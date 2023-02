Il 12 febbraio 2023 le gare di Serie A saranno trasmesse in diretta su DAZN; Udinese – Sassuolo anche su Sky

Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 12 febbraio 2023 c’é la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Si comincia alle 12.30 con Udinese – Sassuolo. I friulani, che hanno raccolto solo quattro punti nelle ultime cinque sfide, vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Torino; sono ottavi a quota 29 con un percorso di sette partite vinte, otto pareggiate, sei perse, ventotto reti realizzate e ventitrè incassate. I neroverdi, dopo quattro k.o. consecutivi, hanno dato segnali di ripresa prima pareggiando sul campo del Monza e poi travolgendo il Milan a San Siro e battendo di misura l’Atalanta. Ora sono quindicesimi con 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte, ventiquattro reti realizzate e trentuno incassate.

Alle 15 si gioca Bologna – Monza. I felsinei vengono da due successi di fila, contro lo Spezia (2-0) e contro la Fiorentina (1-2); sono noni a quota 29, con un percorso di sette partite vinte, cinque pareggiate e otto perse, ventotto reti realizzate e trentuno incassate. I brianzoli sono reduci da sette risultati utili consecutivi e nel Monday Night hanno pareggiato su rigore al 98′ contro la Sampdoria; sono undicesimi con 26 punti, frutto di sette vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte, ventisette gol fatti e ventinove subiti.

Alle 18 Juventus – Fiorentina. I bianconeri hanno riscattato la sconfitta casalinga contro il Monza andando a vincere sul campo della Salernitana con un netto 0-3: dopo la penalizzazione di dieci punti e qualche inciampo di troppo che li ha portati a raccogliere soltanto quattro punti nelle ultime quattro partite, occupano soltanto la decima posizione con 26 punti, grazie a un cammino di dodici vittorie, cinque pareggi e quattro partite perse, trentanove gol fatti e sedici subiti. I viola hanno perso tre delle ultime quattro sfide, inclusa quella di domenica scorsa al “Franchi” contro il Bologna, e ora occupano il tredicesimo posto con 24 punti, frutto di sei vittorie, sei pareggi e otto sconfitte, ventitrè gol fatti e ventotto subiti.

In serata Napoli – Cremonese. Dopo il secco 0-3 rifilato allo Spezia il Napoli é primo con ben tredici lunghezze sulla loro più diretta inseguitrice. I suoi 56 punti (su 63 disponibili) sono frutto di diciotto vittorie, due pareggi e una partita persa, cinquantuno gol fatti per il miglior attacco del torneo e solo quindici subiti. Una media strepitosa, di 2.65 a partita, che, se confermata, porterebbe gli azzurri a chiudere il campionato oltre quota 100. Capace di mietere vittime illustri in Coppa Italia, (perché oltre il Napoli ha eliminato anche la Roma e ora si ritrova in semifinale dopo trentasei anni), ivece, in campionato la neopromossa Cremonese stenta ad ingranare: dopo il k.o. interno contro il Lecce, é ultima con 8 punti, e con un percorso di otto partite pareggiate e dodici perse, quindici reti realizzate e trentotto incassate

Si disputa un posticipo di Serie B: Bari – Cosenza. I Galletti, dopo due k.o. consecutivi, sono andati a vincere sul campo della SPAL con il risultato pirotecnico di 3-4. La squadra di Mignani occupa il quinto posto con 36 punti, frutto di nove successi, nove pareggi e cinque sconfitte, trentotto gol fatti e venticinque subiti. I calabresi vengono dal pari casalingo a reti bianche contro la Ternana; sono il fanalino di coda del torneo, a -2 dalla quartultima e a quota 22, con un percorso di cinque partite vinte, sette pareggiate e undici perse, diciannove reti realizzate e trentacinque incassate.

La ventisettesima giornata del Gironi B di Serie C, in attesa del big match Reggina – Gubbio di lunedì, vede il cesena, secondo, impegnato nel derby romagnolo con l’Imolese. Nel girone C leader indiscusso é sempre il Catanzaro, secondo il Crotone e poi il Pescara, che cercherà di consolidare il terzo posto sul campo della Fidelis Andria.

05.00

Newcastle Jets-Melbourne Victory (A-League) – ONEFOOTBALL

07.00

Macarthur-Wellington Phoenix (A-League) – ONEFOOTBALL

11.00

Fiorentina-Udinese (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

12.30

Udinese-Sassuolo (Serie A) – DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

Parma-Sampdoria (Serie A femminile) – TIMVISION

13.00

Tolosa-Rennes (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

Frosinone-Milan (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Tottenham-Manchester United (Women’s Super League) – DAZN

13.30

Genk-Anversa (Campionato belga) – ELEVEN SPORTS

14.00

Getafe-Rayo (Liga) – DAZN

14.30

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Giugliano-Monterosi (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Monopoli-Turris (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Montevarchi-Fiorenzuola (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Lucchese-Recanatese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Vis Pesaro-Rimini (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Siena-Torres (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

Juve Stabia-Taranto (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Alessandria-San Donato Tavarnelle (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Fermana-Ancona (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Imolese-Cesena (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Pontedera-Carrarese (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Gelbison-Messina (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Latina-Virtus Francavilla (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Heerenveen-Feyenoord (Eredivisie) – MOLA

Milan-Pomigliano (Serie A femminile) – MILAN TV e TIMVISION

Sassuolo-Como (Serie A femminile) – TIMVISION

Ternana-Torres, Trani-Napoli, Arezzo-Brescia, Trento-Cesena, Lazio-Tavagnacco, Verona-San Marino, Genoa-Ravenna, Cittadella-Chievo (Serie B femminile) – ELEVEN SPORTS

15.00

Bologna-Monza (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Leeds-Manchester United (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

Juventus-Sassuolo (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Atalanta-Empoli (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

Volos-Atromitos (Campionato greco) – MOLA

15.30

Hertha-Borussia M. (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

16.15

Bari-Cosenza (Serie B) – DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ

Celta-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

16.45

Ajax-RKC (Eredivisie) – MOLA

17.30

Manchester City-Aston Villa (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

Colonia-Eintracht (Bundesliga) – SKY SPORT ARENA

Diretta Gol Serie C – SKY SPORT (canale 252)

Cerignola-Avellino (Serie C) – ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL

Fidelis Andria-Pescara (Serie C) – ELEVEN SPORTS

Viterbese-Catanzaro (Serie C) – ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253)

Potenza-Picerno (Serie C) – ELEVEN SPORTS

18.00

Juventus-Fiorentina (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30

Valladolid-Osasuna (Liga) – DAZN

19.00

Sporting-Porto (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

20.45

Napoli-Cremonese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Lione-Lens (Ligue 1) – SKY SPORT FOOTBALL

21.00

Villarreal-Barcellona (Liga) – DAZN

Maritimo-Braga (Campionato portoghese) – ONEFOOTBALL

23.15

River Plate-Argentinos Juniors (Campionato argentino) – SPORTITALIA, ONEFOOTBALL e MOLA

