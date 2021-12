Real Madrid – Inter 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Real Madrid – Inter del 7 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 6° giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022

MADRID – Martedì 7 dicembre, alle ore 21, allo Stadio “Santiago Bernabeu”, andrà in scena Real Madrid – Inter, ultima giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. La gara di andata, lo scorso 15 settembre, si é chiusa sul risultato di 0-1 in favore degli spagnoli. Le due squadre hanno già il pass per gli ottavi della competizione, avendo staccato Sheriff e Shakhtar in classifica. Ancelotti conferma la formazione della vigilia con il tridente formato da Rodrygo, Jovic e Vinicius Junior; dall’altra parte Inzaghi si affida a d’Ambrosio nella linea a tre difensiva confermando il resto della squadra come da previsioni.

RISULTATO IN DIRETTA: REAL MADRID - INTER 1-0 (1'T) PRIMO TEMPO 22' intervento falloso di Brozovic in tackle su Vinicius, solo richiamo verbale per l'interista 22' Barella pennella in area per Lautaro che sulla pressione di Militao è costretto ad anticipare la conclusione alzando la mira 21' Calhanoglu filtrante in area per Lautaro ma da posizione defilata invece di provare una conclusione cerca di servire Barella a centro area ma la difesa intercetta 19' scambio tra Calhanoglu e Perisic in area, ci mette una pezza Carvajal in corner. Batte il turco, sfera verso il secondo palo non ci arriva Dumfries 17' KROSS! REAL MADRID IN VANTAGGIO! Apertura di Rodrygo per il compagno che all'altezza del vertice sinistro dell'area si aggiusta la palla con il destro e calcia con il mancino e sfera che si infila all'angolino alla sinistra di Handanovic. Nell'occasione la difesa ha lasciato troppo spazio per calciare e traiettoria molto vicina al palo 16' possesso palla intorno al 61% per l'Inter in questo avvio 15' ricordiamo che su Calciomagazine è disponibile anche la diretta di Milan - Liverpool 14' angolo conquistato dall'Inter sulla destra d'attacco: palla spizzata in area dalla difesa e Inter che non riesce a servire in profondità d'Ambrosio 12' cross di Dumfries (servito da Barella) in area per Perisic che calcia in controtempo, Carvajal è bravo a murarlo quasi sulla linea di porta. Dall'altra parte Rodrgo conclude in area a lato 11' ricordiamo che il 13 dicembre ci sarà il sorteggio per gli ottavi di finale 10' chiusura di Calhanoglu su Rodrygo considerata fallosa per l'arbitro e Real che può giocar palla sul settore sinistro del campo quindi un cambio gioco per Rodygo ma la pressione della difesa costringe a ripartire da dietro 8' filtrante di Perisic per Barella che scivola in area da posizione defilata, forse una leggera spinta di Carvajal da dietro 7' sinistro molto interessante al volo di Brozovic dal limite dell'area e palla che supera di poco la traversa! 6' efficace pressione alta dell'Inter e rinconquistare palla dopo un cross troppo corto di Bastoni preda della difesa 5' apertura di Calhanoglu per Perisic, cross rimpallato da Carvajal in fallo laterale 4' conclusione rasoterra di Brozovic da fuori area respinto dalla difesa, dall'altra parte bravo Barella in chiusura su Vinicius 3' possesso palla Inter: lungo lancio di Calhanoglu per d'Ambrosio, cross in area intercettato dalla difesa 2' Modrid imbuca in area per Vinicius Jr. ma piatto destro da posizione defilata che si spegne sul fondo 1' lungo lancio per Rodrygo, lo anticipa Handanovic in uscita partiti! Calcio d'avvio battuto dal Real Madrid nella classica maglia bianca, Inter in maglia a sfondo scuro Ci siamo! Real Madrid e Inter finalmente in campo, tutto pronto all'inizio del match! Siamo pronti a immergersi nella diretta dell'incontro, ricordiamo che potete seguire live anche l'altro match del girone ovvero Shakhtar - Tiraspol 20.21 Inter in campo per iniziare il riscaldamento pre-partita. 3-5-2 per Inzaghi che si affida a d'Ambrosio in difesa visto la non perfetta condizione fisica di de Vrij. Con lui Skriniar e Bastoni Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla serata di Champions League tra Real Madrid e Inter. Si gioca per il primo posto nel girone D. Dalle ore 21 seguiremo la cronaca con commento in diretta della partita. TABELLINO REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr. A disposizione: Lunin, Fuidas, Nacho, Vallejo, Marcelo, Lucas Vazquez, Carnavinga, Valverde, Isco, E. Hazard, Asencio, Mariano Diaz. Allenatore: Ancelotti. INTER (3-5-2): Handanovic; D'ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. A disposizione: Cordaz, Radu, Dimarco, de Vrij, Kolarov, Vecino, Gagliardini, Sensi, Vidal, Zanotti, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi. Reti: Ammonizioni: Recupero:

