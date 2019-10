Champions League in primo piano con le italiane impegnate in serata. In Inghilterra si gioca la Championship. Under 19 con la UEFA Youth League

Dopo il lungo weekend di campionato in Italia così come in Europa è già tempo di tuffarsi nella Champions League in questo martedì 22 ottobre. Seguiremo più da vicino gli incontri delle italiane con la Juventus che ospita la Lokomotiv Mosca mentre l’Atalanta fa visita al Manchester City. Questo attraverso la nostra webcronaca dei due incontri. Il quadro si completa con la Championship in Inghilterra e con la UEFA Youth League. Prima di andare a vedere nel dettaglio tutti i risultati in tempo reale del giorno sguardo a chi ha già giocato. Partiamo dalla Superliga argentina con il successo per 1-0 esterno dell’Estudiantes sul Centra Cordoba e quello casalingo per 2-1 del Colon sul Godoy Cruz. In Ecuador 3-0 del Tecnico U. sul Musch Runa mentre in Paraguay 2-1 del Dep. Capiata in casa del Deportivo Santani. Finisce in parità, 1-1, la sfida tra Huancayo e Melgar in Perù mentre per la Copa Libertadores femminile 3-2 esterno del Ferroviaria su Huila e successo sempre esterno del Cerro Porteno sul Deportivo Cuenca dopo i calci di rigore.

