I consigli del giorno 3 maggio 2023 sono dedicati integralmente alla trentatreesima giornata del campionato di Serie A

Mercoledì 3 maggio, in turno infrasettimanale, si gioca la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Atalanta – Spezia 1 (ore 18)

Gli orobici, battendo prima in casa la Roma per 3-1 e poi in trasferta il Torino, si sono rilanciati in zona Champions. Sono settimi, a -2 dal trio formato da Inter, Milan e Roma, con 55 punti, grazie a un percorso di quindici partite vinte, sette pareggiate e nove perse, cinquantatré reti fatte e trentotto incassate. Gli Aquilotti sono reduci dalla sconfitta casalinga per 0-2 contro il Monza e non vincono dallo scorso 10 marzo quando ebbero la meglio sull’Inter. Sono stati agganciati dal Verona e ora sono terzultimi a quota 28 punti con un percorso di cinque partite vinte, dodici pareggiate e quindici perse, ventisei reti realizzate e cinquantuno incassate.

Juventus – Lecce 1 (ore 18)

I bianconeri, dopo tre k.o. consecutivi non sono andati oltre l’1-1 contro il Bologna. Occupan0 la terza posizione, a -1 dalla Lazio e a +3 da Inter, Roma e Milan, con 50 punti, frutto di diciotto vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, quarantotto gol fatti e ventisette subiti. I salentini, dopo aver perso sette partite su otto, hanno battuto per 3-0 l’Udinese. Ora sono sedicesimi, con quattro lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Verona e Spezia, con 31 punti, con un percorso di sette partite vinte, dieci pareggiate e quindici perse, ventinove reti realizzate e trentotto incassate.

Salernitana – Fiorentina 2 (ore 18)

Di fronte due squadre che nel turno precedente hanno fatto parlare di sé. Una é lanciatissima per aver costretto il Napoli sull’1-1 e fatto rinviare la festa dello Scudetto. L’altra é galvanizzata per aver travolto la Sampdoria con un roboante 5-0. Su queste premesse, lo spettacolo dovrebbe essere assicurato. I campani vantano una striscia di nove risultati consecutivi. Sono quattordicesima a quota 34, con un cammino di sette partite vinte, tredici pareggiate e dodici perse, trentotto reti realizzate e cinquantuno incassate. I viola sono noni con 45 punti, frutto di dodici vittorie, nove pareggi e undici perse, quarantadue gol fatti e trentasei subiti.

Sampdoria – Torino 2 (ore 18)

Per i blucerchiati le speranze di non retrocedere sono ormai ridotte al lumicino anche se la matematica non ha ancora condannato la squadra di Stankovic. Dopo il pesante 5-0 rimediato a Firenze, sono ultimi con 17 punti, frutto di cinque vittorie, undici pareggi e sedici sconfitte, ventisette reti realizzate e cinquantacinque incassate. Le lunghezze da Verona e Spezia, quando mancano sei giornate alla fine del campionato, sono dieci. I granata, dopo aver perso in casa per 1-2 contro l’Atalanta, sono dodicesimi a quota 42, con un percorso di undici partite vinte, nove pareggiate e dodici perse, trentatré reti realizzate e trentotto incassate. Per gli uomini di Juric la parola d’obbligo é “vincere” nel tentativo di accorciare le tre lunghezze che li separano dalla zona Europa.

Milan – Cremonese 1 (ore 21)

I rossoneri sono reduci dal pareggio ottenuto in extremis contro la Roma. I loro 57 punti sono frutto di sedici vittorie, nove pareggi e sette sconfitte, cinquantadue gol fatti e trentotto subiti. I grigiorossi sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro il Verona. Sono penultima, a sette lunghezze dagli scaligeri e dallo Spezia, con 20 punti, frutto di tre vittorie, undici pareggi e diciotto partite perse, ventotto gol fatti e cinquantotto subiti.

Monza – Roma 2 (2.20)

I brianzoli, battendo per 0-2 lo Spezia, hanno raggiunto la matematica salvezza con sei giornate di anticipo. Sono decimi con 44 punti, frutto di dodici successi, otto pareggi e dodici sconfitte, quaranta gol fatti e quarantatré subiti. Dopo aver avuto la meglio su Inter, Juventus e Fiorentina nel mirino dei biancorossi c’é ora la Roma. I giallorossi vengono dal pareggio rocambolesco per 1-1 contro il Milan. Sono quarti, a pari merito con le due milanesi e a quota 57, grazie a un percorso di diciassette partite vinte, sei pareggiate e nove perse, quarantaquattro reti realizzate e trenta incassate.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 3 maggio 2023