Diretta di Spezia – Pescara. I biancazzurri consolidano il primo posto grazie a una prova di sostanza e cinismo. Solidità difensiva e poche sbavature nell’anticipo dell’ottava giornata

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO FINALE: SPEZIA - PESCARA 1-3 2' TEMPO Vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che ci attende un weekend di grande calcio live sia per la Serie A che B. Restate collegati per non perdervi il meglio della webcronaca 49' si chiude qui Spezia - Pescara. Successo degli abruzzesi che allungano così in vetta in attesa di vedere le inseguitrici cosa faranno 49' conclusione dal vertice sinistro di Monachello con lob che supera di poco la traversa! 48' cross di De Col per Galabinov che colpisce di testa a lato ma commette fallo su Gravillon 47' palla recuperata da Kanoute che prova da centrocampo ma senza precisione a sorprendere Lamanna fuori dai pali 45' fucilata dalla distanza su punizione di Pierini, reattivo Fiorillo che riesce a respingere con i pugni! 45' 4 minuti di recupero 44' conclusione dalla lunga distanza tentata da Bartolomei con palla che sfiora il palo alla destra di Fiorillo proteso in tuffo! 44' scambio un pò frettoloso tra Crecco e Monachello e palla persa 41' fuori anche Marras, dentro anche Perrotta per coprirsi maggiormente in questi minuti finali 40' punizione per un intervento di Crecco su Crimi. Batte Bartolomei, bravo Crecco ad arrivare prima di tutti 38' ultimo cambio per Marino con Gudjohnsen per Bidaoui 37' crampi per Bidaoui che si sforza a restare in campo 36' secondo campo anche per Pillon che inserisce Crecco per Mancuso con quest'ultimo che è stato ammonito per perdita di tempo 34' nuovo corner concesso dalla difesa quindi un tocco di testa per Terzi che non impatta bene, palla sul fondo 33' gara di contenimento per gli adriatici che al momento non hanno corso grossi rischi anche se si sono un pò troppo abbassati 30' tentativo al volo di Bartolomei da fuori area ma è sfortunato perchè sulla traiettoria Pierini che involontariamente ribatte il pallone 30' fallo ingenuo di Bidaoui su Marras, può respirare il Pescara 29' prova l'assedio la squadra di casa che ottiene un terzo corner consecutivo 28' lungo cross di Pierini con Campagnaro che colpisce di testa nuovamente sul fondo 27' apertura di Mancuso per Monachello, rasoterra sul secondo palo per Marras con Giani che lo anticipa in angolo 25' ottima chiusura dal limite di Kanoute quindi Memushaj ottiene una punizione sulla trequarti d'attacco 24' secondo cambio per lo Spezia con Maggiore per Ricci 23' in campo Kanouté per Machin 23' su conclusione murata di Bidaoui, sulla sfera arriva un pò scoordinato dal limite Bartolomei, palla alta 22' può risalire la squadra biancazzurra che a centrocampo ottiene una punizione sempre con Monachello 21' prima mossa per Marino con Pierini per Gyasi 19' punizione conquistata da Monachello dopo un intervento di Terzi che lo invita a rialzarsi celermente 18' buona palla lavorata da Galabinov in area che non trovando lo spazio per tirare scarica per Ricci ma il suo tentativo dal limite termina alto 15' nuovo corner conquistato dall'inesauribile Bidaoui quindi Balzano gioca bene in anticipo di testa 14' grande uscita palla al piede di Brugman che nello spazio allarga su Marras ma il giocatore scatta al di là della linea difensiva 13' prova a riversarsi in attacco la squadra di Marino che nel momento migliore della ripresa subisce la terza rete in contropiede 11' MONACHELLO!!! TRIS DEL PESCARA!!! azione travolgente in verticale: lancio di Brugman per Marras che di prima serve dal fondo l'accorrente attaccante bravo di piatto ad anticipare il marcatore e palla rasoterra che trafigge il portiere 11' sugli sviluppi ancora l'attaccante che prova a spizzare di testa, palla a lato 10' grande scambio Ricci - Gyasi che innesca a centroarea Galabinov brano a concludere con un diagonale rasoterra ma Fiorillo salva con un piede deviando in corner! 8' prova uno spunto quasi sul fondo sempre Bidaoui ma si allunga la sfera. Fiorillo senza fretta rilancia 6' giallo per Marras intervenuto su Bidaoui dopo aver perso palla in attacco 4' uno contro uno di Bidaoui su Memushaj che è costretto a stenderlo, sulla punizione gioca bene in anticipo di testa sul primo palo Mancuso. Minaccia allontanata 3' cross dal fondo di Augello per la testa di Galabinov lasciato libero da Del Grosso ma il giocatore colpisce debole su Fiorillo 2' lancio in profondità di Brugman per Marras in area ma troppo lungo e ci arriva prima il portiere in uscita 1' sugli sviluppi prova una rovesciata a centro area Brugman ma non arriva sul pallone si riparte con il Pescara che prova ad attaccare con Monachello, bravo a conquistare subito un corner sulla destra le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco 1' TEMPO 45' termina qui il primo tempo senza recupero. Chiude in vantaggio il Pescara ma Spezia che con una zampata di Galabinov resta in partita. Ci risentiamo fra qualche istante per seguire assieme la ripresa 45' lungo lancio di Bartolomei sulla destra per Bidaoui che rincorre la sfera ma senza riuscire a tenerla in campo 44' gara molto aperta e giocata su ottimi ritmi 42' scatto di Marras sulla destra, lo ferma Giani in modo plateale. Giallo inevitabile 39' prova dalla distanza con un rasoterra Monachello, palla un paio di metri a lato 37' angolo per la squadra di casa che non ci sta. GALABINOV!!! accorcia le distanze!!! su corner di Bartolomei spizza Brugman e palla che arriva sulla testa dell'attaccante che non sbaglia con palla che si infila alla sinistra di Fiorillo 35' MONACHELLOO!!! 