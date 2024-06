Elenco delle partite previste per oggi, domenica 9 giugno 2024: seconda ed ultima amichevole pre Euro 2024 per la Nazionale di Spalletti e spazio alla sfida per la conquista della Serie B tra Lecco e Carrarese

Palinsesto calcistico atipico, ma piuttosto denso di impegni quello offerto quest’oggi domenica 9 giugno. Proseguono le amichevoli delle varie selezioni nazionali in preparazione a Copa America ed Europei, a cui, tra le altre, è chiamata anche l’Italia di Luciano Spalletti, all’ultimo test prima dell’inizio ormai imminente della rassegna continentale. Nonostante ciò, non mancano gli incontri di un certo rilievo anche nel nostro Paese. E’ tempo infatti dell’ultimo verdetto in Serie C: in programma c’è la finale di ritorno dei play off tra Carrarese e L.R. Vicenza. Tutto ciò senza trascurare le gare di qualificazione Mondiali, che impegneranno alcune rappresentative dell’Africa e del Centro e Nord America.

Iniziamo questa volta la nostra analisi dal calcio italiano. Riflettori puntati nel pomeriggio sull’ultimo atto della Serie C 2024/25: in palio c’è un posto nella prossima Serie B. Allo stadio dei Marmi va in scena la finale dei playoff di ritorno tra Carrarese e L.R. Vicenza. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.30 con il signor Mario Perri della sezione di Roma 1 designato direttore di gara dell’incontro. Si riparte dallo 0-0 maturato al Menti quattro giorni or sono. Un punteggio che lascia tutto aperto e rende plausibile ogni scenario. La gara si annuncia di fatto equilibrata e ciò anche alla luce dell’ottimo momento di forma vissuto dalle due squadre. I padroni di casa, all’appuntamento con la storia per ritrovare la serie cadetta dopo 76 anni di assenza, si presentano alla sfida dopo aver vinto ai playoff contro avversari blasonati come Perugia e Benevento.

Discorso simile per gli ospiti, imbattuti addirittura dallo scorso 20 gennaio e capaci di portare a casa l’intera posta quattro volte su sette nella fase degli spareggi promozione. L’unica grana in vista della partita odierna per la formazione allenata da Stefano Vecchi è rappresentata dalla squalifica di capitan Golemic, espulso nel secondo tempo della semifinale play off vinta contro l’Avellino e sospeso per due turni. Un’assenza che alla lunga potrebbe rivelarsi decisiva. Ricordiamo infatti che al contrario di quanto avvenuto precedentemente, per la finale (così come già per le semifinali) in caso di parità al termine del doppio confronto si giocheranno i tempi supplementari e poi, eventualmente, si tireranno i calci di rigore.

Capitolo Nazionali. Numerosi i test amichevoli in giornata, tra cui quello che vede impegnata alle 20.45 allo stadio Carlo Castellani di Empoli l’Italia contro la Bosnia Erzegovina, compagine in piena rifondazione tecnica. Si tratta del secondo ed ultimo test amichevole per gli Azzurri prima dell’esordio del 15 giugno contro l’Albania agli Europei di Germania, in un raggruppamento che comprende anche Spagna e Croazia. Occasione importante dunque per mister Luciano Spalletti per studiare i progressi: la volontà è quella di mettere benzina nelle gambe e di ritrovare un po’ di morale dopo lo scialbo 0-0 di martedì con la Turchia. Ecco perché il Ct sembrerebbe orientato a mandare in campo una formazione più simile a quella che si vedrà nella spedizione in terra tedesca. Probabile dunque l’impiego della difesa a 3 con Gatti, Buongiorno e Calafiori a protezione di Donnarumma.

In mediana prove generali con il duo Frattesi-Jorginho e Bellanova ed El Shaarawy esterni ai lati, mentre in avanti Folorunsho e Raspadori dovrebbero agire a supporto dell’unica punta Scamacca. Proseguendo con le altre gare in programma, troviamo friendly match in vista dell’ormai incombente rassegna continentale anche per Georgia, Slovacchia e Francia, pronte a scendere in campo alle 20.45 e alle 21.15 rispettivamente contro Montenegro, Galles e Canada. Se poi nel vecchio continente si attendono con una certa impazienza gli ormai imminenti Europei, nel nuovo ci si prepara invece alla 48esima edizione della Copa America, organizzata dagli Stati Uniti a partire dal prossimo 20 giugno. Tra le principali favorite per la vittoria finale c’è sicuramente il Brasile, impegnato questa notte alle 03.00 contro il Messico. Tanta la voglia di rivalsa della Seleçao: l’obiettivo è quello di fare il possibile per riportare a casa un trofeo vinto l’ultima volta nel 2019 e spodestare dal trono l’Argentina campione in carica, prendendosi così la rivincita della finale dell’edizione del 2021.

