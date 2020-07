Questa sera la squadra di Sarri in caso di successo potrà centrare l’aritmetica conquista del tricolore. Il 26 luglio ricco programma tra Serie A e Premier League

Domenica 26 luglio con il calcio italiano e inglese in evidenza. Da una parte ben sei incontri in programma e il posticipo tra Juventus – Sampdoria che può dare alla squadra di Sarri l’aritmetica conquista dello scudetto in caso di successo. Oltre a questi match fari puntati anche sulla Premier League con due gare in diretta. Prima di consultare tutti i link utili del giorno e il programma completo con tutti i risultati in tempo reale, sguardo a chi è già sceso in campo.

In Australia finisce 1-1 tra Canberra FC e Gungahlin per la NPL Act mentre nella Vysshaya Liga Donne in Bielorussia 1-0 della Bielorussia U19 sul Dnepr Mogilev. Pareggio per 1-1 tra Esportivo e Internacional in Brasile per il Campeonato Gaucho mentre in Cambogia 3-0 di Police Commissary sull’Electricite du Cambodge e del NagaWolrd sullo Sports Academy; 3-1 invece del Boeung Ket sul Phnom Penh Crown. In Cina per la Super League 2-2 tra Hebei e Shijiazhuang mentre vincono lo Shandong Luneng e lo Shenzhen. Nella J1 League in Giappone vittorie casalinghe per Sapporo, Shimizu, Kashiwa e Kawasaki mentre colpi esterni sono stati colti da Urawa e G-Osaka. Nella Lega Messico senza reti tra Guadalajara e Leon mentre vincono a domicilio Cruz Azul e Tijuana. Nella Primera Division in Paraguay 2-0 del Cerro Porteno sul River Plate mentre per la Coppa di Slovacchia 5-0 esterno dell’OSK Rudnany sull’Hrabusice. In Corea del Sud per la K League 1 3-0 del Daegu sul Busan e del Jeonbuk sul Seoul mentre 1-1 tra Pohang e Incheon. Nella MLS in Usa 1-0 a domicilio di Orlando City sul Montreal Impact e del Philadelphia Union sul New England Revolution.

FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



12:00 EVV - VVV-Venlo 0-2



14:00 Celtic FC - Ross County FC 2-0



14:30 FC Volendam - Vitesse



17:00 Ferencvárosi TC - NK Brežice 1919



18:00 Partizan - Proleter Novi Sad



Australia > NPL Victoria 2020







St Albans Saints - Avondale FC annullato

Heidelberg United - Dandenong Thunder annullato



Australia > NPL Northern NSW 2020







Lake Macquarie City - Adamstown Rosebud rinv.

Edgeworth FC - Charlestown Azzurri rinv.

Valentine Phoenix - Lambton Jaffas rinv.

Newcastle Olympic - Broadmeadow Magic rinv.

Weston Workers FC - Maitland FC rinv.



Australia > NPL Capital Football 2020



Tuggeranong United - Canberra Olympic rinv.



07:15 Canberra Croatia - Gungahlin United 1-1



Bielorussia > Cempionat 2020



15:00 Energetik-BGU Minsk - Torpedo-BelAZ Zhodino 1-2 *



17:00 BATE Borisov - FK Minsk



19:00 Shakhter Soligorsk - FK Smolevichy-STI



Brasile > Campeonato Paulista 2020



21:00



Red Bull Bragantino - Botafogo - SP

Ferroviária - SP - Inter de Limeira - SP

Guarani - SP - São Paulo FC

Mirassol - SP - Ponte Preta

Grêmio Novorizontino - SP - Santos FC

Oeste - SP - Corinthians SP

Palmeiras - Água Santa - SP

Santo André - SP - Ituano - SP



Brasile > Campeonato Pernambucano 2020 Playoffs > Qualificazioni



21:00 Náutico - PE - Central - PE



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Segundo turno > Gruppenphase



00:00 Esportivo - RS - Internacional 1-1



16:00 Grêmio Porto Alegre - Ypiranga - RS 0-0 *



21:00



Brasil de Pelotas - RS - Juventude - RS

S.E.R. Caxias - RS - Pelotas - RS



Brasile > Campeonato Mineiro 2020



15:00



Uberlândia - MG - Villa Nova - MG 1-0 *

Patrocinense - MG - Boa Esporte - MG 0-0 *



16:00 Cruzeiro - U.R.T. - MG 1-0 *



21:00



Tupynambás - MG - Caldense - MG

América - MG - Atlético Mineiro



Brasile > Campeonato Paraibano 2020



22:00



Perilima - PB - Nacional - PB rinv.

Sport - PB - São Paulo Crystal - PB rinv.

Botafogo - PB - CSP - PB rinv.

Treze - PB - Campinense - PB rinv.

Sousa - PB - Cajazeirense - PB rinv.