2-0 PER IL PESCARA!!! sinistro chirurgico dell'attaccante che riceve un pallone vagante in area da posizione molto defilata e diagonale rasoterra tra il portiere, un pò incerto e il palo 34' scambio corto Memushaj - Brugman con Giani che respinge un tentativo dell'albanese, nuovo corner 32' bella discesa di Bartolomei che a centrocampo aveva anticipato Monachello quindi viene intercettato un passaggio di Gyasi quasi in area. Ancora Bartolomei con un lancio tagliato per De Col che in area da posizione defilata non riesce a tenere il pallone in campo 30' contropiede di Brugman che sulla trequarti vede Marras ma non gli riesce il passaggio di ritorno 28' scambio nello stretto con Galabinov che serve in area Gyasi fermato in fuorigioco ma la posizione è sembrata corretta rispetto alla posizione di Gravillon, ultimo uomo della linea difensiva 27' pezza di Gravillon in area a chiudere un tentativo di inserimento di Gyasi e Pescara che questa volta non riesce a ripartire 26' spunto personale di Bidaoui che dopo un gioco di gambe su Campagnaro prova dal limite ma palla alta 24' tiro cross molto insidioso di Bartolomei con Fiorillo che alza sopra la traversa per non correre rischi, sugli sviluppi colpo di testa di Galabinov troppo centrale e Fiorillo blocca a terra senza problemi 22' Machin prova a riscattarsi con una percussione centrale con scarico su Balzano ma cross intercettato, qualche istante dopo Marras prova senza precisione con il collo esterno da fuori area. Palla alta 21' azione gol con Monachello che quasi dal fondo vede in area libero Manchin, conclusione potente ma centrale respinta di pugni da Lamanna quindi lo stesso centrocampista a commettere fallo nel tentativo di tap in! 19' chiusura al limite di Bidaoui su Memushaj e rapido contropiede con Galabinov pescato da Bartolomei che appena dentro l'area allarga troppo il destro e occasione sciupata 17' cross lungo dal fondo di Del Grosso per Monachello ma traiettoria troppo alta, quindi è Balzano dall'altra fascia per il tentativo al volo di Mancuso stilisticamente molto bello ma palla che schizza alle stelle 15' intervento da moviola di Marras su Bidaoui in area ma è sembrato nettamente sul pallone. Padroni di casa che usufruiscono di un altro tiro dalla bandierina con Giani che non riesce a intervenire sul pallone 14' sul corner palla che sfila su secondo palo dove Gravillon copre bene su Crimi e palla che termina sul fondo. Dall'altra parte prova la conclusione dalla lunga distanza Monachello ma palla abbondantemente alta sopra la traversa 13' prova la piazzata su punizione Galabinov ma palla che sbatte sulla barriera quindi corner conquistato 11' giallo a Campagnaro per un intervento scomposto su Crimi ai 25 metri. Un fallo che non è sembrato così eccessivo da meritare il cartellino 9' MANCUSOOOO!!! VANTAGGIO DEL PESCARA!! su angolo dalla destra di Memushaj perfetto colpo di testa dell'attaccante bravo a liberarsi del marcatore 8' primo corner conquistato da Monachello che dal fondo ha prova a crossarla ma Giani intercetta la sfera 8' circolazione palla del Pescara che può ragionare quindi un lungo lancio di Gravillon a incrociare su Mancuso ma il portiere lo anticipa in uscita 6' punizione conquistata a centroampo da Campagnaro in anticipo su Bartolomei 4' filtrante di Memushaj in area per Machin che prova una diagonale deviato dalla difesa ma tutto fermo per segnalazione di offside per Monachello 4' apertura per Bidaui che prova uno spunto sulla sinistra ma Balzano copre bene la sfera, rimessa dal fondo per Fiorillo 3' punizione dalla trequarti per Del Grosso, di testa Giani a centroarea allontana ma ospiti che restano in possesso palla 1' palla recuperata dal Pescara che riparte da Fiorillo, corto per Memushaj anticipato da Ricci. Sugli sviluppi dalla punizione un cross dal fondo insidioso di De Col ma Galabinov non arriva sulla sfera ben contrastato da Gravillon partiti! calcio d'avvio per la squadra di casa Le squadre fanno adesso il loro ingresso sul terreno di gioco, clima di festa sugli spalti, un match dal sapore di alta quota. Maglia arancio da trasferta per il Pescara, tradizionale per lo Spezia. Un saluto a tutti i lettori di Calciomagazine e Abruzzonews, benventuti alla diretta di Spezia - Pescara, big match dell'ottava giornata del Campionato di Serie B. Dalle ore 21 vi offriremo la webcronaca diretta per tenervi aggiornati sull'anticipo. Di seguito il tabellino con le formazioni ufficiali che scenderanno in campo.

