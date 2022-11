Elenco delle partite previste per oggi martedì 8 novembre 2022: i campani ospitano nel turno infrasettimanale di Serie A l’Empoli, i rossoneri in casa della Cremonese. In Liga trasferta per il Barcellona, in Bundesliga Bayern e Dortmund

Martedì 8 novembre ci tuffiamo nuovamente nella Serie A. Si gioca infatti il turno infrasettimanale valido per la 14esima giornata di campionato. Sono tre gli anticipi previsti con Napoli e Milan ad aprire e chiudere il programma con la gara casalinga contro l’Empoli, la trasferta a Cremona e la sfida tra Spezia e Udinese. Tra i principali campionati troviamo anche la Liga che presenta altri tre incontri della 14esima giornata mentre per i campionati giovanili spiccano i due incontri validi per i sedicesimi di finale della Coppa Primavera.

Partiamo dagli incontri che apriranno la giornata ovvero Napoli – Empoli e Spezia – Udinese in programma alla ore 18:30. Spalletti dovrebbe affidarsi a Raspadori nel ruolo di vice Kvaratskhelia che dovrebbe restare ancora ai box a causa di una lombalgia acuta. Non dovrebbero esserci altre sostanziali novità di formazione rispetto all’ultima vista con il possibile impiego di Ostigard in difesa al posto di Juan Jesus. In casa toscana invece peserà l’assenza in attacco di Destro out per un problema alla caviglia e pertanto in avanti con Satriano dovrebbe spuntarla Lammers su Pjaca. Altro dubbio riguarda il trequartista visto che Baldanzi è risultato decisivo nell’ultimo match di campionato potrebbe essere nuovamente preferito a Bajrami. Gara che sembrerebbe dall’esito più che scontato con i bookmakers che quasi non quotano l’1 dando il due anche a 15. Resteremo a vedere. Ben più equilibrata sempre sulla carta dovrebbe essere l’altra sfida con i liguri che proseguono nel momento no fatto di tre sconfitte consecutive e appena un punto nelle ultime 5 partite. Peggio di così solo il Verona, fanalino di coda. Dubbi sul possibile impiego di Gyasi e salgono le quotazioni di Maldini più che di Verde a supportare Nzola anche vista l’ultima prestazione arricchita dal gol contro il Milan. Sottil senza Makengo e Becao mentre Udogie in forse dovrebbe affidarsi alla formazione tipo con Beto favorito su Success e Lovric in leggero vantaggio su Samardzic. Non esaltante il cammino dei friulani nelle ultime 5 giornate dopo un avvio di campionato esaltante. C’è da capire se una partita più alla portata come quella di oggi potrà rilanciare la squadra. Alle 20:45 c’è il Milan che affronta in trasferta la Cremonese. Mister Pioli predica continuità nel gioco evitando di farsi condizionare da episodi. Un ricordo speciale allo Zini dove da calciatore realizzò il suo unico gol in Serie A. Davanti una squadra motivata e determinata che pur raccogliendo poco e non centrando ancora un successo ha mostrato cose buone in questo avvio per una neo promossa. Il tecnico rossonero fa alcune raccomandazioni: “dobbiamo segnare di più visto quanto creiamo. Invece per concedere di meno serve più attenzione e maggiore collaborazione. Serve parlare in campo. Il gol contro lo Spezia è arrivato per questo: è una questione di comunicazione. I dettagli fanno la differenza”.

Chiudiamo la parentesi con il calcio italiano ricordando che si giocano due incontri validi per i sedicesimi di finale della Coppa Primavera: alle ore 14:30 in campo sia Bologna – Ascoli che Torino – Cremonese. Turno infrasettimanale in Liga dove ieri c’è stato il primo ko stagionale del Real Madrid in casa del Rayo Vallecano nel posticipo della 13esima. Un risultato che avrà sicuramente fatto drizzare le orecchie al Barcellona che galvanizzato per aver sorpassato la squadra di Ancelotti in vetta, giocherà alle ore 21:30 in casa dell’Osasuna. Gara non esente da insidie visto che la squadra di casa occupa la 5° posizione con il Real Sociedad ed è reduce da due successi consecutivi. Alle ore 19 invece troviamo Elche – Girona e alle 20 Athletic Bilbao – Valladolid. Anche la Bundesliga presenta una nuova giornata infrasettimanale. Si parte alle ore 18:30 con Wolfsburg – Dortmund mentre il Bayern alle 20:30 ospita il Brema. Entrambe le avversarie sono reduci da due vittorie consecutive. Ricordiamo che alla luce della sconfitta dell’Union Berlino nell’ultimo turno è la squadra bavarese in vetta con 28 punti quindi Friburgo 27, Union Berlino 26 e Borussia Dormund 25. In Inghilterra spazio sia alla Championship che alla EFL Cup mentre già in campo per la Serie A brasiliana l’Atletic-Mg e il Botafogo RJ.