Brasile > Copa do Nordeste 2020 Fase Final > Quarti di finale



02:30 Bahia - BA - Botafogo - PB 3-1



Cina > Super League 2020



09:30 Dalian Pro - Shandong Luneng 2-3



12:00



Shenzhen FC - Guangzhou R&F 3-0

Hebei China Fortune FC - Shijiazhuang Ever Bright 2-2



14:00



Henan Jianye - Jiāngsū Sūníng 3-4

Chongqing Lifan - Beijing Guoan 1-2



Colombia > Primera A 2020 Clausura







Deportes Tolima - Deportivo Pasto rinv.

Atlético Bucaramanga - Once Caldas rinv.

Envigado FC - Santa Fe rinv.

Rionegro Águilas Doradas - Independiente Medellín rinv.

Atlético Junior - Deportivo Cali rinv.

Patriotas FC - Boyacá Chicó rinv.

América de Cali - Jaguares de Córdoba rinv.

Atlético Nacional - La Equidad rinv.

Millonarios - Cúcuta Deportivo rinv.

Deportivo Pereira - Alianza Petrolera rinv.



Corea del Sud > K League 1 2020



12:00



Jeonbuk FC - FC Seoul 3-0

Pohang Steelers - Incheon United 1-1

Daegu FC - Busan IPark 3-0



Corea del Sud > K League 2 2020



11:00 Jeonnam Dragons - Gyeongnam FC 1-1



12:00 Daejeon Hana Citizen - Jeju United 2-1



Danimarca > Superliga 2019/2020 Meisterschaft



19:00



FC Midtjylland - Aalborg BK

FC Copenaghen - FC Nordsjælland

Aarhus GF - Brøndby IF



Danimarca > Superliga 2019/2020 Europa League > 2. Giornata



14:00 AC Horsens - Odense BK 1-1



Ecuador > Serie B 2020







América de Quito - Chacaritas FC rinv.

Santa Rita - Manta rinv.

Atlético Santo Domingo - Atlético Porteño rinv.

9 de Octubre - Gualaceo SC rinv.

Independiente Juniors - Fuerza Amarilla rinv.



Finlandia > Veikkausliiga 2020



16:00 FC Honka - Rovaniemi PS 0-0 *



17:30



Haka Valkeakoski - Inter Turku

IFK Mariehamn - Helsingfors IFK

Kuopion PS - SJK Seinäjoki



Finlandia > Ykkönen 2020



17:30 FF Jaro - Myllykosken Pallo −47



Georgia > Erovnuli Liga 2020



19:00 Dila Gori - Dinamo Batumi



Giappone > J1 League 2020



06:05 Consadole Sapporo - Yokohama F. Marinos 3-1



11:00



Yokohama FC - Urawa Red Diamonds 0-2

Shimizu S-Pulse - Oita Trinita 4-2

Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus rinv.



11:30 Kashima Antlers - FC Tokyo 2-2



12:00



Kashiwa Reysol - Vegalta Sendai 5-1

Kawasaki Frontale - Shonan Bellmare 3-1

Vissel Kobe - Gamba Osaka 0-2

Sagan Tosu - Cerezo Osaka 1-1



Giappone > J2 League 2020



12:00



Thespakusatsu Gunma - Zweigen Kanazawa 0-5

Machida Zelvia - Tochigi SC 2-0



Giappone > J3 League 2020



11:00 FC Gifu - Gamba Osaka II 3-0



Grecia > Kypello Elladas 2019/2020 > Finale



AEK Athen - Olympiakos Piräus rinv.



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura







Deportivo Malacateco - Deportivo Guastatoya rinv.

Comunicaciones - Antigua GFC rinv.

Guatemala 2 - Xelaju MC rinv.

Sanarate - Santa Lucía rinv.

Cobán Imperial - Guatemala 1 rinv.

Iztapa - CSD Municipal rinv.



Indonesia > Liga 1 2020







PSS Sleman - PSM Makassar rinv.

Persela Lamongan - Persib Bandung rinv.



