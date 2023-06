I consigli del giorno 10 giugno 2023 sono dedicati alla finale di Champions League; Allsvenskan e Superettan

Sabato 10 giugno si giocano la finale di Chempions League e la dodicesima giornata di Allsvenskan e di Superettan. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Manchester City – Inter 1 (ore 21)

Finale di Champions League. Il Manchester Cityaveva vinto il Gruppo G davanti Dortmund e Siviglia mentre agli ottavi di finale hanno eliminato l’RB Lipsia (1-1 all’andata e un sonoro 7-0 al ritorno) e ai quarti di finale il Bayern Monaco (3-0 all’andata e 1-1 al ritorno). In semifinale, contro il Real Madrid ha pareggiato 1-1 mentre al ritorno ha letteralmente travolto la squadra di Ancelotti (4-1) in una gara senza storia con doppietta di Benardo Silva nel primo tempo e autorete di Militao e gol di Alvarez nella ripresa. L‘Inter si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcellona. Per i nerazzurri passare il turno sembrava un’impresa all’atto del sorteggio e pareva una strada compromessa dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco nella gara di andata; poi la vittoria a San Siro contro il Barcellona, il pareggio al Nou Camp e il successo contro il Viktoria Plzen hanno trasformato il sogno in una splendida realtà. Agli ottavi di finale hanno avuto la meglio sul Porto (1-0 all’andata, 0-0 al ritorno) e ai quarti di finale sul Benfica (2-0 all’andata e 3-3 al ritorno). In semifinale ha vinto il doppio confronto con il Milan (0-2 all’andata e 1-0 al ritorno). La squadra di Guardiola, fresca vincitrice della FA Cup (2-1 al Manchester United in finale), é arrivata prima in Premier League, con cinque lunghezze di vantaggio sull’Arsenal, a quota 89 grazie a un percorso di ventotto partite vinte, cinque pareggiate e altrettante perse, novantaquattro reti realizzate e trentatré incassate. Ora gli uomini di Guardiola sognano il Triplete. L’Inter, vincitrice della Coppa Italia, in campionato si é classificata al terzo posto dietro Napoli e Lazio, con 72 punti, che sono il frutto di ventitré vittorie, tre pareggi e dodici sconfitte, quarantadue gol fatti e settantadue subiti.

Kalmar – Degerfors 1 (ore 15)

Gara valida per la dodicesima giornata di Allsvenskan. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro l’AIK Stockolm e sono sesti con 18 punti. A quota 11 gli ospiti, tredicesimi e reduci dalla sconfitta esterna per 5-0 contro il Malmo.

Värnamo – Malmo FF 2 (ore 15)

Match valido per la dodicesima giornata di Allsvenskan. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga contro il Sirius e sono undicesimi con 12 punti. A quota 28 gli ospiti, primi e reduci dalla vittoria casalinga per 5-0 contro il Degefors.

Varberg – Halmstad 2 (ore 15)

Match valido per la dodicesima giornata di Allsvenskan. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro l’Hacken e sono ultimi con 5 punti. A quota 16 gli ospiti, ottavi e reduci dal pareggio casalingo a reti bianche contro l’Hammarby.

Jonkoping – Trelleborg 1 (ore 15)

Incontro valevole per la dodicesima giornata di Superettan. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 2-2 contro l’Helsingborg e sono quinti con 17 punti. A quota 16 gli ospiti, settimi e reduci dal successo casalingo di misura contro il Brage.

Utsikten – Sundsvall 1 (ore 15)

Incontro valevole per la dodicesima giornata di Superettan. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 2-2 contro l’Helsingborg e sono quinti con 17 punti. A quota 16 gli ospiti, settimi e reduci dal successo casalingo di misura contro il Brage.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per il 10 giugno 2023