SERIE A

18:30

20:45

BELGIO COPPA DEL BELGIO

Seraing – Charleroi 19:30

Deinze – Eupen 20:00

Dender – St. Liege 20:30

Francs Borains – Leuven 20:30

BRASILE SERIE A

Atletico-MG – Botafogo RJ 00:00

BULGARIA PARVA LIGA

Lok. Plovdiv – Ludogorets 16:30

CINA SUPER LEAGUE

Guangzhou FC – Zhejiang Professional 08:00

Wuhan FC – Guangzhou City 08:30

Shanghai Port – Cangzhou 10:30

Beijing Guoan – Wuhan Three Towns 12:30

Meizhou Hakka – Henan Songshan Longmen 12:30

Shenzhen – Dalian Pro 13:00

CROAZIA COPPA DI CROAZIA

Rudes – Istra 1961 14:00

Zdralovi – Hajduk Split 14:00

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Nykobing – Sonderjyske 18:00

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – DONNE – QUALIFICAZIONE – ROUND 1 – LEGA A

Ucraina U19 D – Austria U19 D 11:00

Germania U19 D – Israele U19 D 16:00

EUROPA CAMPIONATI EUROPEI U19 – DONNE – QUALIFICAZIONE – ROUND 1 – LEGA B

Islanda U19 D – Liechtenstein U19 D 10:00

Kosovo U19 D – Gibraltar U19 D 13:00

Faerøerne U19 D – Lituania U19 D 15:00

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Hannover – Dusseldorf 18:30

Kaiserslautern – Karlsruher 18:30

Paderborn – Bielefeld 18:30

St. Pauli – Kiel 18:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Wolfsburg – Dortmund 18:30

Bayern – Brema 20:30

Bochum – Monchengladbach 20:30

Stoccarda – Hertha 20:30

GIAMAICA PREMIER LEAGUE

Portmore – Vere United 01:30

GRECIA SUPER LEAGUE

Aris – Lamia 19:00

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham – Swansea 20:45

Blackpool – Middlesbrough 20:45

Cardiff – Hull 20:45

Coventry – Wigan 20:45

QPR – Huddersfield 20:45

Sheffield Utd – Rotherham 20:45

Stoke – Luton 20:45

Watford – Reading 21:00

INGHILTERRA EFL CUP

Bournemouth – Everton 20:45

Brentford – Gillingham FC 20:45

Bristol City – Lincoln 20:45

Burnley – Crawley 20:45

Leicester – Newport 20:45

Milton Keynes – Morecambe 20:45

Stevenage – Charlton 20:45

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

C. Rangers – Portadown 20:45

Coleraine – Crusaders 20:45

Glenavon – Glentoran 20:45

Larne – Dungannon 20:45

Linfield – Cliftonville 20:45

Newry City – Ballymena 21:00

ISRAELE LIGAT HA’AL

Sakhnin – Ashdod 18:00

Netanya – Kiryat Shmona 19:00

Hapoel Jerusalem – M. Tel Aviv 19:15

ITALIA COPPA ITALIA PRIMAVERA

Bologna U19 – Ascoli U19 14:30

Torino U19 – Cremonese U19 14:30

ITALIA SERIE A

Napoli – Empoli 18:30

Spezia – Udinese 18:30

Cremonese – Milan 20:45

LITUANIA A LYGA

Riteriai – Kauno Zalgiris 18:30

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

12 de Octubre – General Caballero JLM 23:30

Nacional Asuncion – Ameliano 23:30

Sol De America – Olimpia Asuncion 23:30

POLONIA COPPA DI POLONIA

KKS Kalisz – Gornik Z. 14:30

Leczna – Piast 17:30

Lechia – Legia 20:30

SCOZIA PREMIERSHIP

Hibernian – Ross County 20:45

Livingston – Aberdeen 20:45

SPAGNA LALIGA

Elche – Girona 19:00

Ath. Bilbao – Valladolid 20:00

Osasuna – Barcellona 21:30

TURCHIA COPPA DI TURCHIA

Kasimpasa – Trabzon FK 11:00

Erzurumspor – Erokspor 12:00

Yeni Malatyaspor – Usakspor 12:00

Alanyaspor – Sakaryaspor 13:00

Ankaragucu – Amedspor 15:00

Adana Demirspor – Nazillispor 17:00

Galatasaray – Ofspor 19:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Inhulets – Zorya 12:00

Metalist Kharkiv – Metalist 1925 12:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Hong Linh Ha Tinh – Gia Lai 12:00

Nam Dinh – Hai Phong 12:00

Ho Chi Minh – Da Nang 13:15