Tra le partite del 31 gennaio 2020 anche quelle della Bundesliga, Ligue 1, Eerste Divisie e campionati minori in Inghilterra

Venerdì 31 gennaio con la Serie B italiana in primo piano. Si gioca l’anticipo tra Cremonese e Pisa, match che seguiremo anche con il supporto della nostra cronaca diretta. Si giocano altri anticipi in Europa in particolare in Germania, Francia, Olanda e Inghilterra. Prima di sfogliare il quadro con i risultati in tempo reale di oggi spazio alle gare che si sono disputate. Partiamo dall’Argentina con la Superliga che ha visto il pareggio per 1-1 tra Velez Sarsfield e Aldosivi. In vantaggio i padroni di casa al 30′ con Romero si vanno raggiungere nella ripresa da Gino. In Bolivia entrambi i risultati sono finiti 2-1: nel primo l’Aurora a domicilio ha la meglio del J. Wilstermann mentre nel secondo successo esterno dell’Oriente Petrolero in casa del Guabira. Due 1-1 invece in Colombia dove pareggiano Cucuta con Millonarios e Santa Fe con Envigado. Per le qualificazioni ai giochi olimpici 4-1 dell’Argentina sul Venezuela e senza reti tra Colombia e Cile. 0-0 anche nella gara Guadalupe – Herediano per la Primera Division in Costarica mentre nella OFC Champions League 2-2 tra Veitongo e Tupapa nei preliminari della competizione.

*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Preolímpico Sudamericano 2020 Colombia > Gruppo A



00:00 Argentina - Venezuela 4-1



02:30 Cile - Colombia 0-0



FIFA > Freundschaft Vereine 2020 > Kalenderwoche



09:00 Torpedo-BelAZ Zhodino - Neman Grodno 1-1



10:00 Lechia Gdańsk - ŠKF Sereď 2-1



11:00



Avangard Kursk - Torpedo Taganrog 2-0

Widzew Łódź - Gryf Wejherowo 4-0



13:00



FK Botev Vratsa - Vorwärts Steyr

GIF Sundsvall - AIK Solna 0-0 *

SK Brann - AC Horsens 0-0 *

SønderjyskE - Bohemians 1905 0-0 *



14:00



SSV Ulm 1846 - 1. FC Nürnberg II

Botev Plovdiv - Tsarsko Selo Sofia



15:00



FC Liefering - FC Nordsjælland

Odds BK - Notodden FK



15:30 Sturm Graz - NK Domžale



16:00 CSKA Sofia - Viktoria Plzeň



16:15 TuS Bad Gleichenberg - SV Wildon



16:30 IF Brommapojkarna - Östersunds FK



17:00



Brøndby IF - IFK Norrköping

IK Start - Mjøndalen IF



17:30 Grorud IL - Stabæk IF



18:00



Wiener Sport-Club - SV Horn

SC Weiz - SV Lafnitz



19:00 Los Angeles FC - New York City FC



21:00 FC Copenaghen - FK Astana



FIFA > Femminile Amichevoli 2020 > Gennaio



11:00 Marocco - Tunisia 6-3



FIFA > U18 Amichevoli 2020 > Gennaio



17:00 Giappone - Slovacchia



19:30 Spagna - Messico



OFC > OFC Champions League 2020 > Qualificazioni



04:00 Veitongo FC - Tupapa Maraerenga 2-2



Arabia Saudita > Premier League 2019/2020



14:00 Abha Club - Al Hilal



16:25 Al Hazem - Al Taawoun



18:15 Al Ra’ed - Al Ittihad



Argentina > Primera División 2019/2020



01:10 Vélez Sarsfield - Aldosivi 1-1



Australia > A-League 2019/2020



09:30 Sydney FC - Brisbane Roar 1-0



Belgio > Eerste klasse A 2019/2020



20:30 KV Kortrijk - Standard Liège



Bolivia > Liga Profesional 2020 Apertura



Real Santa Cruz - San José rinv.