Le parole di Ancelotti alla vigilia

“Qualità e impegno sono qualità importanti. Lo stiamo dimostrando e penso che siano le ragioni della buona striscia che stiamo avendo. A volte la qualità è eccezionale per quanto riguarda l’impegno e talvolta l’impegno è eccezionale per quanto riguarda la qualità. La mia idea è continuare in questo buon momento, preparare bene le partite, la strategia. Vogliamo giocare la partita di domani perché è al Bernabéu contro una squadra che è forte, che sta giocando bene. È una partita di Champions League vogliamo vincerla per questo motivo. Arrivare alla fine di questa competizione è molto difficile, ma l’obiettivo è arrivare alla fine o alla fine della competizione, perché se vuoi vincere la Champions devi arrivare prima in finale. Non posso dirti se è il Real Madrid é uno dei favoriti o meno. Posso dirti che puoi competere contro tutte queste squadre grazie alla qualità che abbiamo. Nient’altro, poi dobbiamo aspettare e vedere perché se vuoi vincere questa competizione devi affrontare le migliori squadre del mondo. Se hai l’obiettivo di arrivare alla fine di questa competizione, non cambia molto se affronti una squadra forte o meno negli ottavi o nei quarti, devi competere. Con l’Inter é una partita prestigiosa. Giochiamo contro una squadra che sta facendo molto bene e poi giochiamo per il primo posto, che è importante. E terzo, che suoniamo nel nostro stadio con i nostri tifosi. Ci sono 3 ragioni importanti per guardare una partita che penso sarà interessante”.

Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia

“Per noi sarà una partita importante. Entrambe siamo già agli ottavi ma vogliamo fare una grande partita. All’andata abbiamo fatto una grande partita ma non è bastato, domani dovremo fare qualcosa in più. Benzema è un calciatore importantissimo ma gli allenatori convivono con questi problemi. Jovic nell’ultima partita ha fatto gol e assist, il Real ha grandi risorse”. Rispetto all’inizio di stagione ci siamo conosciuti meglio: anche lo scorso anno la squadra giocava con questo stesso modulo. E fin dalle prime nostre partite abbiamo espresso un buon calcio. Abbiamo lasciato qualche punto, ma abbiamo sempre lavorato nella maniera giusta. Ora siamo in striscia positiva, il che ci dà tantissima autostima. La carriera di Carlo Ancellotti parla per lui. Prima del match di andata abbiamo parlato assieme ed è sempre un piacere. Sono contento che vada molto bene in campionato, sta facendo una stagione super. Non ci saranno Ranocchia, Darmian, Satriano e Correa, che ha avuto l’infortunio sabato all’Olimpico. Mi dispiace perché stava crescendo giorno dopo giorno, era nel momento in cui stava molto bene. Non è la prima perdita che abbiamo quest’anno, la assorbiremo. Lautaro si è allenato senza problemi, per De Vrij e Kolarov dovremo vedere la rifinitura. C’è molta attesa, come era attesa la sfida d’andata, nella quale meritavamo di più. Giocare in uno stadio non nostro è diverso, ovvio. Però abbiamo fiducia, stiamo facendo un bel cammino che sta rendendo felici i tifosi e la società. Abbiamo raggiunto gli ottavi, ma la partita e il palcoscenico sono importanti. Per un allenatore sostituire bene gli infortunati è un orgoglio. Hanno giocato tutti e fa davvero piacere vedere chi ha giocato di meno poi scendere in campo e fare bene. Io devo gestire il gruppo nel migliore dei modi, proporre cose nuove, stimolare: la base, però, è che ho a che fare con professionisti molto seri. Domani è una partita importante: a Madrid l’Inter ha vinto solo una volta, ci saranno delle insidie, delle difficoltà. Veniamo a giocarcela con personalità e voglia di far bene”.

