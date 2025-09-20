Tuttocuoio-Desenzano 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Tuttocuoio-Desenzano di Sabato 20 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie D – Girone D

PONTEDERA – Sabato 20 settembre 2025 , alle ore 17:00 il Tuttocuoio ospiterà il Desenzano per la giornata 3 del campionato Serie D – Girone D . Sarà Francesco Zaccheria di Legnago l’arbitro a dover dirigere questo incontro che si disputerà presso lo stadio Mannucci di Pontedera. Sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Cristin di Basso Friuli e Marco Infante di Battipaglia . I bookmakers danno per vincente il Desenzano e quotando la vittoria a 2.00 mentre il pareggio è dato a 3.3 e la sconfitta a 3.30 .

Il Tuttocuoio , nelle ultime cinque partite, ha un bilancio costituito di 0 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta; ha realizzato 3 gol e subiti 5 . Apertura con uno spettacolare 2-2 in casa con il Tropical Coriano quindi la sconfitta per 2-0 a Crema di domenica scorsa . Il bilancio del Desenzano é invece di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte nelle ultime 5; 4 reti fatte e 6 subite. Falsa partenza a Piacenza dove è uscito sconfitto per 1-0 quindi il pareggio casalingo per 1-1 nel big match con il Pro Palazzolo .

Sguardo all’attuale classifica di Serie D – Girone D dove comandano Pro Sesto, Cittadella Vis Modena e Sangiuliano City con 6 quindi Pistoiese 4 .

Le formazioni ufficiali di Tuttocuoio-Desenzano

TUTTOCUOIO: Testoni, Bechini, Salto, Bardini, Fino, Del Rosso, Giorgietti, Di Stefano, Chiti, Sichi, Colferai. A disposizione: Mangiaracina, Perugi, Berto, Cicioni, Fiscella, Pinzolo, Renda, Severi, Ricco

DESENZANO: 22 Fratti, 4 Antonelli, 5 Gori (C), 9 Cardella, 10 Gabbianelli, 14 Bakayoko, 16 Giorgi, 24 Bovolon, 33 Arpino, 70 Parlato, 77 Baraye. A disposizione: Bodrato, Tomaselli, Brighenti, Antonucci, Andrei, Procaccio, Barbera, Ntube, Casperi. Allenatore: Gaburro

Probabili formazioni

TUTTOCUOIO: N. Testoni, G. Cicioni, L. Bardini, L. Fino, A. Marianelli, E. Colferai, L. Melloni, D. Di Stefano, E. Sichi, D. Salto Lomba, T. Giorgetti

DESENZANO: Fratti, Antonelli, Gori (C), Brighenti, Bakayoko, Giorgi, Barranca, Bovolon, Arpino, Parlato, Baraye

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Tuttocuoio – Desenzano , valida per la giornata 3 del campionato Serie D – Girone D , non si potrà seguire in diretta tv o streaming . Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match.