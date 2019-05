I suggerimenti per le scommesse sulle partite di domenica. Bolletta dedicata integralmente alla 35° giornata di Serie A

La trentacinquesima giornata del campionato di Serie A si articola in quattro giornate, dal 3 al 6 maggio. I pronostici riguardano le sei partite in programma domenica. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Empoli-Fiorentina over 2,5 (ore 12.30)

L’Empoli, reduce dalla sconfitta rimediata a Bologna nello scontro diretto per la salvezza, è ora terzultimo con 29 punti, a -4 dal quartultimo posto. La Fiorentina non ha più nulla da chiedere al campionato

Lazio-Atalanta over 2,5 (ore 15)

Scontro diretto per la Champions. La Lazio, dopo la vittoria a Marassi contro la Sampdoria, è ottava a quota 55. L’Atalanta, che proviene dalla vittoria casalinga, è quarta con quattro lunghezze in più.

Parma-Sampdoria 2 (ore 15)

Il Parma, che proviene dal pareggio ottenuto in casa del Chievo ed è quindicesimo con 37 punti, ospita la Sampdoria, nona a quota 48 e reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio.

Sassuolo-Frosinone 1 (ore 15)

Il Sassuolo, che nel turno precedente ha vinto in casa della Fiorentina ed é decimo con 41 punti, riceve il Frosinone, a un passo dalla Serie B.

Genoa-Roma over 2,5 (ore 18)

Il Genoa, reduce dal pareggio a Ferrara conto la Spal e sedicesimo a quota 35, è in cerca di punti salvezza. La Roma, quinta con ventitrè lunghezze in più dopo la vittoria all’Olimpico contro il Cagliari, è in piena lotta Champions.

Napoli-Cagliari 1 (ore 20.30)

Nel posticipo serale il Napoli, che, dopo la vittoria a Frosinone, è già sicuro del posto in Champions, attende il Cagliari, praticamente già salvo, nonostante la sconfitta rimediata all’Olimpico.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 5 maggio 2019

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 249 euro