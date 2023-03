I consigli del giorno 11 marzo 2023 sono dedicati agli anticipi della ventiseiesima giornata di Serie A e le gare valide per la ventottesima giornata di Serie B

Sabato 11 marzo si giocano gli anticipi della ventiseiesima giornata di Serie A, che propone il big match tra Napoli e Atalanta, ma vede anche in campo Empoli e Udinese al Castellani e Bologna e Lazio al Dall’Ara. Anche la ventottesima giornata di Serie B presenta un incontro di cartello: quello che vede di fronte il Bari, secondo, e la capolista Frosinone. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Empoli – Udinese 2 (ore 15)

Anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. I toscani hanno come obiettivo stagionale una salvezza tranquilla e per ora stanno rispettando il ruolino di marcia, anche se non stanno attraversando un buon momento. La squadra di Zanetti, infatti ha raccolto soltanto due punti nelle ultime cinque partite e domenica scorsa é caduta sul campo del Monza; però occupa il quattordicesimo posto, a +10 dalla zona retrocessione, con 28 punti grazie a un percorso di sei partite vinte, dieci pareggiate e nove perse, ventitré reti realizzate e trentatré incassate. I friulani avevano iniziato benissimo la stagione, vincendo addirittura sei gare di fila: poi, però, si sono un po’ persi. Nelle ultime cinque partite hanno raccolto soltanto tre punti e vengono da due pari consecutivi, contro Spezia e Atalanta; attualmente sono decimi con 32 punti, frutto di sette vittorie, undici pareggi e sette sconfitte, trentatré reti realizzate e trenta incassate.

Napoli – Atalanta 1 (ore 18)

Anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. I partenopei stanno vivendo una stagione a dir poco straordinaria, “macchiata” soltanto dall’eliminazione dalla Coppa Italia per opera della Cremonese. Hanno ipotecato il passaggio ai quarti di finale di Champions League andando a vincere per 0-2 sul campo dell’Eintracht Francoforte e in campionato sono in testa alla classifica con 15 lunghezze di vantaggio sull’Inter, il miglior attacco e la difesa meno perforata del torneo. I loro 65 punti sono frutto di ventuno vittorie, due pareggi, due partite perse, cinquantotto gol fatti e sedici subiti. Nell’ultimo turno, però, é arrivata la prima sconfitta stagionale davanti al proprio pubblico, la seconda dopo quella rimediata a San Siro contro l’Inter a inizio gennaio: 1-0 contro la Lazio, firmato VecinoGli orobici, oltre ad essere stati eliminati dalla Coppa Italia per opera dell’Inter, nelle ultime quattro partite di campionato hanno perso contro il Sassuolo, contro il Lecce e da ultimo contro il Milan; ora sono quinti, a quattro lunghezze dalla zona Champions, con 41 punti, frutto di dodici vittorie, cinque pareggi e sette sconfitte, quarantadue gol fatti e ventotto subiti. I friulani, chehanno raccolto soltanto tre punti nelle ultime cinque sfide, vengono dal pari interno per 2-2 contro lo Spezia; sono decimi a quota 31 con un percorso di sette partite vinte, dieci pareggiate, sette perse, trentadue reti realizzate e ventotto incassate.

Bologna – Lazio 2 (ore 20.45)

Match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A. Il Bologna di Thiago Motta è lanciato nella lotta alla qualificazione alla Conference League, salvo penalizzazioni della Juventus, e occupa l’ottava posizione con trentacinque punti in coabitazione proprio con i bianconeri. I rossoblu arrivano alla sfida dopo aver perso di misura in casa del Torino lunedì scorso, ma in precedenza nell’ultima gara giocata in casa hanno avuto la meglio sull’Inter, avversaria della Lazio nella lotta per un posto della prossima Champions League. I ragazzi di Sarri, invece, arriveranno in Emilia – Romagna dopo la sconfitta in Conference League rimediata contro l’AZ Alkmaar per 2-1, ma al contempo dopo aver vinto a Napoli nell’ultimo impegno in campionato.

Modena – Pisa 1 (ore 14)

Gara valida per la ventisettesima giornata di Serie B. I Canarini, dopo aver perso contro Reggina, Ascoli e Como, si trovano in dodicesima posizione a quota 35 punti, frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e tredici sconfitte, trentotto reti realizzate e altrettante incassate. Di fronte ci saranno i toscani, che stanno attraversando un buon periodo di forma e vantano una striscia di cinque risultati utili: sabato scorso, dopo due successi consecutivi, contro Perugia (2-1) e Parma (0-1), hanno pareggiato in casa per 1-1 contro il Palermo. Ora occupano la quinta posizione con 42 punti, grazie a un percorso di dieci partite vinte, dodici pareggiate e sei perse, quaranta reti realizzate e ventotto incassate.

Parma – Sudtirol 1 (ore 14)

Match valido per la ventottesima giornata di Serie B. I Ducali sono reduci dal successo esterno di misura contro l’Ascoli; sono settimi con 40 punti, frutto di undici successi, sette pareggi e dieci sconfitte, trentacinque gol fatti e trentuno subiti. I biancorossi, neopromossi e per la prima volta nella loro storia protagonisti nel torneo cadetto, sono la vera rivelazione del campionato. Dopo nove risultati utili di fila, sono quarti, a tre lunghezze dal secondo posto, con 47 punti, frutto di dodici vittorie, undici pareggi e cinque sconfitte, trentadue reti realizzate e ventotto incassate. Domenica scorsa la squadra di Bisoli ha battuto per 2-1 il Perugia. All’andata finì 1-0 in favore del Sudtirol

Bari – Frosinone 2 (ore 16.15)

Incontro valevole per la ventottesima giornata di Serie B. I Galletti hanno vinto cinque delle ultime sei partite (contro SPAL, Cosenza, Brescia, Venezia e Ascoli) e pareggiato con il Cagliari, per un totale complessivo di sedici punti La squadra di Mignani occupa il terzo posto, in solitaria, a -2 dal Genoa e a +1 dal Sudtirol, con 49 punti che sono il frutto di tredici successi, dieci pareggi e cinque sconfitte, quarantacinque gol fatti e ventisette subiti. I ciociari hanno archiviato la battuta d’arresto contro il Parma andando a vincere prima per 0-2 sul campo della SPAL e poi allo “Stirpe” per 3-0 contro il Venezia; sono primi, a +11 dal Genoa e a +12 dal Bari, con 61 punti e con un percorso di diciannove partite vinte, quattro pareggiate e cinque perse, quarantotto reti realizzate e diciotto incassate, miglior attacco e miglior difesa del torneo. Sono quindici i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di sei successi del Bari, quattro pareggi e cinque affermazioni del Frosinone. All’andata finì 1-0 per i gialloblù.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per l’11 marzo 2023