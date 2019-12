Si chiude il quadro della quarto turno di Coppa Italia con due partite. Si gioca in Inghilterra e nei principali campionati sud americani

Giovedì 5 dicembre all’insegna della Coppa Italia che oggi chiude il suo quarto turno. Seguiremo i due incontri tra Parma e Frosinone e tra Cagliari e Sampdoria anche con il consueto supporto della webcronaca. Il quadro si completerà con la Premier League ma anche campionati minori in Europa e calcio sud americano dove si sono già disputati alcuni incontri. Pertanto prima di sfogliare l’elenco dei risultati live del giorno spazio a i match già conclusi. Partiamo dalla Bolivia con il netto successo per 7-0 dei The Strongest sullo Sport Boys mentre nella Serie A brasiliana vittorie casalinghe per la Chapecoense-SC (3-0 sul CSA) e il San Paolo (2-1 sull’Internacional), senza reti tra Fluminense e Fortaleza. In Costarica 2-0 dell’Herediano sull’Alajuelense mentre in Honduras l’Olimpia passa 3-0 in casa dell’UPNFM. Nella Lega messicana 2-1 del Monterrey sul Necaxa mentre in Nigaragua finisce 2-2 tra Managua FC e Ferretti. In Perù 1-1 tra Sporting Cristal e A. Lima mentre nella W-League australiana successo esterno del Brisbane Roar, 2-1 sul Canberra. Chiudiamo con il Southeast Asian Games dove colgono il successo il Singapore (7-0 sul Brunei) e l’Indonesia (4-0 sul Laos); 2-2 tra Vietnam e Thailandia.

PARTITE IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE

PRONOSTICI E GUIDA CALCIO TV

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]









*: partita in corso di svolgimento



FIFA > Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00



Brunei - Singapore 0-7

Indonesia - Laos 4-0

Vietnam - Tailandia 2-2



15:00 Iraq - Bahrain



18:00 Arabia Saudita - Qatar



FIFA > Femminile Amichevoli 2019 > Dicembre



13:00



Myanmar - Tailandia

Vietnam - Filippine



FIFA > U20 Amichevoli 2019 > Dicembre



09:00 Mozambico - eSwatini 0-2



11:45 Lesotho - Madagascar



14:30 Sudafrica - Mauritius



CONMEBOL > U15 Campeonato Sudamericano 2019 Paraguay > Semifinali



22:00 Argentina - Colombia



Bolivia > Liga Profesional 2019 Clausura



01:30 The Strongest - Sport Boys Warnes 7-0



20:00 Always Ready - Real Potosí



20:20 Destroyers - Bolívar



Brasile > Série A 2019



01:00 Chapecoense - CSA 3-0



01:30



São Paulo FC - Internacional 2-1

Fluminense RJ - Fortaleza 0-0



Costa Rica > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Finale



03:00 CS Herediano - LD Alajuelense 2-0



El Salvador > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Qualificazioni



00:15 Santa Tecla FC - Municipal Limeño 3-0



Gibilterra > Premier Divison 2019/2020



20:30 Glacis United FC - Boca Gibraltar



Inghilterra > Premier League 2019/2020



20:30 Sheffield United - Newcastle United



21:15 Arsenal FC - Brighton & Hove Albion



Italia > Coppa Italia 2019/2020 > 4. Giornata



18:00 Parma - Frosinone



21:00 Cagliari - Sampdoria



Messico > Primera División 2019/2020 Apertura Playoffs > Semifinali



04:06 CF Monterrey - Club Necaxa 2-1



Montenegro > 1. CFL 2019/2020



13:00



FK Zeta - OFK Titograd

FK Grbalj Radanovići - FK Sutjeska

FK Budućnost Podgorica - Iskra Danilovgrad

OFK Petrovac - FK Rudar Pljevlja

FK KOM Podgorica - FK Podgorica



Peru > Primera División 2019 Playoffs > 1. Giornata



02:00 Sporting Cristal - Alianza Lima 1-1



Portogallo > Taça da Liga 2019/2020 > Gruppo D



21:15 Casa Pia - FC Porto



Romania > Liga 1 2019/2020



17:00 CS Universitatea Craiova - FC Botoşani



19:30 FC Viitorul Constanța - Astra Giurgiu



Slovenia > PrvaLiga 2019/2020



17:00 NŠ Mura - NK Bravo



Uruguay > Primera División 2019 Clausura



21:00



Boston River - Danubio

Liverpool - River Plate

Racing - Plaza Colonia

Rampla Juniors - Fénix

Montevideo Wanderers - Cerro