In Serie A la Juve ospita l’Udinese mentre in B c’è Perugia – Verona. In Bundesliga lo Schake in casa del Brema

Venerdì 8 marzo si è aperto la Coppa d’Argentina dove il Rela Pilar passa 1-0 in casa del Velez Sarsfield. Sempre nella notte si è giocata la Coppa anche in Brasile dove l’ABC ha superato il Moto Club dopo i rigori mentre più agevole il compito del Santos, 4-0 all’America-RN. Nella Copa Libertadores 2-0 dell’LDU Quito contro il Penarol mentre in mattinata lo Guanzhou Evergrande ha sconfitto di misura (1-0) il Tianjin Teda nella Super League cinese. Si è giocato anche in A-League australiana con il poker esterno del WS Wanderers in casa del Brisbane Roar mentre per il campionato Primavera due gli incontri già disputati. Nella categoria principale pareggio per 1-1 tra Genoa e Napoli mentre nella seconda categoria la Salernitana batte 1-0 il Venezia. Il tabellone vivrà il momento più importante in serata con la gran parte delle partite. Su tutte seguiremo più da vicino la sfida della Juventus, in casa contro l’Udinese mentre per la Serie B c’è l’interessante Perugia – Verona per un posto nei quartieri alti della classifica. Allegri orientato a effettuare un massiccio turn over in vista della sfida di martedì contro l’Atletico nel match di ritorno degli ottavi di Champions League. Parlando di formazione ha detto alla vigilia: “Mandzukic si è allenato a parte come Dybala, domani dopo l’allenamento vederemo. Kean ha grosse possibilità di giocare, diciamo il 99%. In porta gioca Szczesny. Per Barzagli c’è la possibilità che giochi, è fresco come una rosa. I vecchi cavalli quando devono rientrare non hanno bisogno delle corse di rientro, corrono che è una meraviglia. Ronaldo sta bene, ma non gioca. Va in panchina”. Completano il quadro gli anticipi in Bundesliga, Eredivisie e Primera Liga. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati del giorno aggiornati in tempo reale.

