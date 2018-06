Risultati del 26 giugno 2018

Si inizia a delineare meglio il quadro degli ottavi di finale alla luce dei risultati del 26 giugno. Nel pomeriggio Danimarca e Francia non si fanno male e rimane inutile il successo del Perù sull’Australia. Più intrigante la serata che ha visto l’Argentina fino alla fine con la qualificazione in bilico. La rete nel finale sulla Nigeria ha consentito a Messi & company di scacciare per adesso i fantasmi di una prematura eliminazione e di andare avanti nel tabellone. Serena invece la situazione della Croazia che nonostante il turn over piuttosto massiccio la spunta sull’Islanda che ha provato fino all’ultimo a giocarsela. Altri risultati del giorno arrivano dalle amichevoli per club, Giochi del Mediterrano con il netto successo degli azzurri under 18 contro la Libia ma soprattutto dai preliminari di Champions ed Europa League.

I risultati delle partite del 26 giugno 2018

EUROPA: Champions League – Preliminari

17:00 FC Santa Coloma – Drita 0-0

21:00 La Fiorita – Lincoln 0-2

EUROPA: Europa League – Qualificazione

20:00 Sant Julia (And) – Gzira (Mlt) 0-2

MONDO: Mondiali

16:00 Australia – Perù 0-2

16:00 Danimarca – Francia 0-0

20:00 Islanda – Croazia 1-1

20:00 Nigeria – Argentina 1-2

MONDO: Amichevoli per Club

10:30 Bohemians 1905 (Cze) – Trencin (Svk) 5-1

11:00 Karvina (Cze) – Gornik Z. (Pol) 3-1

14:00 Örebro (Swe) – Sundsvall (Swe) 2-0

17:00

Dun. Streda (Svk) – Videoton (Hun) 1-1

Shakhtar (Ukr) – Brondby (Den) 3-2

17:30 Ludogorets (Bul) – Akhmat Grozny (Rus) 3-1

18:00

Arsenal Tula (Rus) – V-Varen Nagasaki (Jpn) 1-1

Admira (Aut) – Haladas (Hun) 1-0

18:30 Innsbruck (Aut) – Qarabag (Aze) 0-0

18:30 Lafnitz (Aut) – Mattersburg (Aut) 3-5

19:00

Mandel United (Bel) – Kortrijk (Bel) 0-2

Herk (Bel) – St. Truiden (Bel) 0-6

Wehen (Ger) – Schott Mainz (Ger) 4-1

20:30 Annan (Sco) – Stranraer (Sco) 2-4

MONDO: Giochi del Mediterraneo

17:00 Algeria U18 – Bosnia-Erzegovina U18 2-0

20:00 Grecia U18 – Francia U18 3-1

20:00 Libia U18 – Italia U18 0-6