I suggerimenti del giorno 23 gennaio 2023 sono dedicati ai posticipi di Serie A, Serie C, Liga e Premier League

Lunedì 23 gennaio si disputano i posticipi della diciannovesima giornata di Serie A ma anche quelli di Serie C, Premier League e Liga. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Bologna – Cremonese 1 (ore 18.30)

Posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. I felsinei, che giovedì sono stati battuti all’Olimpico dalla Lazio, in campionato vengono dal successo esterno per 1-2 contro l’Udinese. La squadra di Thiago Motta occupa una tranquilla undicesima posizione con 22 punti, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e otto sconfitte, ventidue reti realizzate e ventinove incassate. I grigiorossi arrivano da una settimana ricca di importanti novità: l‘esonero di Massimiliano Alvini, il debutto in panchina di Davide Ballardini, l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia e tanta voglia di risalire la china e ottenere la salvezza. Dopo quattro k.o. di fila, ultimo dei quali quello casalingo per 2-3 contro il Monza, i lombardi sono ultimi con 7 punti con un percorso di sette partite pareggiate e undici perse, tredici reti realizzate e trenta incassate.

Inter – Empoli 1 (ore 20.45)

Gara di chiusura della diciannovesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi, che in settimana si é aggiudicata la Supercoppa Italiana rifilando al Milan un sonoro 3-0, dopo aver battuto il Verona con gol decisivo di Lautaro nei primi minuti di gioco, é terza a tredici lunghezze dalla capolista Napoli, con 37 punti, frutto di dodici vittorie, un pareggio e cinque sconfitte, trentotto gol fatti e ventiquattro subiti. I toscani, dopo il successo casalingo di misura contro la Sampdoria, sono dodicesimi con 22 punti, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e sei sconfitte, quindici gol fatti e ventidue subiti.

Valencia – Almeria 1 (ore 21)

Posticipo della diciottesima giornata di Liga. Il Valencia viene dalla sconfitta esterna per 2-1 contro il Real Madrid ed é tredicesimo con 19 punti; a quota 18 l’Almeria, quindicesimo e reduce dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Atletico Madrid.

Fulham – Tottenham 1 (ore 21)

Incontro valevole per la ventunesima giornata di Premier League. Il Fulham viene dalla sconfitta esterna di misura contro il Newcastle ed é settimo con 31 punti; a quota 33 il Tottenham, quinto e reduce dalla sconfitta esterna per 4-2 contro il Manchester City.

Monopoli – Juve Stabia 1 (ore 20.30)

Match valido per la ventitreesima giornata del Girone C di Serie C. Il Monopoli viene dal pareggio esterno a reti bianche contro l’Avellino; é quattordicesimo con 27 punti, frutto di sette vittorie, sei pareggi e nove sconfitte, venticinque gol fatti e ventiquattro subiti. La Juve Stabia é reduce dalla sconfitta casalinga per 1-3 contro il Monterosi Tuscia ed é quinta a quota 33, con un percorso di nove partite vinte, sei pareggiate e sette perse, ventuno reti realizzate e diciannove incassate.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 23 gennaio 2023