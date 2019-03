I suggerimenti per le scommesse sulle partite di sabato. Bolletta dedicata agli anticipi della ventisettesima giornata del campionato di Serie A e alla ventottesima giornata di Serie B

Dopo l’anticipo Juventus – Udinese, il campionato di Serie A propone altre due gare della ventisettesima giornata. Si gioca, però, anche il turno numero ventotto del campionato cadetto, aperto da Perugia – Verona. I pronostici calcio di sabato 9 marzo riguardano complessivamente sei gare che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Parma – Genoa under 2,5 (ore 18)

Gara valida per la ventisettesima giornata del Campionato di Serie A. I ducali, tredicesimi con 30 punti, sono reduci dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Empoli; stesse lunghezze per i rossoblù, che, dopo il pari interno contro il Frosinone, ripartono dalla dodicesima posizione.

Chievo – Milan 2 (ore 20.30)

Incontro valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Il Chievo, che proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Torino ed è sempre più cenerentola del torneo con soli 10 punti, ospita il Milan, terzo a quota 48 e reduce dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo.

Cittadella – Pescara 1 (ore 15)

Gara valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B. I veneti sono galvanizzati dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo della capolista Brescia che li ha riportati in zona playoff: ora occupano, infatti, l’ottava posizione con 36 punti. Otto lunghezze in più per i biancazzurri, terzi a -4 dalla vetta e reduci dalla vittoria casalinga contro lo Spezia.

Cosenza – Brescia under 2,5 (ore 15)

Match valido per la ventotteesima giornata del campionato di Serie B. Il Cosenza proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Foggia ed è undicesimo con 33 punti. Quattordici lunghezze in più per la capolista Brescia, che nel turno precedente ha perso in casa dal Cittadella.

Lecce – Foggia 1 (ore 15)

Incontro valevole per la ventottesima giornata del campionato cadetto. Il Lecce proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Palermo e in classifica è sesto con 41 punti. Quindici lunghezze in meno per il Foggia, quattordicesimo, che nel turno precedente ha vinto in casa contro il Cosenza.

Spezia – Padova 1 (ore 18)

Match valido per la ventottesima giornata del campionato cadetto. Lo Spezia proviene dal 2-0 rimdiato in trasferta sul campo del Pescara e in classifica è nono con 34 punti. Quattordici lunghezze in meno per il Padova, fanalino di coda del torneo e reduce dal pareggio casalingo contro il Crotone.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 9 marzo 2019

Parma – Genoa under 2,5 (1,70)

Chievo – Milan 2 (1,57)

Cittadella – Pescara 1 (2,10)

Cosenza – Brescia under 2,5 (1,72)

Lecce – Foggia 1 (1,85)

Spezia – Padova 1 (1,75)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 312 euro