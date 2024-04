Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 8 aprile 2024: i nerazzurri sfidano i friulani per avvicinare la seconda stella e monday night in Serie C

Una nuova settimana si apre all’insegna di grandi appuntamenti per gli amanti del calcio italiano ed internazionale. E’ un lunedì 8 aprile che, in attesa del ritorno nei prossimi giorni delle competizioni europee, con i quarti di finale in programma, offre solo un posticipo di Serie A, senza dimenticare la Serie C e le partite che chiudono il quadro di giornata della terza serie italiana.

Indice

Iniziamo, come di consueto, da casa nostra e dalla massima serie. Come anticipato, alle 20.45 è in programma il posticipo della 31esima di Serie A Udinese–Inter. E’ countdown Scudetto, ormai, per i nerazzurri alla luce degli 11 punti di vantaggio sul Milan secondo. La squadra di Inzaghi, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid, ha concentrato tutte le proprie energie sul campionato. E grazie al 2-0 sull’Empoli nello scorso turno, attende solo l’aritmetica per mettere le mani su quello che sarebbe il ventesimo titolo della propria storia con tanto di seconda stella annessa. Dall’altro lato percorsi ed obiettivi di classifica del tutto diversi per i friulani, in piena lotta per la salvezza e, al contempo, desiderosi di non perdere punti sulle concorrenti in vista di un rush finale di stagione che si preannuncia piuttosto agguerrito. Sembrerebbe una gara dall’esito scontato ma c’è da considerare una curiosa statistica riguardante i padroni di casa. L’Udinese ha vinto soltanto quattro volte finora nella corrente annata e in tre occasioni è riuscita ad avere la meglio su squadre di un calibro decisamente superiore. I bianconeri hanno compiuto l’impresa di conquistare l’intera posta in palio contro Milan, Juventus e Lazio, per giunta in trasferta. Scelte di formazione obbligate in attacco per il tecnico dei friulani Cioffi. Senza lo squalificato Lucca, e gli acciaccati Davis e Brenner, c’è Success in pole per una maglia dal 1′ accanto a Thauvin. Occhio tuttavia all’opzione Pereyra avanzato. Una buona ed una brutta notizia, invece, per mister Simone Inzaghi. Sommer torna a difendere la porta dall’inizio, mentre è in dubbio la presenza in difesa di Bastoni, fermatosi giovedì in allenamento per un risentimento muscolare. Se non dovesse farcela, è pronto Carlos Augusto con Bisseck e Pavard.

Restando in Italia, ricordiamo che in serata, fischio d’inizio tra le 20.30 e 20.45, si completa la 35esima giornata di Serie C , con 4 incontri in agenda. Nel Girone A il Mantova festeggia a Meda contro il Renate, l’accesso diretto in Serie B, complice anche il passo falso compiuto ieri dal Padova sul campo della Lumezzane. Nel Gruppo B spazio al derby tutto toscano tra Lucchese e Arezzo, e a Pescara-Virtus Entella. Due gli obiettivi dei biancoazzurri: ritornare ai 3 punti e vendicare il ko di una settimana fa con il Cesena, che ha permesso ai romagnoli di festeggiare la B matematica. Tempo di promozioni anche nel Girone C: al Vigorito va in scena la sfida tutta campana Benevento-Juve Stabia. Incrocio tra la seconda e la prima della classe. Mancano 4 giornate al termine e alle Vespe serve appena un punto per il ritorno in seconda serie.

Da segnalare che si gioca anche in Liga Portugal: alle ore 21.15 va in scena il monday night del 28esimo turno Casa Pia-Estoril.

Passiamo al continente americano. Ricordiamo, per concludere la rassegna, che rispettivamente alle ore 02.00 e alle 20.30 italiane, vanno in scena River Plate-Rosario e Deportivo Riestra-Huracan, sfide valevoli per il dodicesimo turno di Copa de la Liga Profesional, coppa nazionale calcistica argentina, nonché primo torneo ufficiale organizzato dalla neonata Liga Profesional de Fútbol Argentino.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

SERIE A

20.45

Udinese-Inter

SERIE C

20.30

20.45

Lucchese-Arezzo

Pescara-Virtus Entella

Renate-Mantova

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite dell’8 aprile 2024

AFRICA CAF CONFEDERATION CUP – PLAY OFF

Berkane – Abu Salim 00:00

ALBANIA SUPER LEAGUE

Erzeni – Egnatia 18:00

Skenderbeu – Tirana 18:00

ARGENTINA COPA DE LA LIGA PROFESIONAL

River Plate – Rosario 02:00

Dep. Riestra – Huracan 20:30

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – APERTURA

Tomayapo – Santa Cruz 01:30

BULGARIA PARVA LIGA

Botev Vratsa – Krumovgrad 16:00

Lok. Plovdiv – Cherno More 18:30

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. Espanola – U. De Chile 02:00

COLOMBIA COPA COLOMBIA

Inter Palmira – Santa Fe 23:00

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA

Jaguares de Cordoba – Ind. Medellin 01:10

La Equidad – Chico 03:20

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – CLAUSURA

Saprissa – Sporting San Jose 01:00

DANIMARCA SUPERLIGA – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Brondby – Silkeborg 19:00

ECUADOR LIGA PRO – PRIMA FASE

Tecnico U. – Emelec 01:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ahly – Enppi 22:00

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – FEMMINILE – QUALIFICAZIONE – ROUND 2 – LEGA B

Kosovo U19 D – Israele U19 D 10:30

Lussemburgo U19 D – Gibilterra U19 D 14:00

FRANCIA LIGUE 2

Auxerre – Troyes 20:45

GUATEMALA LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Xinabajul – Zacapa 01:00

HONDURAS LIGA NACIONAL – CLAUSURA

Victoria – Vida 01:15

Olimpia – Real Espana 03:30

ISRAELE LIGAT HA’AL – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

M. Tel Aviv – M. Haifa 19:30

ITALIA PRIMAVERA 1

Monza U19 – Fiorentina U19 14:30

Torino U19 – Verona U19 16:30

Sampdoria U19 – Milan U19 18:30

ITALIA SERIE A

Udinese – Inter 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Renate – Mantova 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Lucchese – Arezzo 20:45

Pescara – Entella 20:45

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Benevento – Juve Stabia 20:30

LETTONIA VIRSLIGA

Tukums 2000 – Metta/LU 16:00

Riga FC – Jelgava 18:00

MESSICO LIGA MX – CLAUSURA

Atl. San Luis – Juarez 02:00

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Emirati arabi uniti U23 – Indonesia U23 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – APERTURA

2 de Mayo – Sp. Luqueno 02:00

PERU LIGA 1 – APERTURA

Comerciantes Unidos – Cusco 22:00

POLONIA EKSTRAKLASA

Zaglebie – Gornik Zabrze 19:00

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Casa Pia – Estoril 21:15

ROMANIA LIGA 1 – GRUPPO RETROCESSIONE

Poli Iasi – U Craiova 1948 16:30

Otelul – Din. Bucuresti 19:30

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg – Kazan 16:00

SERBIA SUPER LIGA

IMT Novi Beograd – Napredak 16:00

Javor – Mladost 18:30

SPAGNA LALIGA2

Racing Santander – Alcorcon 20:30

SVEZIA ALLSVENSKAN

Kalmar – Sirius 19:00

Värnamo – GAIS 19:00

Djurgarden – Hacken 19:10

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Minaj – Zhytomyr 12:00

Dyn. Kyiv – LNZ Cherkasy 14:30

Kryvbas – Vorskla 17:00

VENEZUELA LIGA FUTVE – APERTURA

Monagas – Angostura 01:00