Lazio – Club Brugge 1 (ore 18.55)

In campionato, i biancocelesti sono reduci dalla vittoria esterna contro lo Spezia e in classifica occupano la sesta posizione con 17 punti. Nel girone di Coppa la squadra di Inzaghi è seconda in classifica ed ha bisogno di un solo punto per centrare gli ottavi di finale. La squadra fiamminga é reduce da un successo casalingo e sono in testa nel campionato belga; necessitano della vittoria per superare il turno. Gruppo F.

Zenit – Dortmund 2 (ore 18.55)

I tedeschi si giocano il primo posto con la Lazio. Dopo l’ultimo pareggio casalingo contro i biancocelesti, ai gialloneri serve una vittoria per assicurarsi il primo posto nel girone. I russi non hanno più nulla da chiedere, dato che occupano l’ultimo posto con 1 punto e non basterebbe loro la vittoria per qualificarsi in Europa League. Gruppo F.



Chelsea – Krasnodar 1 (ore 21)

I padroni di casa sonreduci dalla vittoria interna in Premier contro il Leeds per 3-1 e nello scorso turno di Champions hanno travolto il Siviglia lontano dalle mura amiche per 0-4. Nel girone sono già matematicamente qualificati. La squadra ospite, reduce dalla facile vittoria interna nel campionato russo contro il Rotor per 5-0, nello scorso turno in Europa ha battuto in casa il Rennes per 1-0. Nel girone con quattro punti non possono più sperare di raggiungere il secondo posto, ma con la scorsa vittoria sui francesi sono matematicamente terzi e quindi disputeranno l’Europa League. Gruppo E.

Barcellona – Juventus 1 (ore 21)

I catalani, in Coppa, sono in testa al gruppo a punteggio pieno mentre in Liga sono reduci dalla sconfitta di Cadice ed in classifica sono soltanto al decimo posto. La squadra di Pirlo , in Serie A, viene dalla vittoria in rimonta nel derby ed é in terza posizione con 20 punti; per conquistare la prima posizione del girone deve vincere con tre gol di scarto.

Lipsia – Manchester United (ore 21)

Nell’ultimo turno di Champions il Lipsia ha ottenuto una vittoria decisiva, con gol arrivato negli ultimi istanti del match, per il discorso qualificazione. Lo United invece, dopo la sconfitta casalinga subita dai parigini del Psg si ritrova a dover lottare nell’ultimo turno per conquistare la qualificazione agli ottavi. L’imperativo per entrambe le squadre è vincere. Gruppo H.



Rennes Siviglia 2 (ore 21)

I padroni di casa sono reduci da una sconfitta interna in Ligue 1 con il Lens per 0-2, mentre nella partita scorsa di Champions hanno perso lontano dalle mura amiche contro il Krasnodar per 1-0. Nel girone hanno ottenuto solo un punto su cinque incontri disputati e vista l’attuale classifica non hanno possibilità nemmeno di arrivare terzi qualificandosi per l’Europa League. La squadra ospite é reduce da una sconfitta interna nella Liga contro il Real Madrid per 0-1, mentre nel turno precedente di Champions é stata travolta dal Chelsea tra le mura amiche per 0-4. Nel girone c é matematicamente qualificati agli ottavi come seconda. Gruppo E.

