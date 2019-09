Giornata di anticipi molto gustosa con le prime della classe impegnate a partire dal primo pomeriggio. Tante le sfide anche nei principali campionati europei

Sabato 14 settembre giornata ricca di calcio a partire dalla Serie A che dalle 15 ci farà vivere le emozioni dei match di Juventus, Napoli e Inter tutte da seguire anche con il supporto della nostra webcronaca. Senza dimenticare la Serie B con Venezia – Chievo anch’essa commentata in tempo reale. Si gioca anche nei principali campionati europei con tante sfide che terranno impegnate le prossime protagoniste della Champions League dal Liverpool al Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco e tante altre. Prima di consultare i risultati aggiornati in tempo reale spazio a chi ha già giocato. Partiamo dal campionato cileno con il 2-0 dell’Huachipato contro Curico Unido. Stesso punteggio tra Bucaramanga e Aguilas nel campionato colombiano mentre in Ecuador il Deportivo Cuenca supera 2-1 l’Olmedo. Si è già giocata la sfida del campionato Primavera1 tra Napoli e Torino con i partenopei vincenti per 1-0 mentre in quella 2 finisce 1-1 tra Lecce e Benevento.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

