il distacco dal City resta di 1 punto. In Spagna invece si gioca la Liga dove si parte alle 14 con Maiorca – Granada, scontro diretto vero lo scontro diretto per la salvezza in quanto le due compagini sono divise da appena 1 punto e quello più basso è in 18esima posizione. Quindi sarà la volta di Atlhetic Bilbao – Valencia con punti pesanti per squadra biancorossa. Alle 18:30 in campo sia Calice – Elche che Celta Vigo – Alavés mentre gustoso match serale alle 21 tra Betis e Barcellona. I biancoverdi occupano la quinta posizione con 58 punti a -3 dall’Atletico Madrid per la conquista per la Champions League diretta. I blaugrana vogliono consolidare la seconda posizione e vincendo questo scontro diretto ipotecare la qualificazione diretta, portantosi a +11. Nella Liga Portugal vogliamo ricordare tra gli incontri in programma Benfica – Porto, uno degli ultimi ostacoli alla conquista del titolo contro la terza forza del campionato mentre lo Sporting alla luce del risultato nella gara precedente alle ore 21.30 andrà a far visita alla Portimonense che non ha particolari problemi di classifica poiché ha 8 punti di vantaggio dalla zona retrocessione.

NAPOLI A TORINO, LA LAZIO OSPITA LA SAMP

Passiamo alle tre gare di Serie A non prima di aver ricordato nelle due di anticipo della 36esima giornata disputate ieri da una parte l’Inter che si è complicata la vita andando sotto di due volo in casa contro l’Empoli ma è poi riuscita reagire e a vincere di slancio 4-2, anche grazie a una doppietta di Lautaro Martinez. La Juventus invece non ha saputo chiudere l’incontro in vantaggio in casa del Genoa e nel finale prima incassa il pareggio e poi la rete decisiva in pieno recupero con Criscito che si è riscattato dell’errore dal dischetto commesso nel derby perso il turno precedente assegnato sempre allo scadere. Il programma della giornata si aprirà con la trasferta del Napoli a Torino contro i granata. Spalletti recupera tutti gli effettivi e dovrebbe confermare davanti Mertens con Lozano e Insigne a supporto di Osimhen. Dall’altra parte Tudor riesce a recuperare Bremer in difesa ma non avrà Lukic a centrocampo fermo per squalifica. In avanti Belotti sarà supportato da Brekalo per Praet con Sanabria out. Alle ore 18 il programma sfida tra Sassuolo e Udinese che ha poco da dire anche e per questo potrebbe riservare un bello spettacolo. I neroverdi vogliono cercare di invertire la rotta dopo tre sconfitte consecutive e lo proverà a fare con il rientro di Traoré a far reparto con Raspadori e Berardi a supporto di Scamacca. I bianconeri vengono della sconfitta interna contro l’Inter e vogliono chiudere nel migliore dei modi la stagione dopo aver ipotecato la salvezza ormai da diversi turni. Davanti Cioffi potrà contare su Deulofeu con Pusstto visto ancora l’assenza sia di Beto che di Success. Alle 20:45 ci sarà la Lazio contro la Sampdoria con la squadra di Sarri in piena lotta per l’Europa a pari punti in classifica con la Roma e con soli tre punti in più di Fiorentina e Atalanta non potrà permettersi passi falsi. Tridente offensivo con Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson visto che Pedro non dovrebbe essere recuperabile. Dall’altra parte la Sampdoria, grazie al successo nel derby col Genoa​ può giocare con più serenità questa sfida. Giampaolo non avrà a disposizione Sensi e dovrebbe inserire in avanti Sabiri a supporto di Quagliarella e Caputo. Alla vigilia del match ha sottolineato come servono ancora punti per conquistare la matematica salvezza quindi che il campionato non è ancora finito sarà necessario realizzare una prestazione eccellente e straordinaria sotto ogni punto di vista.

Restiamo in Italia ricordando che si disputa la seconda giornata della Supercoppa di Serie C con la sfida tra Modena e Bari. Nella prima il Sudtirol si era imposto 1-0 in casa del Bari. Sempre Lega Pro si giocano 5 partite dei Play Out larghezza salvezza a partire dalle 16:30 con Giana Erminio – Trento. Ricordiamo che tutte le partite si disputeranno con gara di andata e ritorno. Si giocano anche 4 partite di Serie D oltre a un ricco programma del Campionato Primavera 1. La 33a giornata vedrà 5 incontri a partire dalle ore 11 con SPAL – Napoli e Verona – Bologna mentre ad ore 13 Cagliari – Pescara e Juventus – Sassuolo. Alle 17 chiuderà il programma Lecce – Roma con le squadre compagini a giocare per differenti obiettivi. Si gioca una nuova giornata del campionato di Serie A Femminile, la numero 21, dove spicca il derby Inter – Milan alle 14:30. Stesso orario per Juventus – Sassuolo e Roma – Sampdoria

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 7 MAGGIO 2022

AFRICA CAF CHAMPIONS LEAGUE – PLAY OFF

Petro – Wydad 15:00

Al Ahly – Setif 21:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Partizani – Tirana 19:45

ALGERIA LIGUE 1

Chelghoum – Magra 17:00

Chlef – Oran 17:00

Hussein Dey – Medea 17:00

Saoura – Constantine 18:30

Biskra – MC Alger 19:00

ARABIA SAUDITA SAUDI PROFESSIONAL LEAGUE

Damac – Al-Hilal 18:10

Al-Hazem – Al Feiha 18:20

Al Taee – Al-Raed 19:50

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

Barracas Central – Godoy Cruz 02:30

Aldosivi – Arsenal Sarandi 21:30

Independiente – Huracan 21:30

Tigre – Boca Juniors 21:30

AUSTRALIA A-LEAGUE

Central Coast Mariners – Newcastle Jets 11:45

Sydney FC – Melbourne Victory 11:45

AUSTRIA BUNDESLIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Admira – Tirol 17:00

Altach – Ried 17:00

LASK – Hartberg 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Gent – KV Mechelen 20:45

BIELORUSSIA VYSSHAYA LIGA

Arsenal Dzyarzhynsk – Isloch 12:00

Dnepr Mogilev – Zhodino 14:00

Belshina – Slutsk 16:00

Slavia Mozyr – Dynamo Brest 18:00

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Royal Pari – Guabira 01:30

Tomayapo – Nacional Potosi 21:00

Universitario de Vinto – Palmaflor 23:15

BRASILE SERIE A

Atletico-MG – America MG 21:30

BULGARIA PARVA LIGA – CONFERENCE LEAGUE – GRUPPI

Arda – Lok. Plovdiv 16:30

CSKA 1948 Sofia – Beroe 18:45

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

York Utd – Forge 01:00

Edmonton – Cavalry 04:00

Valour – HFX Wanderers 21:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

O’Higgins – U. Espanola 21:00

U. De Chile – La Serena 23:30

CIPRO FIRST DIVISION – GRUPPO RETROCESSIONE

Omonia – AEL Limassol 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Atl. Nacional – Pereira 03:00

Bucaramanga – Patriotas 21:00

Dep. Cali – Santa Fe 23:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Guanacasteca – Santos DG 23:00

CROAZIA 1. HNL

Gorica – Lok. Zagreb 17:00

Istra 1961 – Sibenik 19:05

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Dep. Cuenca – Tecnico U. 02:00

Delfin – Orense 22:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Tallinna Kalev – Levadia 16:00

Legion – Narva 18:30

ETIOPIA PREMIER LEAGUE

Jimma Aba Jifar – Arba Menche 09:00

Ethiopia Bunna – Dire Dawa 12:00

Hadiya Hossana – Defence Force 15:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA

SJK – Lahti 14:00

Haka – VPS 16:00

Honka – Inter Turku 16:00

Oulu – HIFK 16:00

FRANCIA COPPA DI FRANCE

Nizza – Nantes 21:00

FRANCIA LIGUE 1

Brest – Strasburgo 17:00

FRANCIA LIGUE 2

Amiens – Paris FC 19:00

Bastia – Rodez 19:00

Caen – Quevilly Rouen 19:00

Dijon – Nancy 19:00

Dunkerque – Guingamp 19:00

Grenoble – AC Ajaccio 19:00

Le Havre – Auxerre 19:00

Pau FC – Niort 19:00

Tolosa – Nimes 19:00

Valenciennes – Sochaux 19:00

GALLES CYMRU PREMIER – PIAZZAMENTO PLAY OFF

Flint – Penybont 15:30

Caernarfon – Cardiff Metropolitan 18:15

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Hannover 13:30

Ingolstadt – Rostock 13:30

Regensburg – Heidenheim 13:30

Schalke – St. Pauli 20:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Colonia – Wolfsburg 15:30

Friburgo – Union Berlino 15:30

Furth – Dortmund 15:30

Hoffenheim – Leverkusen 15:30

Hertha – Magonza 18:30

GIAPPONE J1 LEAGUE

Hiroshima – Kashima 07:00

Shimizu – Kawasaki 07:00

Yokohama M. – Nagoya 08:00

Sapporo – Kyoto 09:00

Avispa Fukuoka – Shonan 10:00

GRECIA SUPER LEAGUE – GRUPPO RETROCESSIONE

Atromitos – Ionikos 18:30

Panetolikos – Volos 18:30

Smyrnis – Lamia 18:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham – Blackburn 13:30

Bournemouth – Millwall 13:30

Derby – Cardiff 13:30

Huddersfield – Bristol City 13:30

Hull – Nottingham 13:30

Luton – Reading 13:30

Peterborough – Blackpool 13:30

Preston – Middlesbrough 13:30

Sheffield Utd – Fulham 13:30

Stoke – Coventry 13:30

Swansea – QPR 13:30

West Brom – Barnsley 13:30

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Brentford – Southampton 16:00

Burnley – Aston Villa 16:00

Chelsea – Wolves 16:00

Crystal Palace – Watford 16:00

Brighton – Manchester Utd 18:30

Liverpool – Tottenham 20:45

IRLANDA DEL NORD COPPA

Ballymena – Crusaders 15:30

ISOLE FAR OER PREMIER LEAGUE

Skala Itrottarfelag – Streymur 19:00

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Sakhnin – H. Tel Aviv 17:00

M. Tel Aviv – Netanya 18:30

H. Beer Sheva – M. Haifa 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Spal U19 – Napoli U19 11:00

Verona U19 – Bologna U19 11:00

Cagliari U19 – Pescara U19 13:00

Sassuolo U19 – Juventus U19 13:00

Lecce U19 – Roma U19 17:00

ITALIA PRIMAVERA 2 – PLAY OFF PROMOZIONE

Brescia U19 – Lazio U19 15:00

Frosinone U19 – Cremonese U19 15:00

Parma U19 – Perugia U19 15:00

Pisa U19 – Monza U19 15:00

ITALIA SERIE A

Torino – Napoli 15:00

Sassuolo – Udinese 18:00

Lazio – Sampdoria 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Inter D – Milan D 14:30

Juventus D – Sassuolo D 14:30

Roma D – Sampdoria D 14:30

ITALIA SERIE C – PLAY OUT

Fermana – Pistoiese Rinviata

Imolese – Viterbese Rinviata

Giana Erminio – Trento 16:30

Fermana – Viterbese 17:30

Paganese – Fidelis Andria 17:30

Seregno – Pro Sesto 17:30

Pistoiese – Imolese 18:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Nereto 16:00

Castelfidardo – Trastevere Calcio 16:00

S. N. Notaresco – ASD Pineto Calcio 16:00

Chieti – Alto Casertano 18:00

ITALIA SUPERCOPPA (SERIE C)

Modena – Bari 16:00

MALTA PREMIER LEAGUE – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Birkirkara – Hamrun 16:00

Gzira – Hibernians 16:00

MAROCCO BOTOLA PRO

FAR Rabat – Rapide Oued Zem 18:00

Safi – Youssoufia Berrechid 20:15

NORVEGIA ELITESERIEN

Sarpsborg 08 – Odd 16:00

Molde – Viking 18:00

OLANDA EREDIVISIE

Twente – Sittard 18:45

Willem II – Heracles 20:00

Zwolle – Utrecht 20:00

Groningen – Sparta Rotterdam 21:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Nacional Asuncion – Resistencia 00:00