La presentazione del match

LA SPEZIA – Questa sera alle ore 21 andrà in scena Spezia – Pescara, incontro valido per l’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie B 2018/2019. Da una parte c’è la compagine ligure che è reduce dal successo esterno contro il Livorno. Buon inizio di campionato per la formazione di Marino che occupa la terza posizione con 12 punti. Dall’altra parte, invece, ci sono gli abruzzesi che guidano la classifica del campionato cadetto con 15 punti. Nella scorsa giornata successo casalingo contro il Benevento per il Delfino che, insieme alla Cremonese, è ancora imbattuto in questo campionato. A dirigere la gara del Picco sarà il signor Minelli della sezione di Varese.

QUI SPEZIA – Marino dovrebbe puntare sul 4-3-3 con Lamanna in porta, pacchetto difensivo composto da De Col e Augello sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Terzi e Giani. A centrocampo Ricci in cabina di regia con Bartolomei e Crimi mezze ali mentre in attacco spazio al tridente offensivo composto da Gyasi, Galabinov e Bidaoui.

QUI PESCARA – Pochi dubbi anche per Pillon che dovrebbe mandare in campo i suoi con un modulo speculare: Fiorillo tra i pali, reparto arretrato composto da Balzano e Del Grosso sulle corsie esterne mentre al centro Campagnaro e Gravillon. A centrocampo Brugman in cabina di regia con Memushaj e Machin mezze ali mentre davanti spazio al trio formato da Marras, Monachello e Mancuso.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Spezia – Pescara sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L’evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno. Spezia-Pescara sarà inoltre trasmessa in diretta su RAI Sport (canali 57 e 58 del digitale terrestre).

Le probabili formazioni di Spezia – Pescara

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Giani, Augello; Bartolomei, Ricci, Crimi; Gyasi, Gudjohnsen , Pierini. A disposizione: Manfredini, Barone, Crivello, Capradossi, Vignali, Bachini, Mora, De Francesco, Bastoni, Maggiore, Acampora, Galabinov, Bidaoui. Allenatore: Pasquale Marino.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Gravillon, Campagnaro, Del Grosso; Memushaj, Brugman, Machin; Marras, Monachello, Mancuso. A disposizione: Kastrati, Farelli, Ciofani, Elizalde, Fornasier, Perrotta, Crecco, Melegoni, Palazzi, Kanoutè, Cocco, Del Sole, Faggioli. Allenatore: Giuseppe Pillon.

ARBITRO: Minelli della sezione di Varese

STADIO: Alberto Picco di La Spezia