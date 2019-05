Tra gli incontri più attesi della giornata, derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Si gioca anche in B e nei principali campionati europei

Domenica 5 maggio densa di incontri che seguiremo in tempo reale con i nostri risultati live. Prima di sfogliare i match selezionati per la giornata odierna andiamo a vedere quelli che avranno il supporto della webcronaca e quelli già disputati. Dal derby toscano fino al posticipo tra Napoli – Cagliari di questa sera seguiremo da vicino tutte le partite di Serie A dove spicca alle 15 Lazio – Atalanta. Nella notte pareggio senza reti tra Racing Club e Estudiantes per la Copa de la Superliga argentina mentre nella Serie A brasiliana vincono Palmeiras 1-0 sull’Internacional e 2-1 dell’Atletico-MG in casa del Ceara; 1-1 invece tra Vasco e Corinthians. In Colombia colpo esterno per 2-0 dei Jaguares de Cordoba sull’Huila mentre in Uruguay poker casalingo del Nacional sul Progreso. Nella Primera Division messicana pareggiano solo Cruz Azul e Monarcas (1-1) mentre vincono tra le mura amiche Leon (2-1 sul Pachuca), Tigres (stesso risultato sul Guadalajara) e Tijuana (4-0 sul Puebla).

