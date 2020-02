Il 10 febbraio si è aperto con il calcio sud americano, in serata completa il turno di Serie B il posticipo Salernitana – Trapani, big match in C con Reggina – Ternana

Lunedì 10 febbraio si è aperto con il calcio sud americano e non solo. Partiamo con l’Argentina dove in Superliga il Rivel Plate ha superato in trasferta 2-1 l’Union Santa Fe. In Bolivia 3-1 casalingo del Blooming sull’Oriente Petrolero mentre in Cile finisce 1-1 tra U. Espagnola e Palestino. 2-1 per il Club America in casa del Queretaro per la Lega Messico, stesso punteggio con il quale Juarez ha liquidato Necaxa. Senza reti la sfida tra Deportivo e Cajamarca mentre nelle qualificazioni ai giochi olimpici in Sud America 3-1 dell’Uruguay sulla Colombia e 3-0 del Brasile sull’Argentina e in centro america 3-0 degli USA sul Canada. Qualificazione ai giochi olimpici donne in Asia con il 5-0 della Cina sulla Cina Tapei e 6-0 dell’Australia sulla Thailandia. Nella Caribbean Club Championship 1-0 dell’Arcahaie sul Portmore mentre nell’AFC Champions League il Pakhatakor ha sconfitto 2-1 l’Al-Ahli Dubai. Nel programma dei risultati in tempo reale di oggi due posticipi in primo piano per il campionato italiano. In B c’è Salernitana – Trapani mentre in C spazio a Reggina – Ternana. C’è spazio anche per il campionato Olandese, Grecia e altri minori.

ELENCO DELLE PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Preolímpico Sudamericano 2020 Colombia > Finale



00:00 Colombia - Uruguay 1-3



02:30 Argentina - Brasile 0-3



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



12:00 Inhulets Petrove - Hirnyk-Sport 2-2



FIFA > U17 Amichevoli 2020 > febbraio



13:00 Spagna - Corea del Sud



14:00 Scozia - Svezia



15:00 Polonia - Croazia



16:00



Russia - Belgio

Portogallo - Germania

Ucraina - Inghilterra



18:00 Georgia - Norvegia



19:00 Repubblica Ceca - Arabia Saudita



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo A



15:40 Al Jaish - Manama Club 0-0 *



18:00 Al Ahed - Hilal Al Quds



AFC > AFC Cup 2020 > Gruppo B



16:00 Al Kuwait SC - Al Ansar



17:00 Al Faisaly - Al Wathba



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



18:20 Al Ittihad - Damac FC



Argentina > Primera División 2019/2020



01:45 Unión de Santa Fe - River Plate 1-2



Argentina > Primera B Nacional 2019/2020 Zona A



00:00 Independiente Rivadavia - Atlanta sosp.



Argentina > Primera B Metropolitana 2019/2020 Clausura



21:00 Fénix - Tristan Suárez



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona B



00:00 Cipolletti - Estudiantes de San Luis 2-1



01:00 Villa Mitre de Bahía Blanca - Olimpo de Bahía Blanca 2-0



01:30 Juventud Unida Universitario - Sol de Mayo de Viedma 1-0



Argentina > Torneo Federal A 2019/2020 1a Fase Zona A



00:30 Belgrano de San Francisco - Defensores de Pronunciamiento 1-2



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



00:30 Blooming - Oriente Petrolero 3-1



Cile > Primera División 2020



00:30 Unión Española - Palestino 1-1



22:00 O'Higgins - Santiago Wanderers



Cipro > First Division 2019/2020



18:00 Nea Salamina - Doxa Katokopias FC



Egitto > Premiership 2019/2020



13:30 Tanta - ENPPI 0-0



16:00 Wadi Degla FC - Al-Masry Club



18:30 Al-Ahly - Tala'ea El-Gaish SC



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:45 RC Lens - Grenoble Foot 38



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



20:30 Holstein Kiel - FC St. Pauli



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 FC Carl Zeiss Jena - FSV Zwickau



Grecia > Super League 2019/2020



17:00 Panetolikos - Volos NFC



Grecia > Super League 2 2019/2020



15:00 Panachaiki GE - Doxa Dramas FC 0-0 *



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 NorthEast United FC - Jamshedpur FC 1-0 *



Israele > Ligat ha'Al 2019/2020



19:15 Beitar Jerusalem - Maccabi Haifa



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Salernitana - Trapani



Italia > Serie C Girone C 2019/2020



20:45 Reggina - Ternana



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



17:00 Wydad AC - FUS de Rabat



19:00 Renaissance de Berkane - Olympique de Safi



Messico > Primera División 2019/2020 Clausura



01:00 Gallos Blancos - CF América 1-2



03:00 FC Juárez - Club Necaxa 2-1



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



FC Utrecht (J) - Jong Ajax

Jong PSV - De Graafschap

AZ Alkmaar (J) - FC Volendam



Peru > Primera División 2020 Apertura



01:30 Deportivo Municipal - Universidad Técnica 0-0



Romania > Liga 1 2019/2020



16:30 FC Botoşani - FC Hermannstadt



19:00 Steaua Bucureşti - Academica Clinceni



Turchia > SüperLig 2019/2020



Göztepe - Çaykur Rizespor rinv.



Turchia > 1. Lig 2019/2020



12:00 BB Erzurumspor - Keçiörengücü 1-0



17:00 Akhisar Belediyespor - Menemen Belediyespor