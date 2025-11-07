Il Pisa conquista la prima vittoria stagionale: 1-0 alla Cremonese

Diretta Pisa-Cremonese di Venerdì 7 novembre 2025: decide una rete di Touré alla mezz’ora del secondo tempo l’anticipo dell’undicesima giornata

PISA – Dopo 34 anni di attesa, il Pisa torna a vincere una gara di Serie A davanti al proprio pubblico. All’Arena Garibaldi, i nerazzurri superano la Cremonese 1-0 nell’anticipo dell’undicesima giornata, conquistando tre punti fondamentali per rilanciarsi in classifica. A decidere il match è un colpo di testa di Idrissa Touré al 75’, su assist di Tramoni, entrato pochi minuti prima.

Cronaca della partita

La partita si apre con buon ritmo da entrambe le squadre. Pisa parte con coraggio, sostenuto da un Akinsanmiro brillante in mediana, ma è la Cremonese a rendersi pericolosa per prima: al 14’ Vázquez impegna Semper con un tiro dal limite, deviato in angolo. Poco dopo, Cuadrado serve un cross perfetto per Touré, che sfiora il palo di testa. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con equilibrio e intensità.

Nella ripresa, Gilardino inserisce Leris e Tramoni, e proprio quest’ultimo cambia il volto della gara. Al 30’, il suo traversone trova Touré pronto a colpire di testa, battendo Audero e facendo esplodere l’Arena Garibaldi. La Cremonese prova a reagire, ma non riesce a trovare spazi. Nicola inserisce forze fresche, tra cui Bonazzoli e Floriani, ma il Pisa si chiude bene e difende il vantaggio con ordine. Nel finale, Piccinini viene ammonito per perdita di tempo, ma il risultato non cambia.

Tabellino

PISA: Semper A., Caracciolo Ant., Canestrelli S., Calabresi A., Toure I., Aebischer M., Akinsanmiro E. (dal 23′ st Piccinini G.), Cuadrado J. (dal 1′ st Leris M.), Vural I. (dal 22′ st Marin M.), Moreo S. (dal 22′ st Tramoni M.), Nzola M. (dal 45’+1 st Meister H.). A disposizione: Albiol R., Angori S., Bonfanti G., Buffon L., Coppola F., Denoon D., Hojholt M., Leris M., Lorran, Marin M., Meister H., Nicolas Andrade, Piccinini G., Scuffet S., Tramoni M. Allenatore: Gilardino A..

CREMONESE: Audero E., Terracciano F. (dal 45’+1 st Johnsen D.), Baschirotto F., Bianchetti M., Barbieri T., Payero M. (dal 32′ st Sarmiento J.), Bondo W., Vandeputte J., Faye M. (dal 32′ st Bonazzoli F.), Vazquez F. (dal 32′ st Floriani R.), Vardy J.. A disposizione: Bonazzoli F., Ceccherini F., Floriani R., Folino F., Johnsen D., Lordkipanidze D., Nava L., Sarmiento J., Silvestri M., Valoti M. Allenatore: Nicola D..

Reti: al 30′ st Toure I. (Pisa) .

Ammonizioni: al 17′ pt Aebischer M. (Pisa), al 3′ st Vural I. (Pisa), al 38′ st Marin M. (Pisa), al 45’+5 st Piccinini G. (Pisa) al 39′ pt Faye M. (Cremonese), al 33′ st Terracciano F. (Cremonese).

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Nicola alla vigilia

Davide Nicola ha evidenziato come l’ultima vittoria della Cremonese su quel campo risalga a quasi vent’anni fa, sottolineando quanto sia storicamente difficile affrontare quella trasferta. Ha ribadito che, con umiltà e rispetto, la squadra cercherà di fare la propria partita per costruire il proprio futuro.

Ha poi riconosciuto il valore dell’avversario, definendolo una formazione molto organizzata, guidata da un allenatore che apprezza sia per il modo in cui si pone sia per la capacità di far giocare la squadra in ripartenza, con fisicità e concentrazione costante. I risultati ottenuti contro Lazio, Milan e Torino dimostrano, secondo Nicola, che si tratta di una squadra competitiva, che lotterà per gli stessi obiettivi della Cremonese. Per questo, ha concluso, sarebbe importante trovare una soddisfazione significativa, capace di regalare stimoli e fiducia al gruppo.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Marcenaro di Genova, assistenti Stefano Alassio di Imperia e Dario Garzelli di Livorno. Quarto ufficiale Kevin Bonacina di Bergamo. Al Var Marco Serra di Torino, assistente al Var Alessandro Prontera di Arezzo.

La presentazione del match

L’undicesima giornata di Serie A 2025-2026 si apre con il confronto tra Pisa e Cremonese, in programma venerdì 7 novembre alle 20:45 allo Stadio “Arena Garibaldi- Romeo Anconetani”. Un match che mette di fronte due delle tre neopromosse, con ambizioni e stati di forma differenti. Di fronte una quadra che vuole sbloccarsi e un’altra che sogna di restare nella parte sinistra della classifica

Il Pisa di Alberto Gilardino è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I nerazzurri occupano il diciassettesimo posto con 6 punti e arrivano dal pareggio esterno contro il Torino, dove dopo essere passati in vantaggio per 0-2 con una doppietta di Moreo, sono stati raggiunti nel finale dai granata. La squadra toscana non vince in Serie A dal lontano 1991: un digiuno che dura da oltre trent’anni e che i tifosi sperano di interrompere proprio contro una delle rivelazioni del campionato.

La Cremonese, guidata da Davide Nicola, si presenta con 14 punti e una serie di prestazioni convincenti contro avversari di spessore. Nonostante la recente sconfitta interna contro la Juventus, i grigiorossi hanno mostrato solidità e spirito competitivo. Il gol di Jamie Vardy, stella della rosa e protagonista della storica impresa del Leicester nel 2016, non è bastato per ribaltare il risultato contro i bianconeri, ma ha confermato il peso dell’attaccante inglese nel progetto tecnico di Nicola. Il tecnico grigiorosso ha saputo dare identità e compattezza a una squadra che, pur essendo nuova alla categoria, ha già dimostrato di poter competere con realtà più rodate. Pisa-Cremonese si preannuncia come una sfida intensa, tra una squadra che vuole sbloccarsi e un’altra che sogna di restare nella parte sinistra della classifica.

Nella passata stagione, in Serie B, i toscani si imposero in entrambe le occasioni: 1-3 allo “Zini” e 2-1 tra le mura amiche.

COME ARRIVA IL PISA – Indisponibili Esteves, Lusuardi e Stengs. Gilardino dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1. Semper a difesa della porta con una linea arretrata composta da Calabresi, Caracciolo e Canestrelli. In mezzo al campo, Akinsanmiro e Aebischer, supportati sulle fasce da Touré e Leris. Sulla trequarti, Vural e Moreo agiscono alle spalle di Nzola, riferimento offensivo.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Assenti per infortunio Collocolo, Grassi, Moumbagna, Pezzella, Sanabria e Zerbin. I grigiorossi dovrebbero rispondere con un 3-5-2 che conferma Audero tra i pali e in difesa Terracciano, Baschirotto e Bianchetti. A centrocampo, spazio alla qualità di Payero e Bondo, con Vandeputte e Floriani sugli esterni. Coppia d’attacco formata da Bonazzoli e Vardy.

Le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Aebischer, Leris; Vural, Moreo; Nzola. Allenatore; Gilardino.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

Dove vedere la partita in TV e streaming

