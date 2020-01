I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato 25 gennaio sono dedicati agli anticipi della 21° giornata di Serie A e alla 21° giornata di Serie B

Sabato 25 gennaio spazio agli anticipi della ventunesima giornata del campionato di Serie A e alla ventunesima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente a sei gare relative a dette competizioni, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Spal – Bologna 2 (ore 15)

Gara di apertura della ventunesima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Semplici, dopo il successo esterno contro l’Atalanta, ha abbandonato l’ultimo posto ed è penultima a quota 15, a pari merito con il Brescia; quella di Mihajlovic, dopo il pareggio casalingo contro il Verona, è dodicesima con undici lunghezze in più.

Fiorentina – Genoa 1 (ore 18)

Anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina, dopo la vittoria al San Paolo per 0-2, è tredicesima a quota 24. Il Genoa, dopo tre sconfitte consecutive, contro Sasuolo, Verona e Roma, è precipitato all’ultimo posto con 15 punti.

Torino – Atalanta 2 (ore 20.45)

Anticipo serale della ventunesima giornata del campionato di Serie A. I granata, dopo due successi di fila, nell’ultimo turno disputato hanno perso in casa contro il Sassuolo e ora sono noni con 27 punti; otto lunghezze in più per gli orobici, quarti, che nel Monday Night hanno perso in casa dalla Spal.

Pordenone – Pescara 1 (ore 15)

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B. Il Pordenone, che dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Frosinone é secondi con 35 punti, gioca in casa contro il Pescara, reduce dalla sconfitta casalinga per 1-2 contro la Salernitana e dodicesimo a quota 26.

Virtus Entella – Cremonese 1 (ore 15)

Incontro valevole per la ventunesima giornata del campionato cadetto. L’Entella, che viene dal pirotecnico pareggio per 4-4 sul campo della Cremonese ed é sorprendentemente quarta con 30 punti, a pari merito col Cittadella, attende la Cremonese, soltanto diciassettesima con otto lunghezze in meno e reduce dal pareggio casalingo contro il Venezia.

Salernitana – Cosenza 1 (ore 18)

Match valido per la ventunesima giornata del campionato cadetto. La Salernitana, che viene dalla vittoria per 1-2 ottenuta sul campo del Pescara ed è settima con 29 punti, in zona playoff, ospita il Cosenza, terzultimo con nove lunghezze in meno, che nel posticipo di lunedì scorso ha perso il derby contro il Crotone e ora é a caccia di punti preziosi in ottica salvezza.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 25 gennaio 2020

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 729 euro