Casemiro: “dobbiamo affrontare con calma, partita molto difficile”

Il giocatore del Real Madrid è intervenuto nella conferenza stampa. Ecco alcuni passaggi: “Affrontiamo tutte le partite con serietà e rispetto. L’Inter è una buona squadra e ci gioca il primo posto, dobbiamo affrontare con calma e sapendo che è l’ italiano Lega campione. Sarà una partita molto difficile. Il riposo è sempre un argomento di cui si parla, la gente si preoccupa. Abbiamo una commissione tecnica, a Pintus… E sono sempre consapevoli di tutto. Sono umano, non un robot, e loro sono consapevoli del resto, di quando e quanto posso giocare. È importante avere una buona squadra. Bravissimi Camavinga e Valverde . È un privilegio parlare di Modrić e Kroos, ma la cosa più importante è avere una buona rosa. Per quanto mi riguarda, lo staff tecnico è a conoscenza di tutto. Quando si parla di Real Madrid il requisito è il più grande al mondo, che arrivi a 18 o 35 anni. Ecco perché siamo il miglior club del mondo. Quello che dico loro sempre è che sono giovani che vengono dal Brasile, con un altro tipo di calcio. Adattarci è difficile per noi, ma vi dico, godetevi il momento. Quello che i brasiliani hanno ottenuto in questa stagione è incredibile, ma ci vuole umiltà e continua a divertirsi. Oggi puoi stare bene e poco dopo no, e devi continuare a lavorare. Questo è il calcio”.

Le parole di Perisic alla vigilia

“Rispetto allo scorso anno il sistema di gioco è lo stesso, ci conosciamo da tanti anni. Quest’anno abbiamo fatto meglio in Champions League, anche in Europa abbiamo fatto partite nelle quali abbiamo sommato tantissime occasioni da gol, abbiamo segnato di più. Abbiamo meritato di passare il girone, l’anno scorso ci eravamo andati vicini. Io ho fame, e con i miei compagni vogliamo continuare a vincere. Io non penso al futuro, mi concentro sul presente, nel dare tutto quello che abbiamo. Quando ho cambiato posizione è stato difficile, il ruolo che ricopro oggi è più complicato rispetto a dove giocavo prima. Non so se questa è la migliore stagione con l’Inter, dipende se vinceremo o meno un titolo. Forse l’aver avuto il Covid durante gli Europei mi ha tolto impegni ravvicinati e mi ha dato un’estate più libera, durante la quale mi sono riposato e ricaricato: ho lavorato tanto, vedono i frutti. Vinicusdavvero in forma, io ho visto tutte le partite del Real Madrid in questa stagione. Sono forti, domani servirà una prova di squadra in cui ci aiutiamo a vicenda. Se continuiamo come nelle ultime settimane verrà fuori una grande partita. Luka Modric è prima di tutto un ragazzo super, è il mio capitano, ho un rispetto profondissimo per lui. Ci aiuta sempre. Sarà difficile per chi verrà dopo di lui, prendere il suo posto, anche in Nazionale. In Croazia ci sono tanti ragazzi giovani, ma sarà difficile sostituirlo. Anche se ci sono diversi giocatori che hanno dimostrato di poter giocare nella sua posizione, penso a Brozovic e Kovacic. Di sicuro se non giocherà domani sarà meglio per noi“.

