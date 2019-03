Serie A 2018-2019, 27° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale dell’8° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

TORINO – La ventisettesima giornata del Campionato di Serie A, l’ottava del girone di ritorno, si articola tra l’8 e il 10 marzo 2019. Si comincia alle 20.30 di venerdì con Juventus – Udinese. La squadra di Allegri proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Napoli che ha portato a +16 le distanze in classifica dai partenopei. Prima della delicatissima gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions League contro l’Atletico Madrid, dove riparte dal 2-0 di due settimane fa, deve affrontare i friulani, anche se sulla carta l’impegno appare poco più che una mera formalità.



Sabato si giocano due partite. Alle 18 è di scena Parma – Genoa. I ducali, tredicesimi con 30 punti, sono reduci dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo dell’Empoli; stesse lunghezze per i rossoblù, che, dopo il pari interno contro il Frosinone, ripartono dalla dodicesima posizione. Alle 20.30 il Chievo, che proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Torino ed è sempre più cenerentola del torneo con soli 10 punti, ospita il Milan, terzo a quota 48 e reduce dalla vittoria casalinga contro il Sassuolo.

Domenica si disputano sei gare. Nel lunch match Bologna, reduce da tre sconfitte consecutive e terzultimo in classifica con 18 punti, a -4 dalla zona salvezza, ospita il Cagliari, che dopo la vittoria nel turno precedente contro l’Inter ha otto lunghezze in più. Alle ore 15 proprio la squadra di Spalletti, che ora occupa la quarta posizione con 47 punti, cerca il successo contro la Spal, sedicesima con ventiquattro lunghezze in meno e che non vince dallo scorso 27 gennaio. Il Torino, ottavo a quota 41, cerca punti importanti in chiave Europa contro il Frosinone, che penultimo con 24 lunghezze in meno, dopo il pareggio ottenuto a Marassi contro il Genoa, crede ancora nella salvezza. Ambizioni di un posto in Coppa anche per Atalanta e Sampdoria, rispettivamente, settima con 41 punti e nona a quota 39. Alle 18 il Napoli, che dopo la sconfitta rimediata dalla Juventus, si trova a -16 dai bianconeri, fa visita al Sassuolo, undicesimo, che nel turno precedente ha perso in casa del Milan. In serata, con inizio alle 20.30. big match tra Fiorentina e Lazio. I Viola provengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Atalanta e in classifica sono decimi con 36 punti; cinque lunghezze in più per i biancocelesti, sesti e reduci dalla vittoria nel Derby della Capitale.

Chiude il programma la Monday Night tra Roma, con Ranieri in panchina al posto dell’esonerato Di Francesco, e Empoli, diciassettesimo a quota 22.

