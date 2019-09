Pronostici 14 settembre 2019: gli anticipi di Serie A e la Serie B

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato sono dedicati agli anticipi della 3° giornata di Serie A e alla 3° giornata di Serie B

Sabato 14 settembre tre anticipi della terza giornata del campionato di Serie A 2019 – 2020. Dopo l’anticipo Pordenone – Spezia spazio anche alla terza giornata del campionato di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Fiorentina – Juventus 2 (ore 15)

Anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2019-2020. La Fiorentina non vince da sedici giornate ed è reduce dalle sconfitte contro Napoli e Genoa; i bianconeri sono tra le squadre in testa alla classifica a punteggio pieno.

Napoli – Sampdoria 1 (ore 18)

Nel secondo anticipo della terza giornata del campionato di Serie A scendono in campo Napoli e Sampdoria, due squadre in cerca di riscatto: i padroni di casa dopo la sconfitta contro la squadra di Sarri, gli ospiti dopo un avvio di campionato che li vede ancora fermi a quota zero e con sette gol al passivo.

Inter- Udinese 1 (ore 20.45)

Anticipo serale della terza giornata del campionato di Serie A 2019-2020. L’Inter di Conte è a caccia della terza vittoria consecutiva contro l’Udinese, che dopo la vittoria contro il Milan nella prima giornata è stata sconfitta dal Parma.

Entella – Frosinone over 2,5 (ore 15)

Incontro valevole per la terzaa giornata del campionato di Serie B. L’Entella proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della Cremonese ed è tra le squadre in testa alla classifica a punteggio pieno. Tre lunghezze per il Frosinone, che, dopo la sconfitta nella gara di esordio contro il Pordenone, ha battuto in casa l’Ascoli.

Perugia – Juve Stabia 1 (ore 15)

Match valido per la terza giornata del campionato cadetto. Il Perugia proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta ul campo del Livorno ed è tra le squadre in testa alla classifica a punteggio pieno. Ancora a quota zero la neopromossa Juve Stabia.

Venezia – ChievoVerona under 2,5 (ore 18)

Match valido per la terza giornata del campionato cadetto. Il Venezia proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Trapani e in classifica ha tre punti. Due lunghezze in meno per il ChievoVerona, che è partito male perdendo sul campo del Perugia e pareggiando in casa contro l’Empoli.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 14 settembre 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 255 eur