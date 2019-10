Si gioca nei principali campionati europei. In Italia tre partite in Serie A, ricco programma anche in B. Nella Liga si gioca il big match tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao

Sabato 26 ottobre ricco programma di partite a condire la giornata. Partiamo dalle partite già disputate. Nell’A-League australiana successo per 1-0 del WS Wanderers sul Sydney mentre l’Adelaide United passa 2-1 in caa del Newcastle Jets. In Colombia 3-1 del Cucuta sull’America De Cali mentre in Ecuador 4-2 dell’Aucas sul Guayaquill City. Nella Lega messicana 2-2 tra Monarcas e Santos Laguna e 2-0 del Tijuana sul Veracruz e del Necaxa fuori casa con l’Atlas. In Paraguay 1-1 tra Nacional Asuncion e River Plate mentre in Uruguay 3-0 dei Wanderes su Juventud e 1-1 tra Cerro Largo e Liverpool M. Nella Copa Libertadores femminile 4-0 del Corinthians e America de Cali mentre nel Campionato Primavera 1 poker della Roma che supera 4-1 il Genoa. Giallorossi che chiudono il primo tempo avanti con le reti di Bove e Simonetti mentre nella ripresa ancora Bove allunga e Zalewski firmano il successo con la rete della bandiera di Serpe in mezzo. Tra i risultati da seguire in tempo reale oggi calcio italiano in primo piano con tre sfide a partire da Lecce – Juventus delle ore 15 a seguire Inter – Parma e Genoa – Brescia. In B ricco cartellone con Pescara – Benevento che seguiremo anche con il supporto della nostra webcronaca assieme a quelle di Serie A. In campo anche nei principali campionati europei: nella Liga spicca la sfida tra Atletico Madrid – Athetico Bilbao.

