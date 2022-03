Torino – Inter 1-0: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

TORINO – Domenica 13 marzo alle ore 20.45 allo Stadio Comunale Grande Torino, andrà in scena Torino – Inter, posticipo serale della ventinovesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022.

RISULTATO IN DIRETTA: TORINO - INTER 1-0 (2'T)

SECONDO TEMPO

40' Barella prende una punizione sulla trequarti e prova a salire la squadra: Dimarco scodella in area dove c'è Izzo a spazzare via

39' giallo per Gosens, dritto su Ansaldi

38' cross di Barella verso il secondo palo dove spizza Gosens ma né Dzeko né Dimarco riescono ad arrivare sulla sfera

37' in campo Belotti per Sanabria, c'è anche Ricci per Lukic

35' giallo anche per Dimarco in ritardo su Pobega

32' fallo vigoroso di Izzo su Correa, giallo per lui

31' in campo Correa per Calhanoglu da una parte e Rodriguez e Ansaldi per Buongiorno e Singo dall'altra

30' gioco fermo, a terra Singo dopo un contrasto di gioco. Pronti nuovi cambi

29' da Calhanoglu a Vidal che appena dentro l'area conclude di potenza ma centrale, respinta in angolo di Berisha! Niente da fare sugli sviluppi dell'angolo e i granata possono distendersi

27' senza fretta all'impostazione palla del Toro che finisce per calciarla lontana e regalarla all'Inter

25' punizione con palla al limite dell'area con Berisha che anticipa Dzeko ma lascia la porta sguarnita, Gosens non riesce a beffarlo, sfera sul fondo!

24' fallo di Lukic in pressione su Barella

23' dentro Sanchez e Vidal per Lautaro e Vecino

22' giallo nei confronti di Ranocchia per un intervento su Barella

21' pronti nuovi cambi per Inzaghi

19' colossale occasione gol per Brekalo in area da due passi si crea lo spazio per tirare e in scivolata Gosens si oppone con palla in angolo! Sul corner colpo di testa di Izzo, vola con una mano Handanovic per salvare la porta!

15' pennellata di Vecino per la frustata di Dzeko da due passi e palla di un soffio a lato!

14' chiusura di Bremer su Lautaro in area, angolo Inter: sugli sviluppi ha buon gioco la difesa

13' palla velenosa di Brekalo verso il secondo palo dove interviene Handanovic in anticipo ma c'è il fuorigioco

12' primo buon anticipo di Izzo su Dzeko e punizione conquistata: lo stesso giocatore lancia lungo in verticale fuori dalla portata di Lukic, rimessa dal fondo per gli avversari

11' fallo in attacco di Belotti su Darmian

9' nuovo angolo per l'Inter, su cross dal fondo di Dzeko, Buongiorno la butta sul fondo: nulla di fatto sul corner e qualche istante più tardi due giocatori a terra: da una parte Belotti e dall'altra Barella in due contrasti differenti. Nessun problema per l'attaccante, si rialza un pò acciaccato il centrocampista

8' lungo lancio di Barella per Lautaro che non può arrivarci anticipato da Berisha

8' angolo di Calhanoglu ma l'arbitro vede un fallo in attacco e ferma il gioco

7' filtrante di Dzeko per Dimarco in area, battuta un pò centrale, ci mette i pugni Berisha!

5' lascia il campo il difensore granata e si concretizza il cambio con Izzo per Djidji

4' gioco fermo, a terra Djidji che protrebbe avere un problema muscolare. Dalla panchina si alza Izzo

3' fallo di Belotti su Skriniar che si è spinto quasi sul fondo, punizione dalla destra d'attacco con Dimarco pronto a battere: palla sul primo palo per Vecino ma colpo di testa a lato!

1' contropiede Toro con conclusione dal limite di Brekalo deviato da Ranocchia, palla che si impenna ed è corner: traiettoria lenta sul secondo palo, Buongiorno di testa abbondantemente a lato

si riparte con il calcio d'avvio battuto dall'Inter

squadre in campo ecco i cambi: Gosens per Perisic e Dimarco per Bastoni

ci apprestiamo a seguire il secondo tempo, due novità in casa nerazzurra: pronti all'ingresso Gosens e Dimarco

PRIMO TEMPO

46' si chiude il primo tempo con il vantaggio del Torino per 1-0 grazie alla rete di Bremer al 13'. Parte meglio la squadra di Juric che parte all'attacco e sfrutta una palla inattiva per colpire con la difesa nerazzurra disattenta. Ci mette un pò a carburare l'Inter che appare un pò imprecisa nel dettare l'ultimo passaggio e che al momento ha avuto solo un'occasione per pareggiarla. Un pò poco per spaventare una difesa guidata al momento in modo impeccabile da Bremer. Piccola pausa e torniamo con Voi per seguire la seconda parte del match

45' conclusione con il mancino di Mandragora dal limite dell'area in posizione defilata e palla di un qualche metro a lato!