La presentazione del match

La sfida di Madrid servirà dunque a stabilire chi passerà come prima e chi come seconda nel girone. La squadra di Ancellotti, nel Girone D, é prima con 12 punti, frutto di quattro vittorie e una sconfitta. I Blancos sono primi anche nella classifica de la Liga con 39 punti, a +8 dal Siviglia e sono reduci dal successo esterno per 0-2 contro la Real Sociedad. La squadra di Inzaghi é seconda nel raggruppamento a quota 10 punti, frutto di tre vittorie (2-0 e 1-3 contro lo Sheriff Tiraspol; 2-0 contro lo Shakhtar), un pareggio (0-0 contro lo Shakhtar) e una sconfitta, come detto contro il Real Madrid. In campionato, i nerazzurri, dopo la schiacciante vittoria per 0-3 all’Olimpico contro la Roma, complice la sconfitta del Napoli al “Maradona” per 2-3 contro l’Atalanta, sono secondi in testa alla classifica, a -1 dalla nuova capolista Milan, con 37 punti e con un cammino di undici partite vinte, quattro pareggiate e una perse; 39 gol fatti e 15 subiti. L’Inter torna a giocare al Santiago Bernabeu per la prima volta dalla finale di Champions League del 2010, quando il 22 maggio batté 2-0 il Bayern Monaco, salendo sul tetto d’Europa. I nerazzurri hanno affrontato il Real Madrid nel girone anche nella passata stagione, ma il match – a causa dei lavori di ristrutturazione del Bernabeu – si disputò a Valdebebas. L’ultima sfida tra Real Madrid e Inter giocata al Santiago Bernabeu risale al 16 settembre 1998: Real-Inter 2-0, con le firme di Hierro su rigore e di Clarence Seedorf. Sarà la sfida numero 19 tra Inter e Real Madrid. Nei 18 precedenti il bilancio è di 7 vittorie nerazzurre, soli 2 pareggi e 9 vittorie dei blancos. L’ultimo successo dell’Inter risale al 3-1 a San Siro del 1998 (Zamorano e doppietta di Baggio).. A dirigere il match sarà Felix Brych, coadiuvato dagli assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp; quarto uomo Daniel Schlager. Al VAR Marco Fritz, assistente AVAR Bastian Dankert. Tutti gli arbitri designati sono tedeschi.

QUI REAL MADRID – Ancellotti dovrà fare a meno di Benzema, uscito malconcio dalla sfida contro la Real Sociedad. Con lui assenti anche Gareth Bale e Dani Ceballos. Pertanto nel 4-3-3 dovrebbe esserci Carvajal, Militao, Alaba e Mendy in difesa mentre a centrocampo con Modric, Casemiro e Kroos e in avanti possibile ballottaggio tra Asenio e Rodrygo con Jovic e Vinicius Jr.

QUI INTER- Simone Inzaghi potrebbe ritrovare De Vrij. Mancherà sicuramente Correa: l’esame cui si é sottoosto ha evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Probabile modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e difesa composta da Skriniar, De Vrij e Dimarco. In cabina di regia Brozovic con Barella e Calhanoglu; sulle fasce Dumfries e Perisic. Tandem di attacco composto da Lautaro Martinez e Dzeko.

Le probabili formazioni di Real Madrid – Inter

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius Jr. Allenatore: Ancelotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vederla in TV ed in streaming

L'incontro Real Madrid – Inter, valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre).La sfida potrà essere seguita anche attraverso l'app di Infinity + disponibile per smart tv.