Martedì 5 marzo di Coppe con la prima della due giorni dedicata alla Champions League. Gare di ritorno degli ottavi di finale con il Dortumund chiamato all’impresa per recuperare il passivo di tre reti dell’andata. Decisamente più agevole il compito per il Real Madrid che ha vinto l’andata con l’Ajax 2-1 anche se ha molto sofferto l’avversario e dovrà riscattarsi dalla sconfitta in campionato con il Barcellona. L’obiettivo è di centrare per la nona volta consecutiva il quarto di finale. Curiosità: l’Ajax ha vinto solo quattro delle ultime 13 partite contro il Real Madrid (4 vittorie, 1 pareggio, 8 sconfitte), perdendo gli ultimi sette scontri diretti, segnando un gol o meno in ciascuno di essi. Dall’altra parte il Real Madrid ha segnato nove gol nelle ultime tre partite casalinghe contro l’Ajax, subendone solo una. Ricordiamo che questi due incontri avranno il prezioso supporto della nostra webcronaca in particolare per chi si trova fuori e vuole seguirci da mobile. Nel programma ricordiamo anche la Ligue 1 francese e la Serie C italiana con tre partite del Gruppo A.

Passando invece ai primi risultati del giorno partiamo dalla Superliga argentina con il successo di misura esterno della Defensa y Justicia in casa del Aldosivi (1-0). Sguardo alla classifica dove troviamo al comando il Racing Club con 51 seguito proprio dal Defenza y Justicia a 48, più staccato il Boca Juniors con 41. Nel campionato paulista 2-1 del Ponte Preta sul Botafogo mentre in Ecuador spicca il 6-0 del Catolica sul Fuerza. Successo per 1-0 del Puebla sul Quetaro nella Primera Division messicana mentre in Paraguay vince con lo stesso risultato il Sol De America sul Deportivo Santani. In Perù infine 3-0 perentorio dell’AD Cantolao in casa dell’Huancayo.