Ameliano – 12 de Octubre 02:15

Tacuary – General Caballero JLM 23:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Sport Boys – Grau 20:15

U. de Deportes – Alianza Atl. 22:30

POLONIA DIVISION 1

Tychy – Puszcza 12:40

Widzew Lodz – R. Rzeszow 18:00

Katowice – GKS Jastrzebie 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Estoril – Moreirense 16:30

Benfica – FC Porto 19:00

Portimonense – Sporting 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Pardubice – Karvina 16:00

Teplice – Jablonec 16:00

Zlin – Bohemians 16:00

REPUBBLICA CECA 1. LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Ostrava – Hradec Kralove 19:00

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

UTA Arad – Mioveni 14:00

ROMANIA LIGA 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Farul Constanta – FC Voluntari 16:30

FC Arges – CFR Cluj 19:30

RUANDA PREMIER LEAGUE

Rayon Sport – Gicumbi 12:30

Espoir – APR 15:00

Etincelles – Musanze 15:00

Etoile de L’Est – Marines 15:00

Gorilla – Rutsiro 15:00

Mukura Victory Sports – AS Kigali 15:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Ural – Sp. Mosca 13:00

Nizhny Novgorod – Akhmat Grozny 15:30

Zenit – Khimki 15:30

CSKA Mosca – Sochi 18:00

SAN MARINO CAMPIONATO SAMMARINESE – PLAY OFF

Domagnano – Libertas 15:00

Fiorentino – Folgore 15:00

Murata – Pennarossa 15:00

San Giovanni – Faetano 15:00

SCOZIA PREMIERSHIP – GRUPPO RETROCESSIONE

Hibernian – Aberdeen 16:00

Livingston – St. Johnstone 16:00

St. Mirren – Dundee FC 16:00

SENEGAL LIGUE 1

US Goree – Generation F. 18:30

Diambars – Linguere 19:00

Douanes – Casa 19:00

SERBIA SUPER LIGA – GRUPPO RETROCESSIONE

Metalac – Novi Pazar 19:00

SERBIA SUPER LIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Partizan – Vojvodina 14:00

Stella Rossa – Radnicki Nis 17:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Radomlje – Celje 15:00

Bravo – Maribor 17:30

SPAGNA LALIGA

Maiorca – Granada 14:00

Ath. Bilbao – Valencia 16:15

Cadice – Elche 18:30

Celta Vigo – Alaves 18:30

Betis – Barcellona 21:00

SPAGNA LALIGA2

Fuenlabrada – R. Sociedad B 16:00

Huesca – Gijon 16:00

Almeria – Amorebieta 18:15

Malaga – R. Oviedo 18:15

Ponferradina – Burgos CF 21:00

SUDAFRICA PREMIER LEAGUE

Chippa United – Baroka 15:00

Marumo Gallants – Golden Arrows 15:00

AmaZulu – Sekhukhune 17:00

Stellenbosch – Maritzburg Utd 17:00

Cape Town City – TS Galaxy 19:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

AIK Stockholm – Göteborg 15:00

Malmo FF – Mjallby 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Lugano – Young Boys 18:00

St. Gallen – Zurigo 20:30

TAIWAN PREMIER LEAGUE

Taiwan Steel – Taiwan Shihu 09:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Metlaoui – Hamam-Sousse 16:00

Olympique Beja – Zarzis 16:00

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

CS Sfaxien – Ben Guerdane 16:00

Etoile Sahel – Monastir 17:00

TURCHIA SUPER LIG

Karagumruk – Goztepe 15:00

Sivasspor – Kasimpasa 15:00

Adana Demirspor – Alanyaspor 18:00

Basaksehir – Galatasaray 18:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

Cerrito – Montevideo City 00:15

Albion – Defensor Sp. 18:00

Liverpool M. – Plaza Colonia 20:30

Maldonado – River Plate 23:00

USA MLS

Charlotte – Inter Miami 21:30

CF Montreal – Orlando City 22:00

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

AGMK – Sogdiana 15:00

Nasaf Qarshi – Pakhtakor 16:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION

Carabobo – Zulia 01:30

Metropolitanos – Dep. Tachira 21:00

Mineros – La Guaira 23:15