Inghilterra > Premier League 2019/2020



17:00



Arsenal FC - Watford FC

Burnley FC - Brighton & Hove Albion

Chelsea FC - Wolverhampton Wanderers

Crystal Palace - Tottenham Hotspur

Everton FC - AFC Bournemouth

Leicester City - Manchester United

Manchester City - Norwich City

Newcastle United - Liverpool FC

Southampton FC - Sheffield United

West Ham United - Aston Villa



Inghilterra > Playoff 2019/2020 Championship > Semifinali



19:30 Swansea City - Brentford FC



Islanda > Úrvalsdeild 2020



18:00 KA Akureyri - KR Reykjavík



21:15 Breiðablik - ÍA Akranes



Islanda > 1. deild 2020



16:00



Keflavík ÍF - IF Vestri

ÍF Magni - UMF Grindavík



18:00



Fram Reykjavík - Þór Akureyri

Víkingur Ólafsvík - Leiknir Fáskrúðsfirði



Italia > Serie A 2019/2020



17:15 Bologna - Lecce



19:30



Roma - Fiorentina

Verona - Lazio

SPAL - Torino

Cagliari - Udinese



21:45 Juventus - Sampdoria



Kosovo > Superliga 2019/2020



17:00



FK Drenica - KF Dukagjini

FC Vushtrria - KF Llapi

KF Ferizaj - KF Feronikeli

KF Trepça'89 - Prishtina KF

KF Flamurtari - KF Gjilani

KF Ballkani - Drita Gjilan



Lettonia > Virsliga 2020



15:00 FK Jelgava - FK Tukums 2000 0-0 *



17:00 FK Spartaks - FS Metta/LU



18:00 FK Liepāja - BFC Daugavpils



Messico > Primera División 2020/2021 Apertura



02:00 Deportivo Guadalajara - Club León 0-0



04:00



Club Tijuana - Atlas Guadalajara 3-1

Cruz Azul - Santos Laguna 2-0



19:00 Pumas UNAM - Gallos Blancos



Moldavia > Divizia Nationala 2020/2021



19:30 FC Sheriff - Dinamo Auto



Norvegia > Eliteserien 2020



18:00



FK Bodø/Glimt - Molde FK

Sandefjord Fotball - Mjøndalen IF

IK Start - Stabæk IF

Viking FK - Sarpsborg 08

Vålerenga IF - Strømsgodset IF



20:30 FK Haugesund - Rosenborg BK



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2020



13:00 IL Hødd - Kjelsås Fotball 0-0



15:00 Florø SK - Tromsdalen UIL 0-2 *



16:00 Eidsvold TF - IF Fløya 1-0 *



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 2 2020



13:00 Levanger FK - FK Arendal 0-2



15:00 Notodden FK - Odds BK II 1-0 *



Norvegia > Femminile Toppserien 2020



15:00 LSK Kvinner - Klepp IL 3-0 *



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



00:30 River Plate - Cerro Porteño 0-2



22:00 Club Nacional - Sportivo Luqueño



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



20:30



Portimonense SC - CD Aves

Vitória Setúbal - Os Belenenses

Moreirense FC - CD Tondela



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



15:45 Al Wakrah - Al Sailiya 0-0 *



18:00 Al Shahaniya - Al Ahli Doha



Repubblica Ceca > 1. fotbalová liga 2019/2020 Abstieg







FK Teplice - SFC Opava non disputa

MFK Karvina - 1. FK Příbram non disputa

Sigma Olomouc - FC FASTAV Zlín non disputa



Romania > Liga 1 2019/2020 Relegation



19:00 FC Voluntari - Sepsi OSK



Singapore > Premier League 2020



Albirex Niigata (S) - Geylang International rinv.



Spagna > Segunda B Playoff 2019/2020 Promoción de ascenso > Finale



20:00 FC Barcelona B - CE Sabadell



22:00 CD Castellón - UE Cornellà



Svezia > Allsvenskan 2020



14:30



BK Häcken - IFK Göteborg 0-0 *

Falkenbergs FF - IFK Norrköping 2-2 *

IF Elfsborg - Varbergs BoIS 3-2 *



17:30



AIK Solna - Djurgårdens IF

IK Sirius - Malmö FF



Svizzera > Super League 2019/2020



16:00



FC Basilea - FC Lugano 1-1 *

Servette Genève - Neuchâtel Xamax FCS 0-0 *

BSC Young Boys - FC Luzern 0-0 *



Turchia > SüperLig 2019/2020



16:00 Kasımpaşa SK - İstanbul Başakşehir F.K. 0-0 *



Turchia > 1. Lig 2019/2020 Playoffs > Semifinali



20:00



Adana Demirspor - Bursaspor

Akhisar Belediyespor - Fatih Karagümrük SK



USA > USL Championship 2020



01:00 Hartford Athletic - Philadelphia Union II 3-2



01:30 Birmingham Legion - Tampa Bay Rowdies 1-1



02:00 Louisville City FC - Sporting Kansas City II 1-0



02:30 Memphis 901 - Charlotte Independence 2-2



03:00 San Antonio FC - Rio Grande Valley FC 1-0



04:00



Los Angeles Galaxy II - Sacramento Republic 1-0

Orange County SC - Phoenix Rising 1-0

San Diego Loyal - Las Vegas Lights FC 2-1



USA > Femminile National Women's Soccer League 2020 Challenge Cup > Finale



18:30 Houston Dash - Chicago Red Stars



Uzbekistan > Super League 2020







Pakhtakor Tashkent - Nasaf Qarshi rinv.

So’g’diyona Jizzax - Bunyodkor PFK rinv.



Venezuela > Primera División 2020







Metropolitanos FC - Atlético Venezuela non disputa

Yaracuyanos FC - GV Maracay non disputa

Carabobo FC - Mineros de Guayana non disputa

Portuguesa FC - Monagas non disputa

LALA - Estudiantes de Mérida non disputa

Caracas FC - Deportivo La Guaira non disputa

Deportivo Lara - Trujillanos FC non disputa

Zamora FC - Academia Puerto Cabello non disputa

Deportivo Táchira - Aragua FC non disputa