01:30



CD Guabirá - Oriente Petrolero 1-2

Club Aurora - Jorge Wilstermann 2-1



Brasile > Campeonato Carioca 2020 Taça Guanabara



15:00 Vasco da Gama - Cabofriense - RJ



Brasile > Campeonato Paulista 2020



01:30



Mirassol - SP - Guarani - SP 1-1

Ponte Preta - Corinthians SP 2-1



Brasile > Campeonato Gaúcho 2020 Primeiro turno > Gruppo B



01:30 Grêmio Porto Alegre - São José - RS 2-1



Colombia > Primera A 2020 Apertura



00:05



Santa Fe - Envigado FC 1-1

Cúcuta Deportivo - Millonarios 1-1



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Clausura



03:00 Guadalupe - CS Herediano 0-0



Croazia > 1. HNL 2019/2020



18:00 NK Inter Zaprešić - NK Istra 1961



Francia > Ligue 1 2019/2020



20:45 Stade Rennes - FC Nantes



Francia > Ligue 2 2019/2020



20:00



AC Ajaccio - LB Châteauroux

Le Havre AC - RC Lens

Clermont Foot - US Orléans

EA Guingamp - AJ Auxerre

ESTAC Troyes - Grenoble Foot 38

FC Chambly - SM Caen

Chamois Niortais - Paris FC

Le Mans FC - AS Nancy

Rodez AF - Valenciennes FC



Francia > National 2019/2020



18:00 USL Dunkerque - Red Star FC



20:00



FC Bourg-Péronnas - SC Toulon

FC Bastia-Borgo - GFC Ajaccio

Stade Laval - AS Lyon-Duchère

US Avranches - Le Puy Foot 43

US Concarneau - US Boulogne

US Créteil-Lusitanos - SO Cholet

FC Villefranche Beaujolais - US Quevilly-Rouen



Germania > Bundesliga 2019/2020



20:30 Hertha Berlino - Schalke 04



Germania > 2. Bundesliga 2019/2020



18:30



Erzgebirge Aue - Arminia Bielefeld

Jahn Regensburg - SpVgg Greuther Fürth



Germania > 3. Liga 2019/2020



19:00 Hallescher FC - Viktoria Köln



Germania > Regionalliga Nordost 2019/2020



19:00 Germania Halberstadt - Berliner AK 07



Germania > Regionalliga West 2019/2020



19:00



FC Schalke 04 II - Bonner SC

SC Verl - SV Lippstadt 08



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020 Championship



20:30 St. Joseph's FC - Lions Gibraltar



Grecia > Super League 2 2019/2020



14:00 AO Kerkyra - Ergotelis



15:00 Panachaiki GE - Apollon Larisa



India > Indian Super League 2019/2020



15:00 Mumbai City FC - NorthEast United FC



India > I-League 2019/2020



14:30 Chennai City FC - Mohun Bagan



Inghilterra > Championship 2019/2020



20:45



Cardiff City - Reading FC

Derby County - Stoke City



Inghilterra > U23 Premier League Div. 1 2019/2020



20:00



Chelsea FC U23 - Leicester City U23

Manchester City U23 - Everton FC U23



Inghilterra > U23 Premier League Div. 2 2019/2020



20:00 Norwich City U23 - Manchester United U23



Iran > Persian Gulf Pro League 2019/2020



12:15 Pars Jonoubi Jam - Gol Gohar FC 1-0 *



12:30 Paykan FC - Shahin Bushehr FC 0-3 *



12:45 Tractor Sazi - FC Zob Ahan 0-0 *



13:00 Nassaji Mazandaran - Saipa FC 0-2 *



14:30 Sepahan FC - Foolad FC



Italia > Serie B 2019/2020



21:00 Cremonese - Pisa



Marocco > Botola Pro 1 2019/2020



19:00 Ittihad Tanger - Rapide Oued Zem



Messico > Liga de Ascenso 2019/2020 Clausura



03:30 Alebrijes de Oaxaca - Cimarrones de Sonora 3-0



Olanda > Eerste Divisie 2019/2020



20:00



FC Volendam - Helmond Sport

MVV - Jong PSV

FC Eindhoven - De Graafschap

SBV Excelsior - NAC Breda

NEC Nijmegen - SC Cambuur

TOP Oss - Roda JC Kerkrade

FC Den Bosch - AZ Alkmaar (J)

Almere City FC - SC Telstar



Olanda > Derde Divisie Zaterdag 2019/2020



19:30 VV GOES - HSV Hoek



Paraguay > Primera División 2020 Apertura



22:00 Sportivo Luqueño - Guaireña FC



Portogallo > Primeira Liga 2019/2020



20:00 SL Benfica - Os Belenenses



Portogallo > U23 Liga Revelação 2019/2020



12:00 Sporting Braga - Vitória Guimarães



14:00 Vitória Setúbal - CD Aves



16:00 Académica de Coimbra - Sporting CP



17:00 SL Benfica - Portimonense SC



Qatar > Qatar Stars League 2019/2020



14:35 Al Wakrah - Al Shahaniya



16:45 Al Gharafa - Qatar SC



Romania > Liga 1 2019/2020



19:00 CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaş



Scozia > Championship 2019/2020



20:05 Partick Thistle - Ayr United



Spagna > Segunda División 2019/2020



21:00 CD Tenerife - Sporting Gijón



Sudafrica > Premier Soccer League 2019/2020



19:00 Maritzburg United - Cape Town City FC



Turchia > SüperLig 2019/2020



18:00 İstanbul Başakşehir F.K. - Gençlerbirliği



Turchia > 1. Lig 2019/2020



17:00 Adanaspor - Osmanlıspor FK



Venezuela > Primera División 2020



16:00 Metropolitanos FC - Aragua FC