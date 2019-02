Fari puntati sui due di Serie A e B: Roma in campo contro il Bologna e trasferta delicata del Pescara a Crotone. Tutte le sfide in Europa e le principali in Sud America

Al via una nuova settimana di calcio con diversi posticipi con particolare attenzione alla Serie A e B in Italia. Lunedi 18 febbraio si è aperto nella notte con il campionato argentino. In superliga si é giocato Banfiel – River Plate, match terminato in parità, 1-1, in virtù delle reti di Fontana e Pratto nella ripresa. Nella Division Profesional boliviana finisce senza reti tra Destroyers e Oriente Petrolero mentre in Cile Antofagasta passa 3-0 in casa di A. Italiano. Terminano entrambe sull’1-1 le sfide tra Patriotas e Santa Fe e tra Atletico National e La Equidad. In Ecuador colpo esterno del Guayquil City, 1-0 sul Delfin.

Escludendo la gara del campionato turco il cartellone del giorno si sviluppa tutto la sera con la Roma che ospita il Bologna tra i match più attesi e forse incerti. Usiamo il condizionale sia per I forti alti e bassi stagionali della squadra Di Francesco, sia per il possibile cambio di rotta dei rossoblù con l’arrivo di Mihailovic in panchina. Come riferito su Il Resto del Carlino il neo allenatore ha risposto a possibili analogie con la gara vinta a San Siro: “Nessuna delle due partite era facile, sono partite difficili aldilà di come stanno le squadre. Dipende molto da noi, loro magari stanno meglio dell’Inter ma non cambia nulla. Dobbiamo fare una grande prestazione, sappiamo dove metterli in difficoltà, sicuramente non andiamo là già battuti”. Passando alla serie cadetta fari puntati su Crotone – Pescara con le due compagini alla disperata caccia di punti per differenti obiettivi. Entrambi i posticipi potranno essere gustati con il supporto della nostra webcronaca live. Una partita per campionato in Europa dalla Francia alla Spagna, Germania, Inghilterra e Portogallo. In particolare nella FA Cup spicca il suggestivo Chelsea-Manchester Utd e squadre che vengono da esiti opposti nelle varie competizioni europee. Andiamo a vedere di seguito il quadro completo dei risultati aggiornati in tempo reale.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]