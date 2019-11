Giornata del 2 novembre 2019 ricca di anticipi nei principali campionati europei. In Serie A due big match e Inter impegnata a Bologna

Sabato 2 novembre con i campionati europei in primo piano. In particolare nella Serie A italiana tre anticipi molto importanti. Si parte dal big match tra Roma e Napoli per finire con il derby Torino – Juventus, nel mezzo il gustosissimo Bologna – Inter. Questi incontri insieme a Pescara – Pisa si potranno seguire anche il supporto della nostra webcronaca. Prima di sfogliare il riepilogo con i risultati in tempo reale dei principali match del giorno, sguardo a chi ha già giocato. Partiamo dalla Liga Messico con l’1-1 tra Puebla e U.N.A.M. e il successo esterno dell’Atletico San Luis su Atlas. In Paraguay 2-0 casalingo della Libertad sul Nacional Asuncion mentre in Perù lo Sport Boys supera 4-2- il Melgar. Nei Mondiali Under 17 successo esterno per 2-0 del Brasil sull’Angola e della Nuova Zelanda, 1-0 sul Canada. Nell’A-League in Australia finisce senza reti la sfida tra WS Wanderers e Brisbane Roar.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]