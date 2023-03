Sivasspor – Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Fiorentina – Sivasspor di Giovedì 16 marzo 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere la gara di ritorno degli ottavi di finale della Conference League 2022-2023, calcio di inizio alle ore 18.45

SIVAS – Giovedì 16 marzo, allo stadio Yeni 4 Eylül di Sivas, in Turchia, andrà in scena Sivasspor – Fiorentina, gara di ritorno degli ottavi di finale della Conference League 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.45. Dopo l’1-0 dell’andata, deciso da una rete di Barak al 23′ della ripresa, la quadra di Italiano dovrà amministrare il vantaggio. in caso di parità di reti totali al 90’, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, con i calci di rigore.

Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. Il Sivasspor era arrivato primo nel Gruppo G, davanti agli albanesi del CFR Cluj ma é soltanto quindicesimo con 24 punti in ventiquattro partite nel massimo campionato turco. La squadra di Italiano si era classificata seconda nel Girone A alle spalle del Basaksehir, che aveva pari punteggio ma miglior differenza reti; poi, allo spareggio ha eliminato il Braga andando a vincere per 0-4 sul campo del Braga e battendolo per 3-2 al ritorno. In campionato i viola vengono da tresuccessi di fila: al sonoro 0-3 rifilato al Verona hanno, infatti, fatto seguito il 2-1 casalingo contro il Milan e lo 0-2 sulla Cremonese. Segno che il momento no é stato superato. Ora sono undicesimi con 34 punti, frutto di novevittorie, sette pareggi e dieci sconfitte, trentuno gol fatti e altrettanti subiti.

Tabellino in tempo reale

SIVASSPOR: Vural A. (Portiere), Paluli M., Appidangoye A., Goutas D., Ciftci U., Arslan H., Cofie I., Charisis C., Saiz S., Caicedo J., Yesilyurt E.. A disposizione: Albayrak M., Erdal Z., Gokay E., James L., Kuckar B. (Portiere), Musa A., N'Jie C., Ulvestad F., Yatabare M., Yildirim M. (Portiere) Allenatore: Calimbay R..



FIORENTINA: Terracciano P. (Portiere), Dodo, Milenkovic N., Martinez Quarta L., Ranieri L., Mandragora R., Amrabat S., Bonaventura G., Ikone J., Cabral A., Gonzalez N.. A disposizione: Barak A., Bianco A., Brekalo J., Castrovilli G., Cerofolini M. (Portiere), Duncan A., Igor, Jovic L., Kouame C., Saponara R., Sirigu S. (Portiere), Venuti L. Allenatore: Italiano V..



Reti:

Formazioni ufficiali

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; H. Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt. A disposizione: Kuckar, Yildirim, Yatabaré, Njie, Gokay, Ulvestad, Musa, Ziya Erdal, James, Albayrak. Allenatore: Çalımbay

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Ranieri; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Cabral, Gonzalez. A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Jovic, Saponara, Castrovilli, Venuti, Duncan, Bianco, Barak, Brekalo, Igor, Kouamé. Allenatore: Italiano

Convocati Fiorentina

Portieri: Cerofolini, Sirigu, Terracciano

Difensori: Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora

Attaccanti: Brekalo, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara

Le dichiarazioni di Italiano alla vigilia

“É una partita importante perché abbiamo voglia di continuare questo percorso. Dobbiamo salvaguardare il risultato dell’andata e dare il massimo. Siamo concentrati e pronti a dare battaglia. Jovic si aggregherà alla squadra, sapevamo di questo suo impegno. Terracciano ha recuperato. Colgo l’occasione per ringraziare Sirigu per come si é fatto trovare pronto quando c’é stato bisogno”.

Le parole di Saponara alla vigilia

“Per la mia carriera é una delle partita più importanti, l’altra é la semifinale di Coppa Italia. Il campo sembra buono ma noi siamo pronti a qualsiasi situazione ambientale. Mi auguro di fare bei gol ma ho imparato che anche quelli brutti contano ugualmente”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà il macedone Nikola Dabanović, coadiuvato dagli assistenti connazionali Vladan Todorović e Srdan Jovanovic e dal quarto ufficiale Miloš Bošković. Al VAR Harm Osmers, assistito da Katrin Rafalski: entrambi tedeschi.

La lista UEFA della Fiorentina

Lista A

Portieri – Terracciano, Sirigu, Cerofolini

Difensori – Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti – Amrabat, Barak, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Mandragora

Attaccanti – Brekalo, Cabral, Nico Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara, Sottil

Lista B

Favasuli, Amatucci, Bianco, Distefano, Krastev

Presentazione del match

QUI SIVASSPOR – Çalımbay dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3con Vural in porta e con Paluli, Goutas, Appindangoyé e Ciftci pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Arslan, Cofie e Charisis. Attacco affidato a Saiz, Caicedo e Yesilvurt.

QUI FIORENTINA – Assenti lo squalificato Biraghi e gli infortunati Terzic e Sottil. Vincenzo Italiano dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Terracciano tra i pali e con una difesa a quattro composta al centro da Milenkovic e Igor e sulle fasce da Dodò e Ranieri. A centrocampo Bonaventura, Amrabat e Mandragora. Tridente offensivo composto da Ikoné, Cabral e Gonzalez.

Le probabili formazioni di Sivasspor – Fiorentina

SIVASSPOR (4-3-3): Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftci; H. Arslan, Cofie, Charisis; Saiz, Caicedo, Yesilyurt. Allenatore: Çalımbay

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Ranieri; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: