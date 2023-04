I consigli del giorno 19 aprile 2023 sono dedicati alle gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League e alla Championship

Mercoledì 19 aprile si giocano le gare di ritorno dei quarti di finale di Champions League ma anche la quarantatreesima giornata di Championship. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Bayern Monaco – Manchester City (ore 21)

Gli inglesi avevano vinto il Gruppo G davanti Dortmund e Siviglia mentre agli ottavi di finale hanno eliminato l’RB Lipsia (1-1 all’andata e un sonoro 7-0 al ritorno). La squadra di Guardiola ha raggiunto questa fase della competizione per la sesta volta consecutiva. Il Bayern Monaco aveva stravinto il Girone C, a punteggio pieno, davanti all’Inter. Agli ottavi di finale, invece, ha avuto la meglio sul PSG (0-1 all’andata e 2-0 al ritorno). In Bundesliga, il Bayern Monaco, dopo il pari casalingo per 1-1 contro l’Hoffenheim, é in testa alla classifica, a+2 dal Dortmund e a quota 59. Il suo percorso é di diciassette partite vinte, otto pareggiate e tre perse, settantotto reti realizzate e trenta incassate. In Premier League, dopo il successo casalingo per 3-1 contro il Leicester, il Manchester City é secondo, a quattro lunghezze dalla capolista Arsenal, a quota 70, con un cammino di ventidue partite vinte, quattro pareggiate e quattro perse, settantotto reti realizzate e ventotto incassate.

Inter – Benfica 1 (ore 21)

L‘Inter si era classificata seconda nel Gruppo C, alle spalle del Bayern Monaco, vincitore a punteggio pieno, e davanti al Barcellona. Per i nerazzurri passare il turno sembrava un’impresa all’atto del sorteggio e pareva una strada compromessa dopo la sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco nella gara di andata; poi la vittoria a San Siro contro il Barcellona, il pareggio al Nou Camp e il successo contro il Viktoria Plzen hanno trasformato il sogno in una splendida realtà. Agli ottavi di finale hanno avuto la meglio sul Porto (1-0 all’andata, 0-0 al ritorno). Il Benfica si era piazzato al primo posto, per via di una miglior differenza reti col PSG, nel Girone H e agli ottavi di finale ha eliminato il Clun Brugge (0-2 all’andata, 5-1 al ritorno). In campionato i nerazzurri stanno attraversando un momento molto delicato. Hanno raccolto solo un punto nelle ultime cinque sfide e sabato scorso hanno perso in casa contro il Monza. Non vincono dallo scorso 5 marzo quando ebbero la meglio per 2-0 sul Lecce. Sono quinti, a -1 dal Milan e a -10 dal secondo posto della Lazio e a-5 dalla Roma terza, con 51 punti. Il loro percorso é di sedici partite vinte, tre pareggiate e dieci perse, quarantotto reti realizzate e trentaquattro incassate. Anche il Benfica, nella Liga portoghese, non sta attraversando un buon momento. É reduce da due k.o consecutivi, contro Porto e Chaves. Nonostante ciò, é ancora in testa alla classifica, a quota 54, ma la sua distanza dal Porto si é ridotta a quattro lunghezze. Il suo percorso é di ventitré partite vinte, due pareggiate e tre perse, sessantotto reti realizzate e diciassette incassate.

Blackburn – Coventry 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la quarantatreesima giornata di Championship. Il Blackburn viene dal pareggio casalingo a reti bianche contro l’Hull ed é sesto con 63 punti. Il Coventry é reduce dalla vittoria esterna per 0-3 contro il QPR ed é settimo a quota 62.

Swansea – Preston 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per la quarantatreesima giornata di Championship. Il Swansea viene dalla vittoria casalinga di misura contro l’Huddesfield ed é tredicesimo con 56 punti. Il Preston é reduce dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Millwall ed é ottavo a quota 62.

Watford – Cardiff 1 (ore 20.45)

Match valido per la quarantatreesima giornata di Championship. Il Watford viene dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Bristol City ed é dodicesimo con 59 punti. Il Cardiff é reduce dalla sconfitta casalingo per 4-1 contro lo Sheffield United ed é ventunesimo a quota 42.

Middlesbrough – Hull 1 (ore 20.45)

Match valido per la quarantatreesima giornata di Championship. Il Millwall viene dalla vittoria casalinga per 2-0 contro il Bristol City ed é quinto con 65 punti. Il Birmingham é reduce dalla sconfitta esterna per 1-2 contro il Sunderland ed é diciassettesimo a quota 50.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 19 aprile 2023