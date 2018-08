Pronostici del 25 agosto con anticipi della Serie A

I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata agli anticipi di Serie A, la Serie B e il massimo campionato inglese

I pronostici di sabato 25 agosto riguardano gli anticipi del Campionato di Serie A, che seguiremo su questo sito in cronaca diretta, la prima giornata del campionato cadetto e la Premier League. Sono sei le partite che sono state scelte e che siamo andati ad analizzare nel dettaglio.

Juventus-Lazio goal (ore 18)

Anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. Nel turno precedente i bianconeri hanno espugnato il campo del Chievo. I biancocelesti, invece, hanno perso in casa dal Napoli in rimonta.

Napoli-Milan goal (ore 20.30)

Incontro valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. Nel turno precedente la squadra guidata dall’ex Ancelotti ha vinto in rimonta all’Olimpico contro la Lazio. Il Milan, invece, che avrebbe dovuto giocare a San Siro contro il Genoa, non è sceso in scampo a seguito dei tragici fatti di genova, in relazione ai quali era stato disposto il rinvio.

Salernitana-Palermo X (ore 21)

Gara valida per la prima giornata del campionato cadetto. Sfida tra due squadre che hanno grandi ambizioni.

Venezia-Spezia 1 (ore 21)

Incontro valevole per la prima giornata del campionato cadetto. Sfida tra due squadre che hanno grandi ambizioni dopo aver chiuso in modo soddisfacente la passata stagione.

Cremonese-Pescara 1 (ore 21)

Tra le partite in programma per la prima giornata del campionato cadetto c’è anche Cremonese-Pescara. I padroni di casa vogliono far meglio rispetto alla scorsa stagione, che comunque era già stata sofddisfacente. Gli ospiti devono riscattare un campionato disastroso.

Wolverhampton-Manchester City over 2,5 (ore 13.30)

Match valido per la terza giornata del massimo campionato inglese. Il Wolverhampton proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Leicester e in classifica ha un solo punto. Punteggio pieno per il Manchester City, che proviene dalla sonora vittoria sull’Huddersfield.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 25 agosto 2018

Juventus-Lazio goal (2,30)

Napoli-Milan goal (1,72)

Salernitana-Palermo X (3,00)

Venezia-Spezia 1 (2,30)

Cremonese-Pescara 1 (2,05)

Wolverhampton-Manchester City over 2,5 (1,45)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 811 euro