Capitolo qualificazioni Mondiali. Si scende in campo anche quest’oggi per l’area del Nord e Centro America e in particolare per l’area dell’Africa, dove sono in programma cinque incontri: São Tomé e Príncipe-Liberia alle 15 e DR Congo-Togo, Gibuti-Etiopia, Mauritania-Senegal e Namibia-Tunisia in contemporanea alle ore 18.

Solita parentesi poi sul calcio giovanile. Continua la cinquantesima edizione del celebre Torneo di Tolone, conosciuto meglio come “Maurice Revello Tournament”, competizione ospitata nel sud della Francia fino a domenica 16 giugno. Partecipano ben dieci compagini (tra cui anche l’Italia U21 di Nunziata) divise in due gironi da cinque. Spazio in giornata alle gare del Gruppo A: alle 14 si gioca Costa d’Avorio U20-Messico, alle 17.30 Francia U20-Arabia Saudita U23. Rammentiamo il particolare il regolamento del torneo: alla fine della fase a gironi le prime in graduatoria giocheranno la finale per il primo e secondo posto e così a scendere fino alla finale per la nona e decima posizione riservata alle quinte classificate.

Protagonista è anche la Coppa del Baltico Under 21, competizione biennale giovanile organizzata dagli Stati baltici. Alle 17 Finlandia e Lituania si contendono la medaglia di bronzo, mentre alle 19 abbiamo la finalissima tra Estonia e Lettonia.

Concludiamo come al solito la nostra rassegna occupandoci di calcio nord e sudamericano. Nella notte è di scena il solito fitto palinsesto di partite. Si gioca in MLS, in Brasile, in Primera Nacional Argentina, oltre che in Copa Libertadores e Copa Sudamericana. Prosegue la fase a gironi delle due massime rassegne continentali per club. Due i match in agenda rispettivamente alle 00.00 e 02.30 italiane: Gremio-Estudiantes e Internacional–Delfin.

Partite in Diretta Live del giorno su Calciomagazine

AMICHEVOLI NAZIONALI

20.45

FINALE PLAYOFF SERIE C

17.30

Pronostici per oggi e calcio in tv:

Programma delle partite del 9 giugno 2024

AFRICA MONDIALI – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Sao Tome and Principe – Liberia 15:00

DR Congo – Togo 18:00

Gibuti – Etiopia 18:00

Mauritania – Senegal 18:00

Namibia – Tunisia 18:00

BRASILE SERIE A

Criciuma – Cuiaba 21:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE

Valour – Atl. Ottawa 19:30

COLOMBIA PRIMERA A – APERTURA – PLAY OFFS

Bucaramanga – Santa Fe 02:30

ITALIA SERIE C – PLAY OFF PROMOZIONE

Carrarese – L.R. Vicenza 17:30

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Messico – Brasile 03:00

Repubblica Ceca U18 – Slovacchia U18 16:00

Lettonia U19 – Estonia U19 17:00

Libano U19 – Armenia U19 17:00

Portogallo U18 – Finlandia U18 19:00

Italia – Bosnia-Erzegovina 20:45

Montenegro – Georgia 20:45

Slovacchia – Galles 20:45

Francia – Canada 21:15

NORD E CENTRO AMERICA MONDIALI – QUALIFICAZIONE – SECONDA FASE

Aruba – Curacao 02:00

Belize – Nicaragua 02:00

Dominica – Giamaica 21:00

Saint Vincent e Grenadine – El Salvador 21:00

Barbados – Haiti 23:00

Grenada – Costa Rica 23:00

SPAGNA LALIGA2 – PLAY OFF PROMOZIONE

Gijon – Espanyol 21:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – FASE A GIRONI

Gremio (Bra) – Estudiantes (Arg) 00:00

SUD AMERICA COPA SUDAMERICANA – FASE A GIRONI

Internacional (Bra) – Delfin (Ecu) 02:30

URUGUAY PRIMERA DIVISION – TORNEO INTERMEDIO

Maldonado – Defensor Sp. 01:00

Cerro Largo – Danubio 17:30

Progreso – River Plate 20:00

Cerro CA – Nacional 23:00

USA MLS

New England Revolution – New York Red Bulls Ritardo

Minnesota – FC Dallas 02:30

Sporting Kansas City – Seattle Sounders 02:30

St. Louis City – Portland Timbers 02:30

USA USL CHAMPIONSHIP

Charleston – Pittsburgh 01:30

Rhode Island – Detroit 01:30

Louisville City – North Carolina 02:00

FC Tulsa – San Antonio 02:30

Memphis – Colorado Springs 02:30

New Mexico – Hartford Athletic 03:00

Monterey Bay – Sacramento Republic 04:00

Oakland Roots – Tampa Bay 04:00

Las Vegas Lights – Miami FC 04:30

Phoenix Rising – Orange County SC 05:00