La sfida della Premier League cattura l’attenzione ma in serata attesi tre posticipi tra A, B e C tutti con la webcronaca. Tutti i risultati del 30 settembre 2019

Lunedì 30 settembre chiude un mese esaltante fatto di tanti incontri in Italia come in Europa tra derby e scontri diretti. Anche questa sera non mancheranno grandi match partendo da Manchester United-Arsenal in Premier League. Saranno ben tre gli incontri che saranno supportati dalla nostra webcronaca ovvero i posticipi italiani di A, B e C: Parma – Torino, Cremonese – Ascoli e Juventus U23 – Monza per una serata ricca di calcio. Ma la giornata ha già vissuto i primi responsi questa notte grazie al calcio d’oltre oceano. Quindi prima di vedere il quadro generale con tutti i risultati aggiornati in tempo reale andiamo a vedere come è andata a finire tra calcio sudamericano e quello in USA. Nella Superliga argentina 3-2 dell’Indipendiente su Talleres Cordoba mentre in Bolivia finisce 2-2 tra Oriente Petrolero e Bolivar. Nella Serie A in Brasile pareggio per 1-1 tra Athletico-PR e Chapecoensa-SC mentre l’Atletico-MG supera 2-1 il Ceara. In Cile 3-1 dell’O’Higgins su U. Calera mentre in Colombia vince l’Atletico Nacional 1-0 sul Tolima e finisce 3-3 tra La Equidad e America De Cali. In Messico 3-2 esterno del Tijuana sull’Atletico San Luis mentre 1-1 tra Veracruz e Toluca. In Paraguay 3-0 de La Libertad sul San Lorenzo e 2-2 tra Mineros e Monagas per il campionato Venezuelano. Infine nella MLS in USA vittorie casalinghe per Colorado Rapids e Real Salt Lake mentre Vancouver Whitecaps e Seattle Sounders passano in trasferta. Finisce in parità tra Minnesota e Los Angelse FC e tra Sporting Kansas City e Portland Timbers.