44' 1 minuto di recupero

43' lancio di Barella in area per le punte nerazzurre ma non dosa bene la misura e rinvio dal fondo per Berisha

41' punizione di Calhanoglu, blocco di Ranocchia e l'arbitro fischia un fallo in attacco

40' apertura di Brekalo per Pobega, cross di prima troppo forte per il possibile intervento di testa di Belott

38' palla recuperata da Bremer che su pressione di Lautaro scivola nel momento di allontanare sulla testa di Dzeko ma non è indirizzata verso la porta

36' palla in area per Belotti che si scontra con Ranocchia e finisce a terra, gamba sinistra sul piede d'appoggio dell'attaccante! C'è un check del VAR! Il difensore ha toccato anche il pallone ma la decisione non è facile. Si conclude il VAR e si prosegue senza intervento

35' con più convinzione prova il possesso palla la squadra di Inzaghi ma difesa granata al momento impeccabile negli anticipi

32' lancio troppo lungo di Barella a scavalcare difensori e Dzeko, rimessa dal fondo

31' palla ben difesa da Belotti, Bastoni interviene fallosamente e prende il giallo

30' spunto di Calhanoglu che supera Singo costretto al fallo: punizione di Calhaloglu per il colpo di testa sotto misura per Ranocchia, ottimo riflesso di Berisha d'istinto!

28' cross dal fondo di Dzeko, buon intervento di Buongiorno di testa ad allontanare

27' pochi spazi per la manovra nerazzurra, si predilige il lancio lungo

26' da Djidji per Singo ma cross troppo lungo che termina sul fondo nel lato opposto del campo

24' filtrante di Dzeko su Perisic che non impatta bene sulla sfera, palla sul fondo

22' lancio in verticale per Lautaro che interviene in scivolata assieme a Bremer, ultimo tocco dell'attaccante

20' non ancora ben oliati i meccanismi offensivi dei nerazzurri in questo avvio, scambio nello stretto tra Dzeko e Calhanoglu che non si conclude. Dall'altra parte cross dalla sinistra per il tacco spalle alla porta di Belotti con sfera sul fondo

19' verticalizzazione errata di Dzeko, un pò frettoloso nell'occasione

18' pressione irregolare di Calhanoglu su Pobega e punizione per la difesa

17' subito una reazione dei nerazzurri colpiti a freddo in questo avvio

16' Berisha! Sulla punizione di Calhanoglu da due passi colpisce di testa Lautaro ma ottimo intervento del portiere!

15' trattenuta reiterata di Djidji su Lautaro e punizione per l'Inter. Proteste veeemente di Juric e giallo per lui

14' palla in area per Belotti, conclusione da due passi respinta da Handanovic, reattivo nella circostanza!

13' BREMER! VANTAGGIO DEL TORINO! Su corner dalla destra difesa nerazzurra molle nell'intervenire, sul secondo palo svirgola Pobega e ultimo tocco sotto misura del difensore con il piatto destro alla sinistra di Handanovic!

12' su cross dalla sinistra in area prova con il tacco Belotti, Handanovic non rischia la presa alzando sopra la traversa

11' verticalizzazione su Dzeko che in area trova lo spazio per calciare con il mancino ma Berisha blocca in tuffo plastico

9' spinta di Vecino su Belotti bravo nella protezione palla e nuovo possesso per i granata

8' buon break di Darmian che prova a ripartire in contropiede, spallata irregolare di Brekalo, prova a salire la squadra di Inzaghi

6' possesso palla prolungato del Toro che si conclude con un cross troppo lungo di Brekalo e palla sul fondo

3' filtrante di Brekalo per Belotti rapido in area ad anticipare l'intervento di Ranocchia e conclusione bassa sull'esterno della rete! Dall'altra parte Lautaro in area prova a vedere un inserimento sul secondo palo di un compagno e palla sul fondo

1' spunto di Barella a centrocampo, Lukic lo ferma fallosamente

partiti! Calcio d'avvio battuto dal Torino in maglia granata, l'Inter in quella a sfondo bianco

L'attesa si è finalmente conclusa! Torino e Inter fanno il loro ingresso in campo, prepariamoci a gustarci assieme questo incontro chiave per la stagione nerazzurra

Le squadre hanno ultimato il riscaldamento, aspettiamo il loro ingresso per entrare nel vivo del match

Un saluto ai lettori di Calciomagazine.net. Si chiude questa sera un'appasionante giornata di live tra Serie A e Lega Pro con Torino - Inter. Dalle ore 20.45 seguiremo con la nostra consueta cronaca con commento in diretta tutte le fasi del match.

TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Djidji (dal 5' st Izzo), Bremer, Buongiorno (dal 31' st Rodriguez R.); Singo (dal 31' st Ansaldi), Mandragora, Lukic (dal 37' st Ricci S.), Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (dal 37' Sababria). A disposizione: Milan, Gemello, Aina, Linetty, Pjaca, Warming, Zaza. Allenatore: Ivan Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (dal 1' st Dimarco); Darmian, Barella, Vecino (dal 23' st Vidal), Calhanoglu (dal 31' st Correa), Perisic (dal 1' st Gosens); Lautaro Martinez (dal 23' st Sanchez), Dzeko. A disposizione: Radu I., de Vrij, D’ambrosio, Dumfries, Gagliardini, Gagliardini, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi

Reti: al 13' pt Bremer

Ammonizioni: Juric (dalla panchina), Bastoni, Vecino, Ranocchia, Izzo, Dimarco

Recupero: 1 minuto nel primo tempo